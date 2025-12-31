Business Drops #83 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Business Drops #83 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 12:29
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 12:29
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 83.
  • Astăzi, printre altele, despre care este cel mai valoros club sportiv la finalul anului 2025, conform Forbes și despre Champions League, Europa League și Conference League care negociază un contract de sponsorizare până în 2033.

1. Meciul de box dintre Jake Paul și Anthony Joshua, câștigat de Joshua prin knockout, a avut o audiență medie de 33.000.000 de telespectatori pe VideoAmp și pe Netflix.

Audiența medie a celui de-al doilea eveniment ca importanță al galei, lupta dintre Alycia Baumgardner și Leila Beaudoin, a fost de 15.000.000 de urmăritori.

2. Veniturile comerciale ale francizei William Racing s-au dublat, valoarea acesteia ajungând la 2,5 miliarde de dolari după ultimul sezon, în care constructorul s-a clasat pe locul 5 în clasamentul Formulei 1. Este cea mai bună poziționare din ultimul deceniu.

3. Dallas Cowboys este cel mai valoros club sportiv la finalul anului 2025, potrivit Forbes. Franciza din NFL este cotată la 13 miliarde de dolari, în timp ce valoarea lui Golden State Warriors (NBA) este estimată la 11 miliarde de dolari.

Podiumul este completat de Los Angeles Rams (NFL) – 10,5 miliarde de dolari. Cel mai bine cotat club de fotbal este Real Madrid (locul 20, valoare de 6,75 miliarde de dolari).

4. Miliardara americană Martha Stewart, în vârstă de 84 de ani, a cumpărat un pachet minoritar de acțiuni la Swansea City, club galez la care Luka Modric și rapper-ul Snoop Dogg se numără printre investitori.

Lotul echipei care activează în Championship (Liga a 2-a din Anglia) este evaluat la 69.450.000 de euro pe Transfermarkt.

5. PepsiCo negociază un contract de sponsorizare cu UEFA pentru Champions League, Europa League și Conference League, cu valabilitate până în 2033.

Producătorul de băuturi răcoritoare are un parteneriat în derulare cu forul fotbalistic european (2024-2027), în valoare anuală de 70.000.000 de dolari.

6. Sezonul 2025 al Formulei 1, câștigat de Lando Norris, a înregistrat o audiență de 6.700.000 de spectatori. A fost depășit, astfel, recordul de 6.530.000 de fani care au asistat la cursele din 2024.

Se estimează că în lume există 827.000.000 de persoane care urmăresc acest sport.

7. Cadillac va sponsoriza etapa din circuitul de golf PGA Tour care se va desfășura între 27 aprilie și 3 mai 2026 în complexul Trump National Doral.

Fondul de premiere va fi de 20.000.000 de dolari. Producătorul de mașini de lux a mai susținut turneul de golf între 2011 și 2016.

8. Derby-ul FCSB vs Rapid (2-1), din etapa a 21-a a SuperLigii, a atras 30.903 de spectatori pe „Arena Națională”.

Recordul de audiență pentru acest sezon în campionatul nostru este de 34.700 de fani, veniți să vadă Dinamo vs Rapid (0-2), în etapa a 13-a.

9. New York Liberty (WNBA) este cea mai valoroasă echipă din sportul feminin, potrivit Forbes. Clubul din liga nord-americană de baschet este evaluat la 400.000.000 de dolari.

Podiumul celor mai bine cotate branduri este completat tot de francize din WNBA, Indiana Fever (370.000.000 de dolari) și Seattle Storm (330.000.000 de dolari). Primul club european din top este Arsenal Londra (fotbal, 260.000.000 de dolari).

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share