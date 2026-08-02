„Ce facem acum? Plângem?” Marius Baciu a vorbit despre plecarea de la FCSB + Ce probleme a identificat la echipă +12 foto
Marius Baciu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Ce facem acum? Plângem?” Marius Baciu a vorbit despre plecarea de la FCSB + Ce probleme a identificat la echipă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 17:14
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 17:15
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre starea echipei înainte de meciul cu Farul, programat mâine, 3 august, de la ora 21:30.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro şi în direct pe Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.
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FCSB a început campionatul cu două victorii, dar apoi a urmat eliminarea rușinoasă din preliminariile Conference League în fața celor de la FK Auda, scor 7-3 la general.

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Marius Baciu, înainte de meciul cu Farul: „Eu sunt primul vinovat pentru tot ce s-a întâmplat”

„Am văzut ambele meciuri ale Farului. Pe Sabău îl cunosc bine, încă de când era la Mediaș. Trebuie să și reacționăm, să putem combate.

E un joc important pentru noi, după două etape foarte bune, în care am reușit să câștigăm ambele meciuri. Vrem să continuăm să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele trei puncte.

Venim după un meci foarte greu pentru noi și am pierdut o calificare. Una dintre prioritățile noastre este să recuperăm jucătorii și să fim foarte bine pentru meciul de mâine”, a declarat Marius Baciu.

Nu e simplu pentru nimeni din întregul colectiv să digere o necalificare. Ne-am dorit mult mai mult. Eu îmi asum de fiecare dată când luăm gol. Am analizat greșelile pe care le-am făcut și încercăm să trecem peste ele. Toată lumea este conștientă că puteam face și mai mult. Trebuie să remediem foarte rapid ceea ce s-a greșit. Marius Baciu, antrenor FCSB

Baciu a insistat că responsabilitatea îi aparține în primul rând lui.

„Antrenorul este primul vinovat. Eu sunt primul vinovat pentru tot ce s-a întâmplat. Eu sunt convins că poate puteam să-i capacitez și mai bine în niște momente-cheie din jocul nostru.

Am avut niște faze în turul «dublei» pe care le puteam încheia altfel. Am așteptat să primim fault și am primit gol. Sunt niște momente pe care nu le-am interpretat cum trebuie”, a mai spus tehnicianul.

FOTO. Penalty-ul cerut de Tănase în prima repriză a returului cu Auda

AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (5).jpg
AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (5).jpg

Galerie foto (12 imagini)

AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (1).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (2).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (3).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (4).jpg AUDA - FCSB. Penalty cerut de Tănase în prima repriză (5).jpg
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Baciu a negat informațiile despre tensiunile din vestiar

După eliminarea din Conference League, au apărut zvonuri despre o posibilă ruptură în vestiarul FCSB.

„Mă simt foarte bine. Adică simt că toată lumea este lângă echipă și lângă staff-ul tehnic, inclusiv jucătorii.

Nu cred că există așa ceva și nici n-aș vrea să mai fiu întrebat despre «cârtițe» și lucruri de-astea, pentru că e urât să spunem așa ceva. Nu există așa ceva. Vă garantez lucrul ăsta.

Și, în plus, să știți că analizăm fiecare antrenament. Sunt foarte tipicar la orice. Antrenamentele sunt filmate și din dronă. Dacă s-ar întâmpla ceva, am fi primii care ar analiza asta”, a spus tehnicianul.

Marius Baciu: „N-o să renunț niciodată”

Baciu a exclus posibilitatea de a demisiona după eliminarea din Conference League, în ciuda protestelor anumitor suporteri.

„Exclus. Niciodată. Și n-o să renunț niciodată. Dacă se va considera vreodată, cândva, da, o să analizăm. De ce nu? Dar, deocamdată, suntem la început de drum. Am mai multe victorii decât înfrângeri.”

