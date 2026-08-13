Dinamo - FCSB la Cluj Varianta Arena Națională a picat definitiv! Cluj Arena, al 3-lea stadion din provincie care va găzdui Derby de România
Superliga

Dinamo - FCSB la Cluj Varianta Arena Națională a picat definitiv! Cluj Arena, al 3-lea stadion din provincie care va găzdui Derby de România

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 16:33
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 17:02
  • Dinamo - FCSB se va juca pentru doar a treia oară în istorie în provincie.
  • Cluj Arena va fi gazda, pe 5 septembrie, după ce varianta Arena Națională a picat definitiv.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Planul lui Andrei Nicolescu de a reuși să mențină Derby de România în București a eșuat.

Manevră revoltătoare Campionii sunt neplătiți, dar ANS dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi! Cum au fost mutați banii sportivilor
Citește și
Manevră revoltătoare Campionii sunt neplătiți, dar ANS dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi! Cum au fost mutați banii sportivilor
Citește mai mult
Manevră revoltătoare Campionii sunt neplătiți, dar ANS dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi! Cum au fost mutați banii sportivilor

Dinamo - FCSB la Cluj! Varianta Arena Națională a picat definitiv

Conform Fanatik, această variantă a picat definitiv după discuțiile purtate de președintele lui Dinamo cu primarul Ciprian Ciucu.

Informații confirmate și de sursele GOLAZO.ro, care susțin că Arena Națională va putea găzdui primul meci abia pentru etapa următoare. În aceste condiții, prima partidă disputată în acest sezon pe cel mai mare stadion al țării va fi FCSB - Petrolul.

Oficialul „câinilor” spera să poată coordona eliminarea de pe stadion a infrastructurii de la festivalul Saga cu începerea decopertării terenului și montarea noului gazon.

Acest lucru nu este însă posibil în timp util, iar Dinamo va apela la planul B, unul cu care a ajuns la un acord cu rivala FCSB: mutarea derby-ului la Cluj!

Cluj Arena, al 11-lea stadion care găzduiește Derby de România

Astfel, Clujul va fi doar al treilea oraș în care se va disputa Derby de România, după București (191) și Brașov (2).

De asemenea, Cluj Arena va fi al 11-lea stadion pe care se va juca cel mai important meci din fotbalul românesc!

Dacă Dinamo nu ar fi apelat la această opțiune, derby-ul s-ar fi jucat pentru a treia oară pe Arcul de Triumf, unde pot intra până în 7.000 de suporteri! Acesta este și cel mai mic stadion pe care s-a jucat derby-ul.

Ce stadioane au găzduit Derby de România

  • Stadionul Naţional - 23 August - 64
  • Dinamo - 40
  • Național Arena - 34
  • Ghencea - 34
  • Republicii - 14
  • Arcul de Triumf - 2
  • Cotroceni - 2
  • Municipal, Brașov - 1
  • Tineretului, Brașov - 1
  • Venus - 1

Citește și

Manevră revoltătoare Campionii sunt neplătiți, dar ANS dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi! Cum au fost mutați banii sportivilor
Special
16:04
Manevră revoltătoare Campionii sunt neplătiți, dar ANS dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi! Cum au fost mutați banii sportivilor
Citește mai mult
Manevră revoltătoare Campionii sunt neplătiți, dar ANS dă 173.000 de euro pe renovarea unor băi! Cum au fost mutați banii sportivilor
Cocaina Haaland FOTO. Captură uriașă de 469 de kilograme în Ecuador! Cum se foloseau dealerii de starul norvegian pentru a vinde marfa
Campionate
15:32
Cocaina Haaland FOTO. Captură uriașă de 469 de kilograme în Ecuador! Cum se foloseau dealerii de starul norvegian pentru a vinde marfa
Citește mai mult
Cocaina Haaland FOTO. Captură uriașă de 469 de kilograme în Ecuador! Cum se foloseau dealerii de starul norvegian pentru a vinde marfa

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
dinamo bucuresti dinamo arena nationala cluj arena fcsb derby de romania
Știrile zilei din sport
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
Europa League
13.08
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
Citește mai mult
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Europa League
13.08
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Citește mai mult
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Înot
13.08
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Citește mai mult
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Superliga
13.08
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Citește mai mult
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:44
U Craiova, încasări imense Cât încasează oltenii după calificarea în play-off-ul Europa League și cât pot câștiga în continuare
U Craiova, încasări imense Cât încasează oltenii după calificarea în play-off-ul Europa League  și cât pot câștiga în continuare
22:51
Cristian Geambașu În Paradis cu Coelho
Cristian Geambașu În Paradis cu Coelho
23:28
Drăguș, cale liberă spre FCSB Anunțul făcut de președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea”
Drăguș, cale liberă spre FCSB Anunțul făcut de  președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Top stiri
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
Superliga
13.08
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
Citește mai mult
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Înot
13.08
David Popovici apasă pe accelerație FOTO. S-a calificat în finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Citește mai mult
David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
Campionate
13.08
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”
B365
12.08
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”
Citește mai mult
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 21 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share