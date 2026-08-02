„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”

Matei Lucescu (32 de ani), nepotul legendarului Mircea Lucescu, a dezvăluit motivul real pentru care fostul selecționer s-a stins din viață în primăvara acestui an.

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„Il Luce” a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după mai multe zile dificile, fiind internat încă din data de 29 martie.

Matei Lucescu: „Mircea nu a murit de leucemie”

Ulterior decesului, au apărut mai multe informații legate de o formă de leucemie, cu care Mircea Lucescu ar fi fost diagnosticat târziu, în decembrie 2025, aspect pe care nepotul acestuia l-a comentat.

„Ceea ce vreau să punctez și cred că este foarte important de menționat este că Mircea nu a fost niciodată diagnosticat cu leucemie.

Mircea nu a murit de leucemie. Ăsta este adevărul. El, într-adevăr, avea o boală hematologică cronică, la care speranța de viață pentru o persoană de vârsta lui era de 5-10 ani, pentru oamenii tineri - 30 de ani.

Pentru asta a mers la un specialist în Belgia, dar nu ăsta a fost motivul pentru care el a murit. El nu a avut o boală fulminantă, cum este leucemia, cu care poți să mori într-o săptămână-două sau în câteva luni.

El suferea de o boală cronică, dar nu ăsta a fost motivul decesului. Sunt sute de pacienți în România care trăiesc cu această boală fără probleme, cu medicație adaptată, pot să trăiască ani de zile.

Familia consideră că Mircea avea ani în față. Atunci... Ce să zic? Au fost acele meciuri, cel cu Turcia, cu o presiune foarte mare, stresul prin care a trecut și, până la urmă, a făcut infarct, asta este situația. Venise un medic din Franța, dar prea târziu”, a declarat Matei Lucescu, potrivit digisport.ro.

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

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