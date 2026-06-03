Business Drops #104 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

- Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 104.
- Astăzi, printre altele, despre ce salariu va încasa Jose Mourinho la Real Madrid, cât de mult a crescut valoarea lui Inter de la venirea lui Chivu pe banca tehnică și suma fabuloasă încasată de Cristiano Ronaldo într-un singur an
- Potrivit unui raport al Football Benchmark privind evaluările cluburilor europene, valoarea grupării Inter Milano a crescut cu 25% față de sezonul trecut, până la 2,137 miliarde de euro, după ce echipa antrenată de Cristi Chivu a câștigat eventul în acest an. Juventus este evaluată la 1,837 miliarde de euro, iar Milan – la 1,08 miliarde.
- Jose Mourinho va primi un salariu anual net de 6.000.000 de euro la Real Madrid, dublu față de cel avut la Benfica Lisabona. Clubul madrilen trebuie să achite și taxa de reziliere a contractului antrenorului cu gruparea lusitană, în valoare de 7.000.000 de euro.
- Hull City a promovat în Premier League și va avea în sezonul următor venituri garantate de 275.000.000 de dolari din drepturi TV și activități comerciale. Încasările se pot apropia de 500.000.000 de dolari dacă echipa va evita retrogradarea în campionatul ce vine.
- Primăria Municipiului Cluj-Napoca a alocat 5.867.400 de euro asociațiilor sportive din oraș. Aproape jumătate din această sumă – 2.660.000 de euro – va fi virată către echipa de fotbal Universitatea Cluj. Urmează Clubul Sportiv Universitatea (1.520.000 de euro) și echipa de baschet U-BT Cluj-Napoca (571.500 de euro). CFR Cluj nu se află pe lista organizațiilor sportive care primesc finanțare, fiind Societate pe Acțiuni.
- Echipa de Formula 1 Alpine a încheiat un contract de sponsorizare cu brandul de lux Gucci. Înțelegerea, care se întinde pe trei ani, intră în vigoare din sezonul 2027 și are o valoare totală de peste 150.000.000 de dolari. Este primul parteneriat făcut de Gucci cu o franciză din F1.
- Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) s-a impus în cursa Indianapolis 500 și a câștigat un premiu record de 4.340.000 de dolari, din fondul de premiere de 30.900.000 de dolari. Ediția din acest an a atras peste 350.000 de spectatori, cea mai mare prezență live din 2016 până în prezent.
- Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit sportiv din întreaga lume, potrivit Forbes. Portughezul câștigă 300.000.000 de dolari pe an, dintre care 65.000.000 sunt venituri din contracte comerciale. Canelo Alvarez (box) încasează 170.000.000 de dolari (dintre care 10.000.000 din reprezentarea imaginii), iar Lionel Messi are venituri de 140.000.000 de dolari, dintre care 70.000.000 din contracte comerciale.
- Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a încheiat un parteneriat strategic cu AnimaWings, companie care a devenit partener aerian oficial al Team Romania. Se preconozează ca o aeronavă AnimaWings să fie personalizată cu însemnele COSR sau Team Romania.
- Consorțiul american Underdog Global Partners a oferit două miliarde de euro pentru clubul italian de fotbal SSC Napoli. Aurelio De Laurentiis, actualul proprietar al grupării, a dezvăluit că americanii au făcut o ofertă de cumpărare și în 2017, de 900.000.000 de dolari (aproximativ 770.000.000 de euro).
- Compania de consultanță Deloitte estimează că piața sporturilor feminine va ajunge la trei miliarde de dolari până la finalul anului 2026, cu o creștere de 340% față de 2022. Contractele de sponsorizare și acordurile comerciale rămân principalul motor financiar, cu o valoare de 1,4 miliarde de dolari.
* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București