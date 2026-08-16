Surpriză la Paris: Kornev, învins FOTO. Mare favorit, rusul a fost întrecut de ucraineanul Sheremet. Tensiuni la festivitatea de premiere +6 foto
Foto: Imago
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Surpriză la Paris: Kornev, învins FOTO. Mare favorit, rusul a fost întrecut de ucraineanul Sheremet. Tensiuni la festivitatea de premiere

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 23:29
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 23:29
  • Ucraineanul Nikita Sheremet (19 ani) a produs o mare surpriză la Campionatele Europene de Natație de la Paris, acolo unde l-a învins în finala probei de 50 de metri liber pe marele favorit Egor Kornev (22 de ani).
  • Ce s-a întâmplat în momentul decernării medaliilor, în rândurile de mai jos.
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Egor Kornev, sportiv din Rusia, este campion european la 50 de metri fluture și vicecampion la 100 de metri liber, probă în care a fost învins de românul David Popovici.

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Ucraineanul Nikita Sheremet a produs marea surpriză și l-a învins pe rusul Egor Kornev

Kornev a pornit ca favorit în finala probei de 50 de metri liber de la Paris. A avut un start foarte bun și conducea la jumătatea cursei, aflându-se pe culoarul 5.

Cu toate acestea, rusul a fost depășit de Nikita Sheremet, care s-a impus în 21.13 secunde, stabilind un nou record al Ucrainei. Egor Kornev și Andrej Barna (Serbia) au împărțit argintul, după ce au fost înregistrați amândoi cu 21.37.

Nikita Sheremet a câștigat aurul în proba de 50 de metri liber. Foto: captură TVP Sport
Nikita Sheremet a câștigat aurul în proba de 50 de metri liber. Foto: captură TVP Sport

Galerie foto (6 imagini)

Nikita Sheremet a câștigat aurul în proba de 50 de metri liber. Foto: captură TVP Sport Nikita Sheremet a câștigat aurul în proba de 50 de metri liber. Foto: captură TVP Sport Nikita Sheremet a câștigat aurul în proba de 50 de metri liber. Foto: captură TVP Sport Nikita Sheremet a câștigat aurul în proba de 50 de metri liber. Foto: captură TVP Sport Nikita Sheremet a câștigat aurul în proba de 50 de metri liber. Foto: captură TVP Sport
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Nikita Sheremet îl învinsese pe Kornev și în semifinalele de sâmbătă, obținând timpul de 21.38, cu 6 sutimi mai bun decât cel al rusului.

Rezultatele finalei de 50 de metri liber:

  • 1. Nikita Sheremet (Ucraina) – 21,13
  • 2. Egor Kornev (Rusia) / Andrej Barna (Serbia) – 21,37
  • 4. Kristof Milak (Ungaria) – 21,46
  • 5. Vladyslav Bukhov (Ucraina) – 21,58
  • 6. Tom Fannon (Irlanda) / Diogo Matos Ribeiro (Portugalia) – 21,59
  • 8. Giovanni Guatti (Italia) – 21,83

Ucraineanul venea la această competiție cu un record personal de 21.62 secunde, stabilit în luna martie, la etapa de la Westmont a Pro Swim Series.

Cu timpul obținut duminică, Sheremet a urcat pe locul 7 în clasamentul celor mai bune performanțe din toate timpurile în proba de 50 de metri liber:

  • 1. Cam McEvoy (Australia) – 20.88, în 2026
  • 2. Cesar Cielo (Brazilia) – 20.91, în 2009
  • 3. Fred Bousquet (Franța) – 20.94, în 2009
  • 4. Caeleb Dressel (SUA) – 21.04, în 2019
  • 5. Egor Kornev (Rusia) – 21.06, în 2026
  • 6. Ben Proud (Marea Britanie) – 21.11, în 2018
  • 7. Nikita Sheremet (Ucraina) – 21.13, în 2026
  • 8. Ashley Callus (Australia) / Florent Manaudou (Franța) – 21.19, în 2009, respectiv 2015
  • 10. George Bovell (Trinidad și Tobago) – 21.20, în 2009

Sheremet a refuzat să se fotografieze alături de Kornev

La finalul probei, Nikita Sheremet, Egor Kornev și Andrej Barna s-au îndreptat spre podium pentru a-și primi medaliile.

Aceștia au fost și fotografiați, însă înotătorul ucrainean, care cucerise medalia de aur, nu a dorit să se pozeze alături de Kornev, din cauza tensiunilor dintre Ucraina și Rusia, conform swimswam.com.

Cele două țări se află de peste patru ani în conflict, după ce Rusia a invadat teritoriul Ucrainei în 2022.

Totuși, Sheremet și Kornev au făcut câte o poză cu sârbul Andrej Barna.

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