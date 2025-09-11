Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”

David Popovici (20 de ani), campion olimpic la 200m liber, își va dona ziua de naștere pentru tinerii care beneficiază de bursele de performanță DAR.

Adrian Rădulescu (35 de ani), antrenorul lui David Popovici, este membru al juriului Burselor DAR.

David Popovici va împlini 21 de ani pe 15 septembrie și a decis să își doneze ziua de naștere pentru tinerii înscriși în programul de Burse DAR, organizat de fundația Hope and Homes for Children.

David Popovici își donează ziua de naștere: „Vreau șanse pentru viitorii campioni”

Campionul olimpic dorește ca donațiile de ziua sa să îi ajute pe cei 35 de tineri ce fac parte din program.

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion european la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră.

Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni ”, a spus David Popovici, într-un video postat pe Facebook.

David Popovici este ambasador al fundației Hope and Homes for Children din anul 2023. Campionul olimpic s-a implicat în mai multe campanii ce ajutau copiii și tinerii ce provin din medii defavorizate.

Bursele DAR, un program în care este implicat și antrenorul lui David Popovici

Bursele DAR reprezintă un program prin intermediul căruia 35 de tineri care provin din medii vulnerabile, dar care au performanțe în domeniile lor de activitate, primesc o bursă lunară în valoare de 2.000 de euro.

Programul fundației Hope and Homes for Children se află la debutul celei de a 4-a ediții și, până în prezent, au fost acordate burse în valoare totală de peste 200.000 de euro, scrie news.ro.

Printre membrii juriului DAR, care se ocupă de selectarea celor 35 de tineri care beneficiază de bursă, se află și Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici.

7.300 de copii au fost ajutați de fundația Hope and Homes for Children să părăsească centrele de plasament din întreaga țară, din 1998 până în prezent

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport