Business Drops #68 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
fotomontaj GOLAZO.ro
Special

Business Drops #68 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 10:17
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 10:17
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 68.
  • Astăzi, printre altele, despre un nume mare care va avea parteneriat cu Formula 1, la cât se ridică premiile pentru Turul Spaniei și noul sponsor pentru FC Barcelona.

1. Campionul olimpic David Popovici a inițiat o campanie de donații cu ocazia împlinirii a 21 de ani, pe 15 septembrie.

Ambasador al Hope and Homes for Children, înotătorul estimează că va strânge 100.000 de euro, dorind să direcționeze acești bani către 35 de copii care excelează în diferite domenii sportive și care au situații materiale precare.

2. T-Mobile a devenit provider oficial de telecomunicații pentru Jocurile Olimpice din 2028.

Compania va furniza tehnologie 5G pentru a îmbunătăți conectivitatea între arenele sportive și va oferi servicii radio de tipul push-to-talk pentru peste 15.000 membri ai echipei de organizare.

3. Adidas a devenit partener tehnic oficial al Audi F1, franciză care va debuta în campionatul de Formula 1 în 2026.

Producătorul german va furniza echipamentul pentru piloți, mecanici, ingineri și alți membri ai echipei.

4. Ediția 2025 a turului ciclist al Spaniei (23 august – 14 septembrie) are un fond de premiere de 1.100.000 de euro.

Bonusul pentru liderul clasamentului general este de 150.000 de euro, în timp ce sportivul clasat pe locul secund este recompensat cu 57.985 de euro. Medaliatul cu bronz încasează 30.000 de euro.

5. Midea a semnat un parteneriat pe 5 ani cu FC Barcelona. Logo-ul producătorului chinez de electrocasnice va apărea pe mâneca tricoului primei echipe începând cu sezonul 2026-2027, beneficiind de vizibilitate pe plan intern și internațional.

6. Unrivaled, liga feminină de baschet 3×3 din SUA, a ajuns să valoreze 340.000.000 de dolari după o rundă de investiții condusă de compania Bessemer Venture Partners.

Printre cei care au contribuit cu bani pentru prima dată se numără și Serena Williams, prin Serena Ventures. Warner Bros Discovery și Trybe Ventures, fond de investiții al jucătoarei de fotbal Alex Morgan, au revenit printre investitori.

7. Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă din 2034, de la Salt Lake City, au inițiat o campanie de strângere de fonduri prin care au adunat deja peste 200.000.000 de dolari.

Suma reprezintă aproape o optime din bugetul total de 2,84 miliarde de dolari.

8. Salariul fotbalistului belgian Matteo Dams a crescut de 100 de ori prin transferul de la PSV Eindhoven (Țările de Jos) la Al-Ahli (Arabia Saudită).

În vârstă de 20 de ani, Dams va primi 250.000 de euro pe lună, urmând ca până în 2029, adică până la finalul contractului cu saudiții, să încaseze 12.000.000 de euro.

9. FCSB a încasat 1.000.000 de euro în primele 24 de ore de la punerea în vânzare a pachetelor de bilete pentru meciurile din faza grupei Europa League.

Sezonul trecut, clubul a avut venituri de peste 3.500.000 de euro din tichetele comercializate pentru partidele de pe tabloul principal al aceleiași competiții.

10. Haier le va sponsoriza pe Liverpool și Paris Saint-Germain. Sunt primele parteneriate semnate cu fotbalul european de brandul chinezesc de electrocasnice, care a prelungit recent și contractul de sponsorizare cu ATP Tour, până la finalul anului 2028.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
marketing sportiv business drops business sportiv
Știrile zilei din sport
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Ciclism
16:47
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Citește mai mult
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Campionate
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Citește mai mult
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Liga Campionilor
16:16
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Citește mai mult
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Diverse
11:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Citește mai mult
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
16:34
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
18:02
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Top stiri din sport
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Tenis
16:08
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Citește mai mult
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Superliga
12:02
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Citește mai mult
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Liga Campionilor
11:35
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Citește mai mult
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Nationala
10:55
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Citește mai mult
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 20 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share