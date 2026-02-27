Cristiano Ronaldo investește în fotbal Starul portughez a cumpărat 25% dintr-un cunoscut club din Spania: „Vreau să lucrez cu echipa asta”
Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionate

Cristiano Ronaldo investește în fotbal Starul portughez a cumpărat 25% dintr-un cunoscut club din Spania: „Vreau să lucrez cu echipa asta"

Alexandru Smeu
Publicat: 27.02.2026, ora 12:48
Actualizat: 27.02.2026, ora 12:48
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul portughez al celor de la Al-Nassr, a achiziționat 25% din acțiunile clubului spaniol Almeria, formație care ocupă locul 3 în La Liga 2.

Tranzacţia a fost realizată prin intermediul CR7 Sports Investments, o filială a CR7 SA, compania prin care atacantul își gestionează activitățile și investițiile, scrie marca.com.

Cristiano Ronaldo a cumpărat 25% din acțiunile clubului Almeria

Deși detaliile financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice, Ronaldo definește achiziția ca fiind o „investiție strategică” pe termen lung.

„De mult timp am avut ambiția de a contribui la fotbal dincolo de teren. UD Almeria este un club spaniol cu o bază solidă și un clar potențial de creștere. Îmi doresc să lucrez cu echipa care îl conduce pentru a sprijini clubul în noua sa fază de dezvoltare”, a transmis Cristiano Ronaldo într-un comunicat de presă.

Mohamed Al Khereiji: „Suntem foarte încântați că Ronaldo a ales să investească în clubul nostru”

Implicarea lui Cristiano la clubul andaluz vine la un an după ce echipa a fost cumpărată de un grup de investitori din Arabia Saudită.

Președintele clubului, Mohamed Al Khereiji s-a declarat entuziasmat de faptul că portughezul a ales să investească la Almeria.

„Suntem foarte încântați că Cristiano a ales clubul nostru pentru a investi.

Este considerat cel mai bun pe teren, cunoaște perfect campionatele spaniole și înțelege potențialul a ceea ce construim aici, atât la nivelul echipei principale, cât și al centrului de formare”, a spus Mohamed Al Khereiji.

1,4 miliarde de dolari
este averea lui Cristiano Ronaldo, potrivit conform Bloomberg Billionaires Index

Presa din Spania scrie că superstarul portughez și Al Khereiji au o relație strânsă. Potrivit acestora, șeicul ar fi jucat un rol cheie în sosirea lui Ronaldo la Al-Nassr după plecarea controversată de la Manchester United, în toamna anului 2022.

În prezent, Almeria ocupă locul 3 în La Liga 2, cu 48 de puncte, la două în spatele liderului Racing Santander, după 27 de etape.

Cristiano Ronaldo a făcut istorie în Spania

Investiția în clubul din Almeria marchează și revenirea lui Cristiano Ronaldo în fotbalul spaniol, deși acum dintr-un rol administrativ.

Ca jucător, lusitanul a stabilit numeroase recorduri în tricoul lui Real Madrid, în perioada 2009-2018.

Cifrele lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid

  • 94 de milioane de euro i-a plătit Real lui Manchester United pentru transferul lusitanului, din 2009
  • 438 de meciuri a jucat Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid
  • 451 de goluri a marcat portughezul pentru „galactici”
  • 131 de pase decisive
  • 54 de cartonașe galbene
  • 4 cartonașe roșii

Trofeele câștigate de Cristiano Ronaldo cu Real Madrid

  • două titluri în La Liga - 2011/2012 și 2016/2017
  • două cupe ale Spaniei - 2010/2011 și 2013/2014
  • două Supercupe ale Spaniei - 2012 și 2017
  • patru Ligi ale Campionilor - 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18
  • trei Supercupe ale Europei - 2014, 2016 și 2017
  • trei Campionate Mondiale ale Cluburilor - 2014, 2016, 2017

cristiano ronaldo spania almeria la liga 2
