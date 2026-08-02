Lixandru a plecat de la FCSB Fanii au reacționat dur în comentariile anunțului oficial: „Postarea cu «Mulțumim, MM Stoica» pe când?”

- FCSB a anunțat oficial despărțirea de Mihai Lixandru (25 de ani), după 9 ani.
Crescut la academia roș-albaștrilor, mijlocașul își va continua cariera în Arabia Saudită, la Al Fateh, formație unde va fi coleg cu fundașul central Kennedy Boateng, fost jucător al lui Dinamo. Acesta nu a fost încă anunțat oficial.
Informația privind transferul lui Lixandru a fost dezvăluită în exclusivitate de GOLAZO.ro încă de la mijlocul lunii iulie.
FCSB a anunțat despărțirea de Mihai Lixandru
„FCSB anunță transferul lui Mihai Lixandru la Al Fateh Saudi Club.
Mijlocașul în vârstă de 25 de ani, produs al Academiei FCSB, a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României în tricoul roș-albastru.
Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, a scris FCSB pe rețelele de socializare.
În această vară, mijlocașul s-a aflat pe lista mai multor cluburi din străinătate. Printre echipele interesate s-au numărat DC United, Virtus, Luzern și Rapid Viena, însă în cele din urmă fotbalistul a ales oferta venită din Arabia Saudită.
Lixandru părăsește FCSB după 108 meciuri oficiale în toate competițiile, interval în care a marcat șase goluri.
VIDEO Cum l-au prezentat saudiții pe Mihai Lixandru:
Fanii FCSB i-au cerut demisia lui Mihai Stoica
În comentariile postării, fanii FCSB au lansat injurii și critici la adresa managerului general Mihai Stoica și a politicii de transferuri gândite de el în această vară:
- „Postarea cu «Mulțumim, MM Stoica» pe când?”
- „Scăpați de Meme Stoica! A distrus clubul!”
- „Mult mai bun decât tot mijlocul echipei numai că Mesia și marele căutător de talente MM nu l-au plăcut”
- „MM Stoica când pleacă?”
- „Management de doi bani”
- „Excelent, cu Ofri Arad în piuneze și Gnahore nu la 100%, stăm doar în Joao. Și cică s-au făcut transferuri. Eram pierduți fără marea găselniță a lui MM, cu Radunovic. Chiar e un erou”
Mesajul lui Mihai Lixandru la despărțirea de FCSB
„După 9 ani plini de amintiri și momente de neuitat, a venit momentul să îmi iau rămas-bun de la clubul care m-a format și m-a ajutat să cresc ca jucător.
Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor oamenilor din staff-ul @fcsbacademyofficial, care au avut un rol important în formarea mea ca jucător profesionist.
Din momentul în care am ajuns la prima echipă a @fcsbofficial , toți oamenii din cadrul staff-ului și colegii din vestiar m-au făcut să mă simt ca într-o familie.
Am trăit împreună momente extraordinare, am muncit pentru fiecare obiectiv și am avut bucuria de a câștiga împreună două titluri de campion si două supercupe, performanțe care vor ocupa mereu un loc special în sufletul meu.
Pot doar să vă mulțumesc și să sper că, într-o zi, drumurile noastre se vor întâlni din nou.
Mulțumesc, @fcsbofficial, pentru tot! Vă doresc numai reușite și sper să faceți din nou fericiți milioanele de suporteri, pentru că merită din plin.
Cu respect,
Al vostru,
Lix!”, a scris fotbalistul pe Instagram.