Business Drops #108 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 108.

Astăzi, printre altele, despre cum noua achiziție făcută de Manchester United, suma fabuloasă încasată de Inter din drepturile TV și cât costă abonamentul la peluză scos pe piață de Rapid, cel mai scump din țară

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Portofoliul de terenuri de golf al lui Donald Trump, președintele SUA, a ajuns la o valoare estimată de un miliard de dolari. Cele 15 proprietăți deținute sau operate sub brandul Trump la nivel internațional au generat aproximativ 350.000.000 de dolari venituri în 2024. Manchester United a achiziționat un teren de 100.000 de metri pătrați, situat în vecinătatea actualului Old Trafford, pe care va construi un complex sportiv în valoare de 2,3 miliarde de euro. Noul stadion va avea o capacitate de 100.000 de locuri și va fi cel mai mare din Marea Britanie. Fondul total de premiere al turneului de Grand Slam Wimbledon 2026 este de 64.200.000 de lire sterline, cu 20% mai mare față de ediția din 2025, cea mai mare creștere anuală din istoria competiției,. Campionii la simplu (masculin și feminin) vor primi câte 3.600.000 de lire sterline. Inter, noua campioană a Italiei, a câștigat aproximativ 81.980.000 de euro din drepturile tv interne în sezonul 2025-2026. Rivala AC Milan (locul 5 în Serie A) este pe locul secund în topul veniturilor din această sursă, cu 71.500.000 de euro. Podiumul este completat de vicecampioana Napoli (67.020.000 de euro). Complexul sportiv în care se află stadionul Oțelul a fost scos la licitație de compania Liberty Steel Group (Combinatul Siderurgic din Galați), ca parte a planului de vânzare a activelor. Proprietatea mai include terenul de antrenament, vestiarele, clădirea de cantonament, construcții anexe și instalația de nocturnă, prețul de pornire fiind de 3.500.000 de euro. Turneul final al Cupei Mondiale 2026 ar putea aduce 3,1 miliarde de lire sterline sectorului sportiv și al recreerii din Marea Britanie în perioada mai-iulie, potrivit unui studiu realizat de money.co.uk. Acesta sugerează că marile competiții declanșează, de obicei, creșteri pe termen scurt în sportul de bază, activitatea fizică și cheltuieli, pe măsură ce fanii devin mai implicați în sport. Suma este cu 18,8% mai mare decât veniturile înregistrate în aceeași perioadă într-un an fără competiții majore. Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a anunțat că va crea un fond în valoare de peste 100.000.000 de dolari pentru toți participanții la Jocurile Olimpice de vară sau de iarnă. Fiecare sportiv va putea solicita o bursă de 10.000 de dolari. Există o singură condiție pentru a primi banii: să nu fie depistat pozitiv la testele antidoping. Rapid și UTA au scos pe piață cele mai scumpe abonamente la peluză (600 lei) pentru sezonul 2026-2027, dintre echipele care au anunțat prețurile. La polul opus se situează CFR Cluj, care vinde un abonament cu 250 lei. Costul unui abonament la peluză pe stadionul campioanei Universitatea Craiova este de 299 lei. Jocul FIFA de pe Roblox a acumulat peste 1,1 miliarde de accesări de la lansarea sa în 2023. Potrivit forului fotbalistic, o mare parte dintre utilizatori au devenit mai interesați de fotbal, 68% declarând că urmăresc sau intenționează să urmărească Cupa Mondială. Motorola și Forward Sports Agency desfășoară singura activare cu fotbaliști români pe perioada Campionatului Mondial, prin intermediul jucătorilor Atanas Trică, Valentin Țicu, Mihnea Rădulescu, Alexandru Albu, Lukáš Zima, Mihai Popescu și Ionuț Cojocaru. Aceștia sunt imaginea noii campanii a smartphone-ului Motorola Edge 70 Fusion FIFA Edition, creat pentru fanii fotbalului. Întreaga ediție din 2026 a play-off-urilor NHL din Cupa Stanley a înregistrat o medie de 1,8 milioane de telespectatori în Statele Unite, pe posturile ESPN/ABC și TNT Sports, în creștere cu 68% față de anul trecut. Este cea mai mare medie înregistrată vreodată pentru playoff-uri în istoria televiziunii americane (din 1994 încoace), depășind cu 17% precedentul record stabilit în 1996 (1,56 milioane).

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

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