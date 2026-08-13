Fostul șef de la CS Rapid, trimis în judecată Bogdan Vasiliu acuzat că a falsificat semnăturile jucătoarelor.  Ce sumă și-a însușit

Bogdan Vasiliu, fost director general și fost team-manager al secției de handbal feminin de la CS Rapid, este acuzat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 că și-a însușit peste 106.000 de lei din primele cuvenite jucătoarelor.

Dosarul se adaugă problemelor penale și scandalurilor publice în care a fost implicat.

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Procurorii au anunțat miercuri trimiterea în judecată a fostului oficial giuleștean pentru delapidare în formă continuată (7 acte materiale) și uz de fals în formă continuată (7 acte materiale).

Fostul șef de la CS Rapid, trimis în judecată. Semnături falsificate pe statele de plată

Faptele au fost comise în perioada mai – noiembrie 2021, când Vasiliu ocupa funcția de team-manager al echipei feminine de handbal de la CS Rapid.

Deși Parchetul nu a menționat explicit numele în comunicatul oficial, surse judiciare au confirmat pentru agerpres.ro că este vorba despre Bogdan Vasiliu.

Profitând de poziția sa și de faptul că gestiona direct fondurile de premiere, acesta și-a însușit în șapte ocazii diferite suma totală de 106.452 lei.

Pentru a-și acoperi urmele și a justifica plățile în contabilitatea clubului, fostul oficial a depus la casierie șapte state de premiere aferente mai multor meciuri disputate în acel interval.

Actele purtau însă semnături falsificate la rubrica beneficiarilor, executate de persoane rămase neidentificate, pentru a crea aparența că sportivele își primiseră în mod real banii cuveniți.

Bogdan Vasiliu, scandal de violență domestică. Fosta soție are ordin de protecție împotriva lui

Noua trimitere în judecată completează un tablou complicat pentru Bogdan Vasiliu, un personaj ale cărui acțiuni au marcat profund imaginea clubului din Giulești în ultimii ani.

În octombrie 2024, Vasiliu a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită și abuz în serviciu.

Anchetatorii anticorupție l-au acuzat că a pretins o sumă uriașă, de 200.000 de euro, de la un om de afaceri în schimbul atribuirii preferențiale a contractelor pentru cantina și restaurantul clubului, unde mâncau sportivii de la CS Rapid.

Fostul oficial a fost protagonistul unui scandal de violență domestică intens mediatizat. Fosta sa soție, Alina Vasiliu, a obținut în instanță un ordin de protecție împotriva acestuia, acuzându-l de agresiuni fizice, amenințări și hărțuire.

Conflictul dintre cei doi a degenerat în plângeri la poliție și acuzații publice reciproce, amplificând presiunea mediatică din jurul fostului conducător giuleștean.

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