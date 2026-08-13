Dinamo - FCSB se va juca pentru doar a treia oară în istorie în provincie.

Cluj Arena va fi gazda, pe 5 septembrie, după ce varianta Arena Națională a picat definitiv.

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Planul lui Andrei Nicolescu de a reuși să mențină Derby de România în București a eșuat.

Dinamo - FCSB la Cluj! Varianta Arena Națională a picat definitiv

Conform Fanatik, această variantă a picat definitiv după discuțiile purtate de președintele lui Dinamo cu primarul Ciprian Ciucu.

Informații confirmate și de sursele GOLAZO.ro, care susțin că Arena Națională va putea găzdui primul meci abia pentru etapa următoare. În aceste condiții, prima partidă disputată în acest sezon pe cel mai mare stadion al țării va fi FCSB - Petrolul.

Oficialul „câinilor” spera să poată coordona eliminarea de pe stadion a infrastructurii de la festivalul Saga cu începerea decopertării terenului și montarea noului gazon.

Acest lucru nu este însă posibil în timp util, iar Dinamo va apela la planul B, unul cu care a ajuns la un acord cu rivala FCSB: mutarea derby-ului la Cluj!

Cluj Arena, al 11-lea stadion care găzduiește Derby de România

Astfel, Clujul va fi doar al treilea oraș în care se va disputa Derby de România, după București (191) și Brașov (2).

De asemenea, Cluj Arena va fi al 11-lea stadion pe care se va juca cel mai important meci din fotbalul românesc!

Dacă Dinamo nu ar fi apelat la această opțiune, derby-ul s-ar fi jucat pentru a treia oară pe Arcul de Triumf, unde pot intra până în 7.000 de suporteri! Acesta este și cel mai mic stadion pe care s-a jucat derby-ul.

Ce stadioane au găzduit Derby de România

Stadionul Naţional - 23 August - 64

Dinamo - 40

Național Arena - 34

Ghencea - 34

Republicii - 14

Arcul de Triumf - 2

Cotroceni - 2

Municipal, Brașov - 1

Tineretului, Brașov - 1

Venus - 1

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