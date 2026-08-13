Cupa României S-au stabilit meciurile din play-off, ultimul tur înainte de grupe! Intră în joc și primele echipe din Liga 1

S-au stabilit meciurile din play-off, ultimul tur înainte de grupe!

Intră în joc și primele echipe din Liga 1.

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Corvinul - Minaur Baia Mare (L3)

FC Voluntari - CS Afumați (L2)

Petrolul - CSM Reșița (L2)

Csikszereda - Steaua (L2)

Oțelul - Chiajna (L2)

Sepsi - Slatina (L2)

Farul - FC Bihor (L2)

FC Botoșani - CSC Șelimbăr (L2)

Gloria Bistrița (L2) - Metalul Buzău (L2)

CS Tunari (L3) - Corona Brașov (L3)

Sporting Liești (L3) - USV Iași (L3)

Poli Timișoara (L2) - ASA Tg. Mureș (L2)

FC Bacău (L2) - Popești-Leordeni (L2)

SCM Rm. Vâlcea (L2) - Chindia (L2)

Minerul Lupeni (L3) - Unirea Slobozia (L2)

CIL Blaj (L3) - Progresul Spartac (L3)

Meciurile se vor desfășura săptămâna viitoare, între 18 și 20 august.

Tragerea la sorți a play-off -ului Cupei României: intră în joc primele echipe din Liga 1

Cupa României a ajuns deja la faza play-off-ului, ultima rundă înainte de grupe. La tragerea la sorți de la Casa Fotbalului vor intra în urne și primele echipe din Liga 1.

Vor exista doar două urne. Din prima vor face parte cele 8 echipe din Liga 1 clasate pe locurile 9-13 în sezonul trecut, plus cele 3 nou-promovate.

Celelalte 24 de câștigătoare din turul 3 vor intra în urna B, 16 sunt formații din Liga 2, iar celelalte 8 din Liga 3.

Tragerea va începe cu echipele din urna A, care vor fi grupate cu 8 echipe din urna B. Apoi, restul de 16 formații din a doua urnă vor fi împerecheate între ele.

Urna A: Oțelul, FC Botoșani, Csikszereda, Petrolul, Farul, Corvinul, Sepsi, FC Voluntari;

Urna B: Popești-Leordeni, FC Bacău, Metalul Buzău, Chindia, ASA Tg. Mureș, CSM Reșița, CS Afumați, Steaua, Concordia Chiajna, Unirea Slobozia, Gloria Bistrița, CSM Slatina, Poli Timișoara, FC Bihor, SCM Rm. Vâlcea, CSC Șelimbăr (toate Liga 2), CIL Blaj, Progresul Spartac, Minaur Baia Mare, Minerul Lupeni, Corona Brașov, USV Iași, CS Tunari, Sporting Liești (toate Liga 3).

Meciurile se vor desfășura săptămâna viitoare, între 18 și 20 august.

Calendarul Cupei României 2026/2027

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

Rezultatele din turul 3 al Cupei României

Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna 1-4

1-4 SCM Zalău – Gloria Bistrița 0-1

0-1 CS Tunari – CSL Ștefănești 2-1

– CSL Ștefănești 2-1 CSM Jiul Petroșani – Minerul Lupeni 0-1

0-1 Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea 0-3

0-3 CSO Băicoi – Metalul Buzău 2-4

2-4 Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare 5-0

– CSM Olimpia Satu Mare 5-0 CIL Blaj – Sănătatea Cluj 1-0

– Sănătatea Cluj 1-0 Oltul Curtișoara – CSM Slatina 0-3

0-3 Academia de Fotbal Dunărea 1948 – Steaua București 0-3

0-3 Timișul Șag – CSM Reșița 1-3

1-3 Cetatea 1932 Suceava – ACS USV Iași 1-0

– ACS USV Iași 1-0 CSM Corona Brașov – Olimpic Zărnești 3-1

– Olimpic Zărnești 3-1 CSM Adjud 1946 – Sporting Liești 2-4

2-4 Dunărea Călărași – CS Afumați 0-3

0-3 Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște 1-2

1-2 Agricola Borcea – Unirea Slobozia 1-4

1-4 Progresul 1944 Spartac – FC Metaloglobus 2-1

– FC Metaloglobus 2-1 Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița 1-0

– CSC Dumbrăvița 1-0 SC Popești Leordeni – CS Dinamo București 5-0

– CS Dinamo București 5-0 CSC 1599 Șelimbăr – AFC Hermannstadt 3-0

– AFC Hermannstadt 3-0 CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș 0-2

0-2 Viitorul Onești – FC Bacău 0-3

0-3 CSM Tg. Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea 3-4 d.pen.

FOTO U Craiova este deținătoarea trofeului

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