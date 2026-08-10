„Rapid nu e respectată de arbitri!” Angelescu iese la atac: „FCSB țipă cel mai mult, 3 săptămâni se vorbește dacă nu primește penalty!” +7 foto
Victor Angelescu a ieșit la atac după posibilul penalty neacordat Rapidului la meciul cu UTA/ Foto: sportpictures.eu, captură digisport.ro/ montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Rapid nu e respectată de arbitri!” Angelescu iese la atac: „FCSB țipă cel mai mult, 3 săptămâni se vorbește dacă nu primește penalty!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 21:48
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 21:48
  • UTA ARAD - RAPID 0-0. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a atacat arbitrajul după posibilul penalty neacordat alb-vișiniilor.
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În ultimele secunde ale întâlnirii, noul atacant al Rapidului, Filip Stojilkovic, a căzut în careu după un contact cu Pospelov și a cerut vehement lovitură de la 11 metri.

În schimb, arbitrul George Roman i-a acordat cartonașul galben vârfului giuleștenilor, pentru simulare.

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UTA ARAD - RAPID 0-0. Victor Angelescu iese la atac: „FCSB țipă cel mai mult, 3 săptămâni se vorbește dacă nu primește penalty!”

După penalty-ul repetat la Botoșani și ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu, oficialul Rapidului și-a arătat și el nemulțumirea față de arbitraj.

Angelescu își dorește ca toate echipele să fie tratate cu aceiași unitate de măsură și a dat exemplul sezoanelor trecute când giuleștenii au fost dezavantajați în mai multe rânduri.

„Pe parcursul unui sezon, este imposibil să nu ai măcar o decizie favorabilă sau să nu se greșească o dată împotriva ta. E aproape imposibil, indiferent că e România sau Premier League, cu 10 sisteme VAR mai bune.

Nu am niciun dubiu. De acum câteva sezoane, noi nu suntem tratați ca o echipă extrem de importantă, ca Rapid București, câștigătoarea de titluri, de Cupe, care se bate la titlu, care are buget. În fiecare sezon nu suntem tratați cum trebuie.

Din cauză că avem mai puțin suporteri, sunt și mai puțini care strigă. FCSB e respectată! FCSB strigă cel mai mult. E statistică, știe oricine, întrebați pe orice conducător din fotbalul românesc, FCSB e cea mai respectată echipă din punctul ăsta de vedere. Pentru că și țipă cel mai mult și are și cei mai mulți fani peste tot.

Dacă se întâmplă ceva sau dacă nu li se dă un penalty, 3 săptămâni se vorbește despre asta. Sunt mult mai respectați decât noi.

Craiova e mai respectată, CFR-ul, ca să nu zic doar de FCSB că iar vine MM și spune că zic doar de ei. CFR a fost o echipă extrem de respectată, ca să nu zic mai mult, în multe campionate.

Eu nu cred că arbitrii au o temă, că vine cineva și zice că anul ăsta ia Craiova titlul. Am tot încercat, probabil trebuie să facem mai mult, să avem mai multe discuții și să înțeleagă cei care deleagă, pentru că nu o face doar Vassaras, sunt convins că sunt mulți oameni care influențează.

E normal ca Rapid, Dinamo, FCSB, Craiova să fie respectate și, când există derby-uri, să se dea arbitri foarte buni, să nu se facă experimente.

Nu vreau avantaje. Respect este cuvântul. Toată lumea vrea cei mai buni arbitri. S-a întâmplat de foarte multe ori sezoanele trecute.

Gigi Becali ieșea înainte de derby-uri și spunea că îi vrea pe Kovacs, Barbu sau cine mai era. Și întrebau unii cum s-a nimerit să îl delege fix pe ăla pe care îl cereau.

Pentru că au respect. Vreau să mă arbitreze, Kovacs, Barbu, Feșnic și alți arbitri buni”, a declarat Victor Angelescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FOTO. UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (7).jpg
UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (1).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (2).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (3).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (4).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
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