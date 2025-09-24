Business Drops #69 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Special

Business Drops #69 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 10:51
alt-text Actualizat: 24.09.2025, ora 11:14
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 69.
  • Astăzi, printre altele, despre Barcelona și Campionatul Mondial 2026, despre Duplantis și sport feminin din Arabia Saudită.

1. FC Barcelona și Spotify au semnat un parteneriat care prevede prezența logo-ului companiei pe partea din față a tricoului, cu excepția El Clasico, în care logo-ul va fi înlocuit cu numele unui anumit artist, ca strategie de marketing. În Real Madrid vs FC Barcelona din 26 octombrie, artistul al cărui nume va apărea pe tricouri va fi Ed Sheeran.

2. Inter și AC Milan au făcut o ofertă comună de 197 de milioane de euro pentru achiziționarea stadionului „San Siro” și a terenului din jur. Giuseppe Sala, primarul orașului Milano, a anunțat că oferta va fi analizată în ședința de consiliu din 25 septembrie. Dacă tranzacția va fi aprobată, cele două cluburi vor construi o nouă arenă pe locul celei inaugurate pe 19 septembrie 1926.

3. Suma cu care FIFA va recompensa cluburile care vor da jucători la CM 2026 (11 iunie – 19 iulie) va fi cu 70% mai mare decât cea alocată pentru ediția din 2022. Bugetul pentru aceste bonusuri a crescut de la 209 milioane la 355 de milioane de dolari. Cluburile vor primi bani și pentru fotbaliștii selecționați la echipele naționale în faza calificărilor, nu numai la turneul final.

Business Drops #69 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

4. Suedezul Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina la Mondialele de Atletism de la Tokyo, după ce a reușit să treacă peste bara fixată la 6,30 m. El va încasa 70.000 de dolari pentru medalia de aur, plus 100.000 de dolari pentru recordul stabilit.

5. Clubul italian Como 1907 (Serie A) și compania de investiții The Player Fund s-au asociat și au înființat Como Ventures, un fond care va ajuta firmele aflate la început de drum să se poziționeze pe piața fotbalistică sau pe piețele conexe. Pot aplica pentru sprijin financiar inițiativele din domenii precum ospitalitate, tehnologie media, comerț și infrastructură de retail.

6. Corvinul Hunedoara, echipa de pe primul loc din Liga a 2-a, a primit o finanțare de aproape 1.000.000 de euro de la autoritățile locale. În sezonul 2023-2024, când formația hunedoreană a câștigat Cupa României, bugetul pentru salarii a fost de 480.000 de euro.

7. Asociația Japoneză de Sumo a anunțat organizarea unui turneu la Londra, la 20 de ani după ultimul eveniment desfășurat în afara granițelor (Las Vegas 2005). În 2024, toate cele șase turnee „honbasho” (competiții anuale de 15 zile) au fost sold-out, ceea ce nu se mai întâmplase din 1996.

Business Drops #69 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

8. Federația Română de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul amical dintre România și Republica Moldova, care se va juca pe 9 octombrie, pe Arena Națională. Un tichet la peluză costă 40 RON, iar unul la tribună este 100 RON. Aceleași prețuri vor fi și pentru România vs Austria, joc din calificările pentru CM 2026, care se va disputa pe 12 octombrie, pe același stadion.

9. All Womens Sports Network (AWSN), rețeaua cofondată de actrița Whoopi Goldberg, a lansat un canal pe care va transmite sport feminin în Arabia Saudită. SSC AWSN va difuza în direct, în prime time, un meci din fiecare etapă a ligii feminine de fotbal din această țară.

10. Vodafone a devenit partener oficial al UEFA pentru fotbalul feminin până în anul 2030, urmând să sponsorizeze Champions League, Euro 2029, Futsal Euro 2027, Nations League, turneul de calificare pentru Cupa Mondială, precum și Campionatele Europene U19 și U17.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

