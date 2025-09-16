Business Drops #68 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodu l 68.

l 68. Astăzi, printre altele, despre un nume mare care va avea parteneriat cu Formula 1, la cât se ridică premiile pentru Turul Spaniei și noul sponsor pentru FC Barcelona.

1. Campionul olimpic David Popovici a inițiat o campanie de donații cu ocazia împlinirii a 21 de ani, pe 15 septembrie.

Ambasador al Hope and Homes for Children, înotătorul estimează că va strânge 100.000 de euro, dorind să direcționeze acești bani către 35 de copii care excelează în diferite domenii sportive și care au situații materiale precare.

2. T-Mobile a devenit provider oficial de telecomunicații pentru Jocurile Olimpice din 2028.

Compania va furniza tehnologie 5G pentru a îmbunătăți conectivitatea între arenele sportive și va oferi servicii radio de tipul push-to-talk pentru peste 15.000 membri ai echipei de organizare.

3. Adidas a devenit partener tehnic oficial al Audi F1, franciză care va debuta în campionatul de Formula 1 în 2026.

Producătorul german va furniza echipamentul pentru piloți, mecanici, ingineri și alți membri ai echipei.

4. Ediția 2025 a turului ciclist al Spaniei (23 august – 14 septembrie) are un fond de premiere de 1.100.000 de euro.

Bonusul pentru liderul clasamentului general este de 150.000 de euro, în timp ce sportivul clasat pe locul secund este recompensat cu 57.985 de euro. Medaliatul cu bronz încasează 30.000 de euro.

5. Midea a semnat un parteneriat pe 5 ani cu FC Barcelona. Logo-ul producătorului chinez de electrocasnice va apărea pe mâneca tricoului primei echipe începând cu sezonul 2026-2027, beneficiind de vizibilitate pe plan intern și internațional.

6. Unrivaled, liga feminină de baschet 3×3 din SUA, a ajuns să valoreze 340.000.000 de dolari după o rundă de investiții condusă de compania Bessemer Venture Partners.

Printre cei care au contribuit cu bani pentru prima dată se numără și Serena Williams, prin Serena Ventures. Warner Bros Discovery și Trybe Ventures, fond de investiții al jucătoarei de fotbal Alex Morgan, au revenit printre investitori.

7. Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă din 2034, de la Salt Lake City, au inițiat o campanie de strângere de fonduri prin care au adunat deja peste 200.000.000 de dolari.

Suma reprezintă aproape o optime din bugetul total de 2,84 miliarde de dolari.

8. Salariul fotbalistului belgian Matteo Dams a crescut de 100 de ori prin transferul de la PSV Eindhoven (Țările de Jos) la Al-Ahli (Arabia Saudită).

În vârstă de 20 de ani, Dams va primi 250.000 de euro pe lună, urmând ca până în 2029, adică până la finalul contractului cu saudiții, să încaseze 12.000.000 de euro.

9. FCSB a încasat 1.000.000 de euro în primele 24 de ore de la punerea în vânzare a pachetelor de bilete pentru meciurile din faza grupei Europa League.

Sezonul trecut, clubul a avut venituri de peste 3.500.000 de euro din tichetele comercializate pentru partidele de pe tabloul principal al aceleiași competiții.

10. Haier le va sponsoriza pe Liverpool și Paris Saint-Germain. Sunt primele parteneriate semnate cu fotbalul european de brandul chinezesc de electrocasnice, care a prelungit recent și contractul de sponsorizare cu ATP Tour, până la finalul anului 2028.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport