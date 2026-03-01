Business Drops #91 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 91.

Astăzi, printre altele, despre tranzacția realizată de Cristiano Ronaldo, contractul semnat de Emma Răducanu și noul sponspor al echipei Corvinul Hunedoara.

1. Cluburile din ligile europene majore au generat venituri de 30 de miliarde de euro în 2025, potrivit unui raport UEFA. S-a depășit suma record de 28,6 miliarde din 2024. Cele mai mari încasări le-au avut grupările din Premier League (7,45 miliarde).

2. Cristiano Ronaldo a achiziţionat 25% din clubul Almeria, actualmente în Liga a 2-a spaniolă. Tranzacţia a fost realizată prin intermediul CR7 Sports Investments, o nouă filială a CR7 SA, compania prin care fotbalistul îşi gestionează activităţile şi investiţiile. Portughezul deține acțiuni și la Al-Nassr, echipa la care joacă în Arabia Saudită.

3. După ce a susținut McLaren în Marele Premiu al Ungariei din 2025, Banca Transilvania a anunțat că va fi partenerul oficial de cursă al acestei echipe de Formula 1 pentru încă două etape, la Marele Premiu al Austriei 2026 și la cel al Ungariei 2027.

4. Emma Răducanu a renunțat la colaborarea cu Nike și este noul ambasador global al Uniqlo, brand japonez de echipament sportiv. Jucătoarea de tenis britanică de origine română a semnat un contract comercial în valoarea de 3.500.000 de dolari.

5. Industria sponsorizărilor sportive și a publicității în incinta arenelor a atins pragul de 52 de miliarde de dolari anul trecut. Această sumă reprezintă 12% din veniturile totale ale pieței sportive globale în 2025.

6. VBET România a devenit partener oficial al Corvinului Hunedoara, invincibilă anul acesta în Liga 2 și câștigătoarea Cupei României 2024. Compania de betting va sprijini clubul de fotbal hunedorean în activitățile de promovare, în proiectele dedicate suporterilor și în inițiativele menite să consolideze implicarea comunității locale.

7. Floyd Mayweather și Manny Pacquiao vor boxa pe 19 septembrie în revanșa la „Lupta secolului”, meciul fiind transmis de Netflix. În 2015, Mayweather a câștigat și a încasat 220.000.000 de dolari, în timp ce învinsul Pacquiao a primit 122.000.000 de dolari.

8. Echipa masculină de handbal Dinamo București va primi 150.000 de euro de la Federația Europeană pentru participarea în actualul sezon al Champions League , deși s-a clasat pe ultimul loc în grupă. Calificată direct în sferturile de finală în competiția similară feminină, CSM București va încasa 110.000 euro, iar Gloria Bistrița (locul 4 în grupă) – 94.000 de euro.

9. Cluburile din MLS au investit 1,9 miliarde de dolari în stadioane, pentru a-și crește veniturile din ticketing. Inter Miami, echipa lui Messi, își va inaugura în aprilie noua arenă, în valoare de 350.000.000 de dolari. Noul stadion al lui New York City FC, în valoare de 780.000.000 de dolari, va fi construit până în 2027, iar „casa” de 750.000.000 a lui Chicago Fire va fi gata până în 2028.

10. US Major League Table Tennis, liga profesionistă de tenis de masă din Statele Unite, încearcă să atragă o finanțare de 10.000.000 de dolari pentru investiții în resurse umane și în canalul propriu de streaming. În trecut, organizația a atras sponsorizări de 5.500.000 de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport