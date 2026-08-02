Cere plecarea lui Infantino Președintele La Liga  spune că șeful FIFA trebuie înlocuit: „Am uitat deja de asta? + Cine îl susține
Javier Tebas/ Foto: IMAGO
Campionate

Cere plecarea lui Infantino Președintele La Liga spune că șeful FIFA trebuie înlocuit: „Am uitat deja de asta? + Cine îl susține

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 19:02
  • Javier Tebas (64 de ani), președintele La Liga, a cerut plecarea lui Gianni Infantino (56 de ani) din fruntea FIFA.
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Într-un amplu mesaj publicat pe contul său personal de X, Tebas a salutat decizia FIFA de a renunţa la planul de a vinde o parte din Cupa Mondială către investitori privaţi, însă a subliniat că problemele de guvernanță ale forului mondial rămân nerezolvate.

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Javier Tebas cere plecarea lui Infantino din fruntea FIFA: „Nu trebuie să continue”

„Infantino nu trebuie să continue.

Faptul că FIFA și-a retras propunerea de privatizare a competițiilor sale este o veste bună. Dar ar fi o greșeală gravă să credem că, odată cu acest lucru, problema guvernanței a fost rezolvată.

Confederațiile, federațiile, ligile, jucătorii și toate celelalte părți implicate nu ar trebui să se mulțumească doar cu această retragere și să considere subiectul închis. Problema este mult mai profundă.

Am uitat deja de retragerea cartonașului roșu în urma unei intervenții politice? De ancheta deschisă în Congresul Statelor Unite, care a solicitat audierea lui Gianni Infantino pentru acuzații extrem de grave?

De retragerea unor acuzații în cazuri istorice de corupție din FIFA? De prețurile scandaloase ale biletelor la Cupa Mondială? De deciziile unilaterale privind calendarul internațional, noile competiții și formatele acestora, adoptate fără un dialog real și fără un acord cu părțile implicate?

Problema nu a fost niciodată o singură propunere. Problema este un model de guvernanță care concentrează puterea, reduce mecanismele de control și îi marginalizează pe cei afectați direct de deciziile luate.

Din toate aceste motive, cred că Gianni Infantino nu ar trebui să mai rămână în fruntea FIFA. Fotbalul mondial are nevoie de o nouă conducere, care să modernizeze modul de guvernare, să redea credibilitatea instituției și să ia deciziile importante împreună cu toate părțile implicate, după evaluarea impactului sportiv, economic și social, nu prin impunerea lor unilaterală.

Retragerea unei propuneri nu șterge tot ce s-a întâmplat. Este doar vârful aisbergului”, a scris Tebas.

Infantino, sprijinit de Maroc și Qatar

Fouzi Lekjaa, președintele Federaţiei Marocane de Fotbal (FRMF) și-a exprimat în continuare încrederea în Gianni Infantino și în actuala conducere a FIFA.

„Progresele înregistrate în ultimii ani prin programele de dezvoltare ale FIFA, în special în Africa, reprezintă o realizare valoroasă care trebuie păstrată în beneficiul tuturor asociaţiilor membre.

În acest context, în ciuda importanţei reformei propuse, unitatea familiei mondiale a fotbalului trebuie să primeze asupra oricăror divergenţe pe care aceasta le-ar fi putut genera.

Domnul Fouzi Lekjaa a subliniat că decizia preşedintelui FIFA a fost una înţeleaptă, întrucât acordă prioritate unităţii şi coeziunii dintre asociaţiile membre ale FIFA printr-o abordare participativă pentru promovarea dezvoltării fotbalului” se arată în comunicatul emis de FRMF.

Şeicul Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, şeful Federaţiei de Fotbal din Qatar și-a reafirmat la rândul său sprijinul pentru Infantino.

„Salutăm decizia preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, de a retrage propunerea FIFA Forward Enterprise în interesul comunităţii fotbalistice mondiale. Deşi propunerea avea merite, apreciem înţelepciunea de a acorda prioritate unităţii dintre federaţiile membre.

Federaţia de Fotbal din Qatar susţine pe deplin eforturile preşedintelui Infantino de a continua dezvoltarea şi consolidarea fotbalului la nivel global.”

Concurență pentru Infantino. Cine l-ar putea înfrunta la alegerile FIFA după ultimele scandaluri: și prietenul lui Burleanu e pe listă

Alegerile FIFA sunt programate pe 17 martie 2027, la Rabat, Maroc.

Momentan, elvețianul este singurul candidat care s-a înscris în luptă. După alegerile din 2016, când l-a învins pe Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa (115-88), Infantino n-a mai avut adversar în 2019 și 2023.

Presa din Vest susține însă că Infantino are zilele numărate și nume mari sunt așteptate să îl înfrunte.

Aleksander Ceferin

Cap de listă este președintele UEFA, un apropiat al lui Răzvan Burleanu, președintelui FRF.

L-a contrat pe Infantino la fiecare pas în ultimele luni, UEFA fiind principalul contestatar al deciziilor luate de șeful FIFA. Și a condus și opoziția în cazul ultimului scandal cu privatizarea Mondialului.

Și-ar fi dorit un nou mandat la șefia UEFA, însă l-am putea vedea înfruntându-l pe Infantino la Congresul FIFA din martie.

A decis să boicoteze finala CM 2026 din cauza deciziilor controversate luate de Infantino, inclusiv pauza de aproape 30 de minute pentru a avea un concert similar cu cel de la Super Bowl.

Nasser Al-Khelaifi

Președintele lui PSG și șeful ECA (Asociația Cluburilor Europene) ar avea și el un sprijin important dacă va alege să candideze. Este omul care a condus opoziția în momentul în care marile cluburi din Europa au încercat să înființeze Superliga în 2021.

Conform The Independent, Al-Khelaifi ar avea deja susținerea unor federații din Europa, însă reprezentanții săi au transmis că nu este interesat de postul lui Infantino.

Victor Montagliani

Șeful CONCACAF era mai concentrat spre alegerile din America Centrală și de Nord din 2027, însă ar fi tentat să îl înfrunte pe Infantino.

I-a urmat exemplul lui Ceferin, care a unit Federațiile din Europa împotriva privatizării Mondialului, și a făcut același lucru în America Centrală și de Nord.

Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa

Prim vicepreședintele Consiliului FIFA și președintele AFC are o influență mare printre șefii fotbalului Mondial. Este ultimul adversar al președintelui FIFA, fiind învins la alegerile din 2016.

Și el l-a înfruntat pe șeful fotbalului internațional pentru că nu s-a consultat cu Consiliul înainte să anunțe planul privatizării.

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