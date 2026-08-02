Lixandru a plecat de la FCSB Fanii au reacționat dur în comentariile anunțului oficial: „Postarea cu «Mulțumim, MM Stoica» pe când?”

FCSB a anunțat oficial despărțirea de Mihai Lixandru (25 de ani), după 9 ani.

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Crescut la academia roș-albaștrilor, mijlocașul își va continua cariera în Arabia Saudită, la Al Fateh, formație unde va fi coleg cu fundașul central Kennedy Boateng, fost jucător al lui Dinamo. Acesta nu a fost încă anunțat oficial.

Informația privind transferul lui Lixandru a fost dezvăluită în exclusivitate de GOLAZO.ro încă de la mijlocul lunii iulie.

FCSB a anunțat despărțirea de Mihai Lixandru

„FCSB anunță transferul lui Mihai Lixandru la Al Fateh Saudi Club.

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani, produs al Academiei FCSB, a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României în tricoul roș-albastru.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, a scris FCSB pe rețelele de socializare.

În această vară, mijlocașul s-a aflat pe lista mai multor cluburi din străinătate. Printre echipele interesate s-au numărat DC United, Virtus, Luzern și Rapid Viena, însă în cele din urmă fotbalistul a ales oferta venită din Arabia Saudită.

Lixandru părăsește FCSB după 108 meciuri oficiale în toate competițiile, interval în care a marcat șase goluri.

VIDEO Cum l-au prezentat saudiții pe Mihai Lixandru:

Fanii FCSB i-au cerut demisia lui Mihai Stoica

În comentariile postării, fanii FCSB au lansat injurii și critici la adresa managerului general Mihai Stoica și a politicii de transferuri gândite de el în această vară:

„Postarea cu «Mulțumim, MM Stoica» pe când?”

„Scăpați de Meme Stoica! A distrus clubul!”

„Mult mai bun decât tot mijlocul echipei numai că Mesia și marele căutător de talente MM nu l-au plăcut”

„MM Stoica când pleacă?”

„Management de doi bani”

„Excelent, cu Ofri Arad în piuneze și Gnahore nu la 100%, stăm doar în Joao. Și cică s-au făcut transferuri. Eram pierduți fără marea găselniță a lui MM, cu Radunovic. Chiar e un erou”

Mesajul lui Mihai Lixandru la despărțirea de FCSB

„După 9 ani plini de amintiri și momente de neuitat, a venit momentul să îmi iau rămas-bun de la clubul care m-a format și m-a ajutat să cresc ca jucător.

Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor oamenilor din staff-ul @fcsbacademyofficial, care au avut un rol important în formarea mea ca jucător profesionist.

Din momentul în care am ajuns la prima echipă a @fcsbofficial , toți oamenii din cadrul staff-ului și colegii din vestiar m-au făcut să mă simt ca într-o familie.

Am trăit împreună momente extraordinare, am muncit pentru fiecare obiectiv și am avut bucuria de a câștiga împreună două titluri de campion si două supercupe, performanțe care vor ocupa mereu un loc special în sufletul meu.

Pot doar să vă mulțumesc și să sper că, într-o zi, drumurile noastre se vor întâlni din nou.

Mulțumesc, @fcsbofficial, pentru tot! Vă doresc numai reușite și sper să faceți din nou fericiți milioanele de suporteri, pentru că merită din plin.

Cu respect,

Al vostru,

Lix!”, a scris fotbalistul pe Instagram.

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