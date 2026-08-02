„Ce mai așteptați?” Detalii despre unul dintre jucătorii aduși de FCSB : „Trebuie să ai nervii tari”

Marius Măldărășanu (51 de ani), fostul antrenor al celor de la Hermannstadt, este convins că FCSB a făcut o mutare excelentă prin aducerea lui Luca Stancu (21 de ani).

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Tehnicianul a avut numai cuvinte de laudă la adresa fundașului dreapta și a explicat cum a ajuns acesta sub comanda sa în perioada Hermannstadt.

Marius Măldărășanu, laude pentru Luca Stancu: „Poate juca și mijlocaș, și fundaș lateral”

„Luca Stancu? Să știți că agentul lui mi l-a propus vara trecută. El a fost la Câmpulung.

Printre băltoacele pe care le-am văzut în imaginile cu el, mi-a plăcut că are ambele picioare, centrează și cu stângul, și cu dreptul, poate juca și mijlocaș, și fundaș stânga-dreapta, atunci am vrut să-l luăm.

Toată lumea era sceptică, iar când am plecat în cantonament, în vară, a acceptat și el și agentul, a mers în probe. După vreo două zile, deja toată lumea vedea că este o soluție pentru noi.

Am avut un prim meci amical, m-am dus în recepție, la bar erau Dănuț Perjă, directorul sportiv, și Daniel Niculae și atât am spus: «Ce mai așteptați?». Și au spus «Păi nu, că la asta lucrăm». Adică să-l ia.

Este un jucător în care am crezut, cu toții am crezut, mă bucur că a ajuns la o echipă bună. Trebuie să ai nervii tari acolo” , a declarat Marius Măldărășanu, citat de sport.ro.

34 de meciuri a jucat Luca Stancu la Hermannstadt: a marcat două goluri

De la transferul la FCSB, fundașul dreapta a evoluat timp de 14 minute în finalul partidei cu Csikszereda (2-0).

A făcut parte din lotul echipei și la „dubla” de coșmar cu Auda (3-7 la general) din turul doi preliminar al Conference League, însă în ambele partide a fost lăsat pe bancă de Marius Baciu.

300.000 de euro este cota lui Luca Stancu, potrivit transfermarkt.ro.

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