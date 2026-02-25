Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Emma Răducanu/ FOTO: X @uniqlo
Tenis

Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 13:51
  • Emma Răducanu (23 de ani, #25 WTA), finalistă la Transylvania Open, a semnat un contract de sponsorizare cu brandul japonez Uniqlo.
  • În trecut, brandul japonez a sponsorizat nume grele din tenis, precum Roger Federer (44 de ani) sau Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP).

Fosta campioană de la US Open 2021 avea un contract cu Nike, încă de la vârsta de 15 ani.

Emma a jucat cu însemnele companiei americane de echipament sportiv și în startul acestui sezon la Australian Open și Transylvania Open, însă a decis să nu-și reînnoiască contractul.

Gorenje îl numește pe Luka Modrić ambasador de brand: povestea lucrurilor mărețe începe acasă
Citește și
Gorenje îl numește pe Luka Modrić ambasador de brand: povestea lucrurilor mărețe începe acasă
Citește mai mult
Gorenje îl numește pe Luka Modrić ambasador de brand: povestea lucrurilor mărețe începe acasă

Emma Răducanu și-a schimbat sponsorul

Răducanu a ales să semneze un contract de sponsorizare cu brandul japonez Uniqlo și a devenit prima femeie din circuitul feminin de tenis care s-a alăturat brandului japonez, scrie dailymail.co.uk.

„V-o prezentăm pe Emma Raducanu, cea mai nouă ambasadoare globală a mărcii noastre și cel mai bine clasată jucătoare de tenis din Marea Britanie.

Emma va promova filosofia LifeWear a UNIQLO, care se angajează să urmărească excelența, să aducă contribuții semnificative societății și să împuternicească generația viitoare”, se arată în postarea celor de la Uniqlo, de pe rețelele de socializare.

Craig Shapiro, cunoscut în lumea tenisului pentru podcasturile sale despre sportul alb, a dezvăluit suma la care se ridică înțelegerea: 2,6 milioane de lire sterline (3,5 milioane de dolari) plus bonusuri de performanță.

Uniqlo nu a confirmat public suma.

Emma va avea un rol activ în designul echipamentului pe care-l va purta, ca parte a noului acord.

Emma Răducanu, pe urmele lui Roger Federer și Novak Djokovic

În trecut, brandul japonez Uniqlo a sponsorizat nume grele din tenis, precum Roger Federer (44 de ani) sau Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP).

În 2018, Federer a semnat un contract pe 10 ani în valoare de 226 de milioane de lire sterline, când, la fel ca Emma Răducanu, a ales să nu mai continue alături de Nike.

Roger Federer în echipamentul Uniqlo/ Foto: IMAGO Roger Federer în echipamentul Uniqlo/ Foto: IMAGO
Roger Federer în echipamentul Uniqlo/ Foto: IMAGO

Jucătoarea în vârstă de 23 de ani este așteptată să poarte noul echipament la turneul de la Indian Wells, competiție ce este programată în perioada 4-15 martie.

Citește și

„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”
Liga 3
12:12
„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”
Citește mai mult
„Gabi Matei mi-a fost adus” Fostul antrenor de la CS Păulești, dezvăluiri uluitoare în dosarul privind meciurile trucate din Liga 3 „Mi s-a cerut asta”
Barcelona, dezavantajată! Comisia de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de la meciul cu Girona: „VAR-ul trebuia să intervină și să anuleze al doilea gol”
Campionate
11:56
Barcelona, dezavantajată! Comisia de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de la meciul cu Girona: „VAR-ul trebuia să intervină și să anuleze al doilea gol”
Citește mai mult
Barcelona, dezavantajată! Comisia de Arbitri din La Liga recunoaște greșeala de la meciul cu Girona: „VAR-ul trebuia să intervină și să anuleze al doilea gol”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
wta roger federer NIKE Compania Nike uniqlo emma raducanu
Știrile zilei din sport
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Liga Campionilor
25.02
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Citește mai mult
Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Liga 3
25.02
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
Citește mai mult
Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Superliga
25.02
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Citește mai mult
„Se întâmplă și la Liga 2” Sorin Cârțu, despre scandalul meciurilor trucate: „Nu sunt condiții, frate!”
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Liga Campionilor
25.02
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Citește mai mult
Seară nebună în Liga Campionilor! Real Madrid și PSG  merg în optimi » Atalanta, remontada cu Dortmund + Juventus, aproape de minune
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:24
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
Mourinho i-a păcălit pe toți Suspendat de UEFA, „The Special One” a urmărit meciul cu Real Madrid dintr-un loc inedit + Portughezul, record șocant
11:22
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
„Am fost șocat. Nu are voie!” Victor Angelescu iese la atac după declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Să țină pentru el propriile păreri”
11:03
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO. Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
Cristiano Ronaldo, la borna 965 VIDEO.  Portughezul a fost din nou decisiv pentru Al Nassr » A inventat o nouă celebrare! Fanii au reacționat imediat
09:26
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Kovacs, acuzat! Antrenorul lui Monaco, tir asupra arbitrului după 2-2 cu PSG. Fanii vorbesc de „mită”, „valize” și „corupție”! Cine îl apără pe român
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Top stiri din sport
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Superliga
25.02
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Citește mai mult
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Superliga
25.02
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Citește mai mult
„Dani Coman ar trebui să tacă” Mihai Stoica, după declarațiile președintelui FC Argeș despre Gino Iorgulescu: „Asta vrea el, de fapt”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Superliga
25.02
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
Citește mai mult
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo Informații despre noua arenă: „Primăria Sectorului 2 a emis certificatul”
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Liga Campionilor
25.02
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”
Citește mai mult
„Chivu va trebui să dea explicații” Thierry Henry n-a avut milă de român, după eliminarea lui Inter din Liga Campionilor: „Apatic, fără intensitate”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
26.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share