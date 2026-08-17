Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a pus în mișcare acțiunea penală împotriva suporterului dinamovist arestat după incidentele de la metrou, înaintea derby-ului Rapid - Dinamo 0-1.

Judecătorul a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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La două zile după incidentele de la stația Basarab, procurorii au oficializat acuzațiile împotriva suporterului dinamovist.

Suporterul dinamovist arestat, acuzat de două infracțiuni de ultraj împotriva a doi jandarmi

Acesta este cercetat pentru două infracțiuni de ultraj, după ce a agresat doi jandarmi aflați în executarea atribuțiilor de serviciu, potrivit Parchetului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat luni, 17 august, că acțiunea penală a fost pusă în mișcare pe 16 august.

În aceeași zi, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, propunere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți.

Măsura este valabilă în perioada 16 august - 14 septembrie 2026 inclusiv.

Ce susțin procurorii că s-a întâmplat la stația Basarab

Potrivit referatului cu propunere de arestare preventivă, pe 15 august, între orele 19:00 și 19:10, în stația de metrou Basarab, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra a doi jandarmi aflați în executarea atribuțiilor de serviciu.

Suporterii lui Dinamo se deplasau către stadionul Rapid, pentru derby-ul câștigat ulterior de formația din Ștefan cel Mare cu 1-0.

Concret, conform Parchetului, acesta i-a aplicat o lovitură cu piciorul în zona membrelor inferioare jandarmului M.C.

Ulterior, i-a aplicat jandarmului M.R. două lovituri cu pumnul, în zona nasului și a capului. În urma loviturilor, acesta din urmă a suferit o tumefacție nazală, leziune pentru care au fost necesare 1-2 zile de îngrijiri medicale, potrivit procurorilor.

Faptele au fost încadrate de procurori la două infracțiuni de ultraj, în concurs.

De la ce a pornit scandalul

Incidentul a izbucnit după ce mai mulți suporteri ai Rapidului i-au provocat pe fanii dinamoviști care se deplasau în grup spre stadion, potrivit Fanatik.ro.

Jandarmii prezenți la stația de metrou au intervenit pentru a preveni escaladarea conflictului dintre cele două grupuri.

Mai mulți suporteri dinamoviști au devenit agresivi și au încercat să treacă de dispozitivul jandarmilor pentru a ajunge la rivalii giuleșteni.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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