Business Drops #71 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodu l 71.

l 71. Astăzi, printre altele, despre bugetul de la Sepsi, interesul tot mai mare pentru drepturile de televizare ale campionatului saudit și mutarea făcută de FC Barcelona.

1. David Beckham a încasat dividende în valoare de 23.600.000 de dolari în 2024 de la compania sa, DRJB Holdings. Inter Miami, franciza la care englezul este coproprietar din 2018, a ajuns la valoarea de 1,2 miliarde de dolari după venirea lui Lionel Messi.

2. Compania Electronic Arts (EA), unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din lume, a fost achiziționată de un consorțiu care include Fondul Public de Investiții (PIF) al Arabiei Saudite. Valoarea tranzacției este de 55 miliarde dolari, cu 14 miliarde mai mică decât suma plătită de Microsoft pentru Activision Blizzard, producătorul jocului video Call of Duty.

3. Sepsi Sfântu Gheorghe (Liga a 2-a) a anunțat un buget de 6.000.000 de euro pentru sezonul actual, în contextul în care Steaua București a avut la dispoziție aproximativ 2.000.000 de euro stagiunea trecută, când s-a clasat pe locul 2 în eșalonul secund. În prima ligă, bugetul echipei covăsnene a fost de 10.000.000 de euro.

4. FIFA a prezentat mingea care va fi folosită la Cupa Mondială din 2026. Numită „Triondo”, aceasta este produsă de Adidas și are un design cu elemente ce semnalează cele trei țări organizatoare: SUA, Canada și Mexic. Printre alte tehnologii, balonul va conține un senzor care va furniza informații în timp real sistemului VAR.

5. Valoarea totală a contractelor pentru drepturile tv ale meciurilor din campionatul saudit a crescut cu 20% în ultimii doi ani. Inițial, Arabia Saudită a pus accent pe vizibilitatea competiției, solicitând sume mici. De exemplu, drepturile pentru teritoriul Marii Britanii au fost comercializate cu numai 500.000 de dolari. Pentru sezonul 2025-2026 sunt în derulare 37 de contacte care acoperă 180 de piețe. la sponsorii lor, iar Haas, despre care se crede că va fi mai sus în clasament decât Cadillac, încasează aproximativ 20.000.000 de dolari.

6. Departamentul pentru Cultură și Turism din Abu Dhabi și compania Etihad Airways (în locul Turkish Airlines) au devenit parteneri principali ai Euroligii de baschet. Logo-urile celor două branduri vor apărea prin rotație pe tricourile sportivilor și vor avea vizibilitate pe platformele digitale ale competiției.

7. Atalanta a prelungit contractul de sponsorizare cu New Balance. În marja noii înțelegeri, stadionul pe care își desfășoară meciurile de acasă echipa din Bergamo se va numi New Balance Arena, iar academia de fotbal va fi New Balance Academy – Dedicata a Mino Favini. Producătorul american de încălțăminte mai are parteneriate cu Bayer Leverkusen, Lille și FC Porto.

8. Averea fotbalistului Sergej Milinkovic-Savic a ajuns la pragul de 120.000.000 de euro. Mijlocașul s-a transferat în vara anului 2023 la Al-Hilal (Arabia Saudită), unde este plătit cu 25.000.000 de euro pe an. La fostul club, Lazio, sârbul primea 6.000.000 de euro pe an.

9. Meciul de fotbal FCSB vs Oțelul 1-0, din etapa a 11-a a SuperLigii, a avut o audiență cumulată de 4,6% la DigiSport și Prima Sport, mai mare decât cele înregistrate de derby-urile Universitatea vs Dinamo 2-2 (3,3%), Petrolul vs Rapid 0-1 (2,4%) și „U” Cluj vs CFR Cluj 2-2 (2,2%).

10. Revenit pe teren după o pauză de peste un an, cauzată de o accidentare la genunchi, mijlocașul defensiv Marc Bernal (18 ani) și-a prelungit contractul cu FC Barcelona până în 2029. Noua înțelegere cuprinde o clauză de reziliere de 500.000.000 de euro.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

