„N-am băut atât de mult în viața mea!” Dezvăluiri despre ce făceau americanii, în spatele ușilor închise, la Jocurile Olimpice

DeMarcus Cousins (35 de ani) a făcut dezvăluiri neașteptate la podcastul „7PM in Brooklyn”.

În dialog cu fostul star din NBA Carmelo Anthony (41 de ani), Cousins a vorbit despre experiența sa ca membru al echipei de baschet a SUA la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, unde americanii au câștigat aurul.

Echipa SUA din 2016 a învins Serbia în finala Jocurilor Olimpice din 2016.

„ N-am băut atât de mult în viața mea!”

DeMarcus Cousins a vorbit despre modul în care sportivii se relaxau în afara programului competițional.

Fostul jucător de la Sacramento Kings a povestit că jucătorii consumau alcool zilnic în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice de la Rio: „Eram beți… beam în fiecare zi. Jucam cărți și beam”, a spus el, conform Yahoo Sports.

Carmelo Anthony a simțit nevoia să intervină, subliniind că era vorba despre un „consum responsabil”, însă Cousins l-a contrazis rapid:

„Nu, la dracu'! N-am băut atât de mult în viața mea!”.

Apoi, și Anthony a recunoscut: „Aveam un bar gratuit. Aveam tot vinul din lume și tot Jamesonul (n.r. - whiskey)”.

Cousins a jucat în NBA între 2010 și 2022. În total, a jucat pentru șapte echipe, printre care Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Houston Rockets, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks și Los Angeles Clippers.

Carmelo Anthony a jucat, de-a lungul carierei, pentru Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers și Los Angeles Lakers

