„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei +6 foto
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„Nu se poate stăpâni” Reacții după gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 17:48
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 17:53
  • U CRAIOVA - PETROLUL 4-0. Steven Nsimba (30 de ani) a făcut gesturi provocatoare la adresa lui Paul Papp, după ce a reușit „dubla” în meciul din Bănie.
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Atacantul francez a fost protagonistul primei reprize a duelului de pe „Ion Oblemenco”. A deschis scorul în secunda 41, a încasat un cartonaș galben în minutul 17, iar la doar câteva secunde distanță a marcat din nou.

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Nsimba, gest provocator la adresa lui Paul Papp: „Nu se poate stăpâni”

Imediat după al doilea gol, Nsimba a tras de tricou cu privirea îndreptată spre Paul Papp.

Jucătorii celor de la Petrolul au protestat și au cerut al doilea cartonaș galben pentru atacantul campioanei României, dar Marian Barbu nu a luat vreo măsură.

Gestul lui Steven Nsimba după al doilea gol marcat în U Craiova - Petrolul Foto captură video Prima Sport .jpeg
Gestul lui Steven Nsimba după al doilea gol marcat în U Craiova - Petrolul Foto captură video Prima Sport .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Gestul lui Steven Nsimba după al doilea gol marcat în U Craiova - Petrolul Foto captură video Prima Sport.jpeg Gestul lui Steven Nsimba după al doilea gol marcat în U Craiova - Petrolul Foto captură video Prima Sport .jpeg Gestul lui Steven Nsimba după al doilea gol marcat în U Craiova - Petrolul Foto captură video Prima Sport .jpeg Gestul lui Steven Nsimba după al doilea gol marcat în U Craiova - Petrolul Foto captură video Prima Sport .jpeg Gestul lui Steven Nsimba după al doilea gol marcat în U Craiova - Petrolul Foto captură video Prima Sport .jpeg
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Gestul francezului a fost comentat și în studioul Prima Sport, unde Dan Udrea, redactor-șef adjunct la GOLAZO.ro i-a avut ca invitați pe Marius Mitran și Emil Grădinescu.

Mai jos, dialogul celor trei, potrivit primasport.ro:

Marius Mitran: Părerea mea e că nu era cazul să facă aşa ceva, dar nici să primească al doilea galben. Cristi Balaj a spus că întotdeauna când dai ai al doilea cartonaş galben, care înseamnă eliminare trebuie să ai mai mult decât asta, decât intensitatea acestui gest. O eliminare e o eliminare, cântăreşte mult.

Dan Udrea: Dar ce chestie să nu pot să te stăpâneşti, să îl iei la mişto pe Papp într-un moment care e favorabil pentru tine…

Emil Grădinescu: Nsimba a luat galben cu câteva momente înainte şi cred că arbitrul a fost atenţionat chiar de Papp, deci, cred că de aici reacţia lui Nsimba.

Dan Udrea: Dacă lua al doilea galben?! Lua toată situaţia o întorsătură care era foarte nefavorabilă pentru Nsimba!

Steven Nsimba: „A fost amuzant, dar și prostesc”

La finalul meciului din Bănie, atacantul francez și-a explicat gestul.

„Mă simt foarte bine. Nu îmi amintesc când am dat ultima dată un gol așa de repede. Cred că am mai marcat așa devreme doar când aveam 17 ani.

Când marchezi așa repede, te aștepți ca echipa adversă să iasă la joc, iar asta s-a și întâmplat.

La al doilea gol m-am bucurat așa pentru că am vrut să îi arăt lui Papp că m-a tras de tricou.L-am întrebat dacă vrea tricoul meu. A fost amuzant, dar și prostesc în același timp, pentru că aveam deja un cartonaș galben.

Pe viitor, trebuie să am mai multă grijă și să mă controlez”, a declarat Nsimba, citat de digisport.ro.

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