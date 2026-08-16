Surpriză la Paris: Kornev, învins FOTO. Mare favorit, rusul a fost întrecut de ucraineanul Sheremet. Tensiuni la festivitatea de premiere

Ucraineanul Nikita Sheremet (19 ani) a produs o mare surpriză la Campionatele Europene de Natație de la Paris, acolo unde l-a învins în finala probei de 50 de metri liber pe marele favorit Egor Kornev (22 de ani).

Ce s-a întâmplat în momentul decernării medaliilor, în rândurile de mai jos.

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Egor Kornev, sportiv din Rusia, este campion european la 50 de metri fluture și vicecampion la 100 de metri liber, probă în care a fost învins de românul David Popovici.

Ucraineanul Nikita Sheremet a produs marea surpriză și l-a învins pe rusul Egor Kornev

Kornev a pornit ca favorit în finala probei de 50 de metri liber de la Paris. A avut un start foarte bun și conducea la jumătatea cursei, aflându-se pe culoarul 5.

Cu toate acestea, rusul a fost depășit de Nikita Sheremet, care s-a impus în 21.13 secunde, stabilind un nou record al Ucrainei. Egor Kornev și Andrej Barna (Serbia) au împărțit argintul, după ce au fost înregistrați amândoi cu 21.37.

Nikita Sheremet îl învinsese pe Kornev și în semifinalele de sâmbătă, obținând timpul de 21.38, cu 6 sutimi mai bun decât cel al rusului.

Rezultatele finalei de 50 de metri liber:

1. Nikita Sheremet (Ucraina) – 21,13

2. Egor Kornev (Rusia) / Andrej Barna (Serbia) – 21,37

4. Kristof Milak (Ungaria) – 21,46

5. Vladyslav Bukhov (Ucraina) – 21,58

6. Tom Fannon (Irlanda) / Diogo Matos Ribeiro (Portugalia) – 21,59

8. Giovanni Guatti (Italia) – 21,83

Ucraineanul venea la această competiție cu un record personal de 21.62 secunde, stabilit în luna martie, la etapa de la Westmont a Pro Swim Series.

Cu timpul obținut duminică, Sheremet a urcat pe locul 7 în clasamentul celor mai bune performanțe din toate timpurile în proba de 50 de metri liber:

1. Cam McEvoy (Australia) – 20.88, în 2026

2. Cesar Cielo (Brazilia) – 20.91, în 2009

3. Fred Bousquet (Franța) – 20.94, în 2009

4. Caeleb Dressel (SUA) – 21.04, în 2019

5. Egor Kornev (Rusia) – 21.06, în 2026

6. Ben Proud (Marea Britanie) – 21.11, în 2018

7. Nikita Sheremet (Ucraina) – 21.13, în 2026

8. Ashley Callus (Australia) / Florent Manaudou (Franța) – 21.19, în 2009, respectiv 2015

10. George Bovell (Trinidad și Tobago) – 21.20, în 2009

Sheremet a refuzat să se fotografieze alături de Kornev

La finalul probei, Nikita Sheremet, Egor Kornev și Andrej Barna s-au îndreptat spre podium pentru a-și primi medaliile.

Aceștia au fost și fotografiați, însă înotătorul ucrainean, care cucerise medalia de aur, nu a dorit să se pozeze alături de Kornev, din cauza tensiunilor dintre Ucraina și Rusia, conform swimswam.com.

Cele două țări se află de peste patru ani în conflict, după ce Rusia a invadat teritoriul Ucrainei în 2022.

Totuși, Sheremet și Kornev au făcut câte o poză cu sârbul Andrej Barna.

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