Dacă vă arăt telefonul meu, sunt doar mesaje de încurajare. Ce să spunem despre asta? Sunt foarte mulți oameni. Nu mi s-a întâmplat nici când am fost instalat la clubul ăsta să primesc atât de multe mesaje de încurajare.

Ce pot să le răspund? Că trebuie să-i recâștigăm și pe cei care vor demisia mea. Nu e ușor de digerat un 7-3. Nici pentru mine, nici pentru ei. Dar ce facem? Muncim zi de zi pentru a-i convinge că merităm să fim aici”, a mai spus Baciu.

Am discutat cu Mihai Stoica și cu staff-ul meu. Cu domnul Becali nu am avut vreo discuție. Meme Stoica, pentru clubul ăsta și pentru mine, e un erou. Să știți. nu îl știam decât prin respectul pe care i-l purtam, dar pentru mine este un erou, credeți-mă. Prin modul în care pune problema în legătură cu absolut tot ceea ce înseamnă o echipă atât de iubită ca FCSB. Marius Baciu, antrenor FCSB

Baciu a fost întrebat dacă a discutat cu Florin Tănase, căpitanul echipei.

„Tot timpul vorbesc și cu Tănase, și cu toți. Tănase este extraordinar, respectă tot ceea ce îi cerem și m-a susținut foarte mult. Își ajută colegii, îl văd la antrenament. E un jucător important, îi dirijează, știe ce are de făcut. Nu am ce să-i reproșez.

E lângă grup și lângă echipă, nu trebuie să fie lângă mine. Atât timp cât eu respect, aștept respect. Dacă nu mă va respecta un jucător, e problema lui, nu a mea”, a mai spus Baciu.

Ce probleme a identificat Baciu la FCSB

Marius Baciu a explicat că echipa nu a reacționat suficient de bine după pierderea mingii și că jucătorii au așteptat în anumite momente intervenția arbitrului.

„Aș critica exact ceea ce n-am reușit să facem. Adică, de multe ori, n-am avut reacție când s-a pierdut mingea. N-am fost destul de calmi. După ce am pierdut mingea, n-am reușit să ne organizăm foarte rapid. Și am avut de multe ori niște așteptări peste care n-avem voie să trecem.

Așteptam să ne dea faultul ăla. Noi am făcut niște greșeli tocmai din cauza asta. Pentru mine, când a greșit unul, am greșit toți. Și așa trebuie să mergem, cu mentalitatea asta.

Când primim un gol, vreau să credem că am greșit toți. E imposibil ca fiecare să nu aibă o parte de vină”, a mai spus Baciu.

Am văzut și la Campionatul Mondial lucrurile astea. Problema noastră aici este că nu a fost VAR. Erau momente în care parcă așteptai să se întâmple ceva și nu se mai întâmpla. Asta trebuie să remediem, pentru că nu ai voie să se mai întâmple lucrul ăsta. E o greșeală. Arbitrul nu ți-a dat. Ce facem acum? Plângem? Marius Baciu

Târnovanu, incert pentru partida cu Farul

Baciu nu a confirmat dacă Ștefan Târnovanu va apăra în meciul cu Farul. Portarul a fost criticat dur de patronul Gigi Becali.

„E un portar care este sub contract cu noi, se antrenează cu noi. Sperăm să-și revină și el, ca toți ceilalți, și are același regim ca toți jucătorii. Eu, astăzi, nu pot gândi un prim «11».

Am discutat cu toți, și cu Târnovanu. De obicei, am discuții personale și individuale.

Dacă el nu simte că poate, că nu este într-un moment foarte bun, poate nu. Poate e o decizie care nu o să-l apere. Vom vedea mâine”, a mai spus Baciu.

El are impresia că e un mare portar. O să vină și o să spună că vrea să plece. Acolo stă până la finalul contractului. Nici nu-l vând, nici nu-i dau drumul, să nu vină cu nicio ofertă. Poate de-aia joacă la mișto, ca să-i dau drumul. Uite că nu-i dau. Gigi Becali, despre Ștefan Târnovanu

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