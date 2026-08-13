Messi, primul meci după moartea tatălui Ce a urmat după ce starul argentinian s-a ciocnit cu un adversar pe teren: „Din partea tuturor!”

Lionel Messi (39 de ani) a revenit pe teren în tricoul lui Inter Miami, după decesul tatălui său, iar una dintre primele faze în care a fost implicat în meciul contra celor de la Club Leon, din Leagues Cup a oferit unul dintre cele mai frumoase momente ale serii.

Inter Miami a fost eliminată din Leagues Cup 2026 de Club Leon, după ce a pierdut cu 2-3.

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La câteva zile după ce și-a înmormântat tatăl, la Rosario, în Argentina, Leo Messi s-a întors în SUA și a bifat primele minute după tragedie.

A intrat pe teren după pauză, iar la scurt timp după, a pornit într-o acțiune individuală și a încercat să treacă de Jhohan Romana.

Messi, unul dintre cele mai frumoase momente ale serii

Fundașul columbian, transferat în această vară la Club Leon, a reușit în cele din urmă să-l oprească, luându-l în brațe pe starul argentinian și ridicându-l, iar mingea a ieșit în corner.

Gestul i-a smuls un zâmbet căpitanului de la Inter Miami.

Gestul fundașului a căpătat o încărcătură emoțională ținând cont de momentele dificile prin care a trecut familia lui Messi în ultimele zile.

Jorge Messi, tatăl și unul dintre oamenii care au avut un rol esențial în parcursul fotbalistului a murit pe 8 august, la vârsta de 68 de ani. Leo a mers la Rosario, unde și-a înmormântat părintele, apoi s-a întors la Miami.

Club Leon a postat pe X imaginea cu cei doi, alături de un mesaj emoționant.

„Această îmbrățișare vine din partea Club Leon, din partea tuturor, din partea fotbalului, și este pentru tine, dragă Lionel.

RESPECT ȘI AFECȚIUNE 💚”.

Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel.



RESPETO Y CARIÑO 💚@TeamMessi pic.twitter.com/D1Tdb03DOf — Club León (@clubleonfc) August 13, 2026

Scrisoarea sfâșietoare dedicată de Leo Messi tatălui său, Jorge

La câteva zile după ce și-a condus tatăl pe ultimul drum, Messi și-a deschis sufletul și a publicat o scrisoare copleșitoare pe rețelele de socializare , alături de o poza cu Jorge și mesajul: „Te iubesc, tată!”.

„Tată, încă nu-mi vine să cred că ai plecat. Nu-mi dau seama sau, mai bine zis, nu vreau să-mi dau seama. Mi-e foarte greu să-mi imaginez că nu o să te mai văd niciodată, că nu o să mai vorbim. Ştiu că sufereai şi că așa e mai bine, dar ai plecat prea devreme. Mai aveam multe de trăit împreună.

Atât de mult mi-ai cerut să joc la ultima Cupă Mondială, iar cu câteva zile înainte de începerea turneului starea ta s-a înrăutăţit .

Era prima dată când nu urma să fii prezent la un turneu, dar mama îmi spunea că o să te simţi mai bine şi că o să fii în stare să călătoreşti. Eu îţi spuneam că o să ajungem în finală, ca să poţi veni.

De fiecare dată când se termina un meci, aşteptam şi îmi era dor de mesajul tău. Atunci mi-am dat seama că situaţia era într-adevăr gravă.

Cu toate acestea, nu încetam să mă gândesc să ajung cât mai departe posibil, ca să-ţi ofer timp şi să poţi vedea un meci. Am ajuns în finală şi tu n-ai putut fi acolo.

Voiam să o câştig ca să-ţi aduc trofeul, să-ţi arăt unul nou. N-am reuşit, picioarele nu mai puteau. De data asta am încercat să-mi forţez limitele fizice, dar n-am reuşit. N-am reuşit deloc să mă simt bine.

Când am ajuns, credeai că am pierdut finala la lovituri de departajare. N-am putut vorbi deloc despre tot ce s-a întâmplat. N-ai putut să te bucuri de nimic.

N-am devenit campioni, dar nici nu-ţi dai seama cât de mult ne-am bucurat de fiecare meci. Încă o dată, ai avut dreptate: trebuia să fiu acolo şi să joc.

Îţi spun asta pentru că a fost singurul lucru despre care n-am apucat să vorbim, pentru că restul deja îl ştii. Vorbeam în fiecare zi şi ne vedeam, când îmi permiteau angajamentele.

Nu ştiu ce o să fac fără tine, nu ştiu cum să merg mai departe. Eu doar jucam fotbal şi acum am destule îndoieli că o să mai continui să fac asta mult timp de acum încolo.

Ai fost alături de mine de la început, mai era atât de puţin până la final.

De ce n-ai mai rezistat puţin şi să terminăm împreună?

Ştiu că fericirea ta era să-ţi vezi familia bine, pe soţia ta, pe copiii tăi şi, mai ales, fără ca ceilalţi să afle, să mă vezi pe mine jucând…

De mic a fost mereu aşa. Mă duceai la toate antrenamentele imediat ce ajungeai de la serviciu. La multe mă ducea mama, pentru că tu erai la muncă.

Evident, nu ai lipsit de la niciun meci. Cât de mult sufereai când mă vedeai şi cât de mult te bucurai, deşi nu-mi ofereai niciodată prea multe laude.

Ai fost tată, prieten şi reprezentant. Ai fost întotdeauna persoana care trebuia să fii în fiecare moment şi nu ai greşit niciodată cu nimic. Dincolo de câteva reproşuri sau certuri, ai avut întotdeauna dreptate. În final, totul se termina aşa cum spuneai tu.

O să-mi fie foarte dor de tine, dar vei fi mereu prezent, mai ales în educaţia copiilor mei, pentru că îi învăţ şi îi educ aşa cum aţi făcut voi cu mine.

Odihneşte-te în pace şi ai grijă de noi de sus, aşa cum făceai şi aici. Mulţumesc pentru tot.

Te iubesc, tată”, a fost mesajul emoționant al lui Lionel Messi.

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