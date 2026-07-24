Business Drops #112 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
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Business Drops #112 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 18:33
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 18:33
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 112.
  • Astăzi, printre altele, despre veniturile pe care și le propune Netflix din publicitatea la evenimentele sportive, contractul semnat de Aston Villa și ce încearcă să facă MLS.
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1. FIFA a pus în vânzare bucăți din gazonul pe care s-a disputat finala Cupei Mondiale 2026, de pe stadionul din New York/New Jersey. Sunt patru categorii de prețuri, de 450, 900, 1.200 și 3.000 de dolari, fiecare categorie fiind limitată la 2.026 de bucăți. Sunt estimate venituri de 11.200.000 de dolari din această sursă.

2. Netflix își propune venituri de trei miliarde de dolari din publicitate în acest an, prin extinderea evenimentelor sportive live, alocând pentru acestea aproximativ 5% din bugetul său de conținut. Transmisia concursului Major League Baseball Home Run Derby a avut 5.300.000 de telespectatori. Platforma de streaming va difuza și cinci meciuri live din NFL în sezonul următor.

3. Aston Villa (Premier League) a semnat un acord de sponsorizare cu Visit Rwanda, brandul oficial de promovare turistică al statului african. Contractul are o valoare de până la 20.000.000 de lire sterline pe an, fiind cel mai mare din istoria clubului englez.

4. Major League Soccer (MLS) încearcă să convertească interesul generat de Cupa Mondială 2026 în noi fani și audiențe, prin campania de marketing „Thanks World, We’ll Take It From Here”. La aceasta participă vedete precum Lionel Messi, dar și proprietari celebri de cluburi, inclusiv fostul mare baschetbalist Magic Johnson și actorul Matthew McConaughey.

5. IM8, startup-ul de suplimente și băuturi pentru sănătate cofondat de David Beckham, a obținut o finanțare de un miliard de dolari de la General Catalyst, o firmă de capital. Aceasta nu a devenit acționar al IM8, însă va suporta până la 70% din costurile de atragere a noilor clienți, iar compania va rambursa suma printr-o cotă parte din veniturile generate de acești clienți.

6. Compania media Versant va transmite peste 300 de meciuri din Bundesliga pe platformele sale USA Network și Fandango, în baza unui acord încheiat pe o perioadă de cinci ani. Valoarea contractului este de aproximativ 20.000.000 de dolari pe sezon, sub nivelul precedentului acord, de 30.000.000 de dolari anual încheiat cu ESPN.

7. Întâlnirea Anglia vs Norvegia 2-1, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale, a stabilit un nou record de audiență TV în Statele Unite pentru un meci din această fază a FIFA World Cup. Partida transmisă de Fox, una dintre principalele rețele de televiziune americane, a fost urmărită în medie de 19.500.000 de telespectatori, audiența atingând un vârf de 25.000.000 în prelungiri.

8. Dinamo a oficializat un parteneriat cu dealerul de automobile Autoklass, în cadrul unui eveniment desfășurat la Ploiești. Jucătorii și staff-ul „roș-albilor” au primit autoturisme pe care urmează să le returneze în cazul în care vor părăsi clubul bucureștean.

9. Florin Alexandrescu, Chief Business Officer la Pro TV, a anunțat că numărul abonaților pe platforma de streaming Voyo s-a dublat față de aceeași perioadă a anului 2025, după achiziționarea drepturilor tv pentru Premier League și Ligue 1.

10. Fanatics investește aproximativ 90.000.000 de dolari în festivalul său anual de sport din New York City, un eveniment care reunește fani, sportivi, reprezentanți ai ligilor și branduri care colaborează cu industria de profil. Ediția din acest an (16-19 iulie) a atras aproximativ 200.000 de vizitatori pe parcursul celor patru zile de desfășurare.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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