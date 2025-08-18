Business Drops #64 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Business Drops #64
Special

Business Drops #64 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 14:58
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 64.
  • Astăzi, printre altele, despre suma pe care EAD o va plăti pentru drepturile de televizare a Ligii 1, parteneriatul încheiat între Netflix și FIFA și noul sponsor al clubului Oțelul Galați.
  1. Cluburile din SuperLiga României au votat pentru prelungirea până în 2035 a contractului pentru drepturile tv. Suma oferită de EAD Interactive a crescut de la 34.000.000 de euro (inclusiv TVA) la 36.500.000 de euro pe sezon, urmând ca din stagiunea 2032-2033 să ajungă la 43.000.000 de euro pe sezon.
  2. Marele Premiu de Formula 1 va fi organizat în Las Vegas cel puțin până în 2027. Convenția și Autoritatea pentru Vizitatori din orașul american a prelungit contractul de sponsorizare, suma anuală oferită de autorități crescând de la 6.500.000 la 10.000.000 de dolari.
  3. Miliardarul Tom Dundon a ajuns la o înțelegere pentru achiziționarea clubului Portland Trail Blazers (NBA). Omul de afaceri, care mai deține franciza Carolina Hurricanes (NHL) și Professional Puckleball Association (PPA), va plăti 4,25 miliarde de dolari.
  4. Campionul olimpic, mondial și european la natație David Popovici a devenit primul român Friend of the Brand Porsche. În această calitate, Popovici va lua parte la inițiativele din sport și din alte domenii ale producătorului de autovehicule de lux.
  5. Cu o avere estimată la 29,4 miliarde de dolari, Miriam Adelson (Dallas Mavericks) este cea mai bogată proprietară de echipă. În Top 3 le regăsim pe Clara Wu Tsai (Brooklyn Nets, New York Liberty – 11,4 miliarde de dolari) și pe Dee Haslam (Cleveland Browns, Columbus Crew – 8,5 miliarde de dolari).
  6. Sub sloganul „Transformă-ți cățelul într-un star de fotbal cu noul tricou al naționalei dedicat animalelor de companie”, Federația Română de Fotbal a lansat un echipament special pentru câini, la prețul de 99 RON. Elementele vestimentare sunt din poliester și au diferite mărimi, de la XS la 7XL.
  7. Polestar este noul partener oficial de mobilitate al Borussiei Dortmund. Compania suedeză, care activează în domeniul autovehiculelor electrice, va plăti 5.000.000 de euro pe an pentru ca logo-ul să îi apară pe o mânecă a tricoului de joc. Pe piept va fi afișat logo-ul noului sponsor principal, Vodafone, care oferă 30.000.000 de euro pe sezon.
  8. Netflix a semnat un parteneriat cu FIFA și va transmite în Canada edițiile din 2027 și 2031 ale Cupei Mondiale (feminin) la fotbal. În 2027, va fi prima dată când platforma de streaming va difuza fotbal live. Comentariul partidelor va fi asigurat în limbile engleză și franceză.
  9. Balkan Pharmaceuticals a devenit sponsor oficial al clubului Oțelul Galați. Logo-ul producătorului de medicamente și de suplimente nutritive va apărea pe spatele tricoului de joc al echipei gălățene în următoarele două sezoane, existând posibilitatea ca parteneriatul să fie prelungit.
  10. Federația Română de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul amical contra Canadei, din 5 septembrie. La primele două categorii, prețul diferă în funcție de vârstă (copil – 0-14 ani, tânăr – 15-24 de ani și adult – peste 24 de ani). Cel mai ieftin tichet costă 10 RON (pentru copii, categoriile 1 și 2), iar cel mai scump este 650 RON (VIP Roșu).

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

