Cine transmite Supercupa Drepturi TV cedate cu doar o săptămână înainte de Final Four » Pro TV și TVR ar fi vrut să le primească gratis!

FRH ar fi reușit să vândă în cele din urmă meciurile din Supercupa României, atât la feminin, cât și la masculin.

Cele două turnee Final Four vor avea loc între 21 și 23 august.

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Cu aproape o săptămână înainte de startul noului sezon din handbalul românesc, FRH ar fi reușit să vândă drepturile TV pentru Supercupe.

Cine transmite Supercupa. Drepturi TV cedate cu doar o săptămână înainte de Final Four

Conform Prosport, cele două turnee Final Four de la Bistrița vor fi transmise de Digi Sport, după ce în ultimii 4 ani drepturile au fost deținute de Pro TV.

Programul Supercupei masculine

21 august, 17:30: Dinamo - Poli Timișoara

21 august, 20:00: CSM București - HC Buzău

22 august, 17:30: finala mică

23 august, 20:00: finala mare

Programul Supercupei feminine

22 august, 12:30: Corona Brașov - SCM Rm. Vâlcea

22 august, 15:00: Gloria Bistrița - CSM București

23 august, 15:00: finala mică

23 august, 17:30: finala mare

Pro TV și TVR ar fi vrut drepturile gratis

Nemulțumiți că nu și-au recuperat investiția făcută în handbal din ultimii ani, 2 milioane de euro pentru drepturi, plus încă 2 milioane pentru producție, Pro TV ar fi dorit să le primească acum gratis, scrie gsp.ro.

Sursa citată susține că pe fir a intrat și TVR, însă postul public ar fi transmis de la început că nu are bani și ar putea difuza meciuri doar în timpul săptămânii, când costurile sunt mai mici.

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