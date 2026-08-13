Cine transmite Supercupa Drepturi TV cedate cu doar o săptămână înainte de Final Four » Pro TV și TVR ar fi vrut să le primească gratis!

- FRH ar fi reușit să vândă în cele din urmă meciurile din Supercupa României, atât la feminin, cât și la masculin.
- Cele două turnee Final Four vor avea loc între 21 și 23 august.
Cu aproape o săptămână înainte de startul noului sezon din handbalul românesc, FRH ar fi reușit să vândă drepturile TV pentru Supercupe.
Cine transmite Supercupa. Drepturi TV cedate cu doar o săptămână înainte de Final Four
Conform Prosport, cele două turnee Final Four de la Bistrița vor fi transmise de Digi Sport, după ce în ultimii 4 ani drepturile au fost deținute de Pro TV.
Programul Supercupei masculine
- 21 august, 17:30: Dinamo - Poli Timișoara
- 21 august, 20:00: CSM București - HC Buzău
- 22 august, 17:30: finala mică
- 23 august, 20:00: finala mare
Programul Supercupei feminine
- 22 august, 12:30: Corona Brașov - SCM Rm. Vâlcea
- 22 august, 15:00: Gloria Bistrița - CSM București
- 23 august, 15:00: finala mică
- 23 august, 17:30: finala mare
Pro TV și TVR ar fi vrut drepturile gratis
Nemulțumiți că nu și-au recuperat investiția făcută în handbal din ultimii ani, 2 milioane de euro pentru drepturi, plus încă 2 milioane pentru producție, Pro TV ar fi dorit să le primească acum gratis, scrie gsp.ro.
Sursa citată susține că pe fir a intrat și TVR, însă postul public ar fi transmis de la început că nu are bani și ar putea difuza meciuri doar în timpul săptămânii, când costurile sunt mai mici.