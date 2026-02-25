Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Emma Răducanu (23 de ani, #25 WTA), finalistă la Transylvania Open, a semnat un contract de sponsorizare cu brandul japonez Uniqlo.

În trecut, brandul japonez a sponsorizat nume grele din tenis, precum Roger Federer (44 de ani) sau Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP).

Fosta campioană de la US Open 2021 avea un contract cu Nike, încă de la vârsta de 15 ani.

Emma a jucat cu însemnele companiei americane de echipament sportiv și în startul acestui sezon la Australian Open și Transylvania Open, însă a decis să nu-și reînnoiască contractul.

Răducanu a ales să semneze un contract de sponsorizare cu brandul japonez Uniqlo și a devenit prima femeie din circuitul feminin de tenis care s-a alăturat brandului japonez, scrie dailymail.co.uk.

„V-o prezentăm pe Emma Raducanu, cea mai nouă ambasadoare globală a mărcii noastre și cel mai bine clasată jucătoare de tenis din Marea Britanie.

Emma va promova filosofia LifeWear a UNIQLO, care se angajează să urmărească excelența, să aducă contribuții semnificative societății și să împuternicească generația viitoare”, se arată în postarea celor de la Uniqlo, de pe rețelele de socializare.

Craig Shapiro, cunoscut în lumea tenisului pentru podcasturile sale despre sportul alb, a dezvăluit suma la care se ridică înțelegerea: 2,6 milioane de lire sterline (3,5 milioane de dolari) plus bonusuri de performanță.

Uniqlo nu a confirmat public suma.

Emma va avea un rol activ în designul echipamentului pe care-l va purta, ca parte a noului acord.

Emma Răducanu, pe urmele lui Roger Federer și Novak Djokovic

În 2018, Federer a semnat un contract pe 10 ani în valoare de 226 de milioane de lire sterline, când, la fel ca Emma Răducanu, a ales să nu mai continue alături de Nike.

Roger Federer în echipamentul Uniqlo/ Foto: IMAGO

Jucătoarea în vârstă de 23 de ani este așteptată să poarte noul echipament la turneul de la Indian Wells, competiție ce este programată în perioada 4-15 martie.

