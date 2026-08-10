Adrian Ilie (52 de ani) susține că FCSB ar fi putut încasa nu mai puțin de 10 milioane de euro în urma unui eventual transfer al lui Daniel Bîrligea (26 de ani).

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Adrian Ilie, fostul mare atacant, a dezvăluit că afacerea a picat după ce Becali a cerut și mai mulți bani.

Adrian Ilie: „Bîrligea a avut oferte de 10 milioane de euro”

„Cobra” susține că ofertele pentru Bîrligea au venit la scurt timp după mutarea la FCSB.

„Din câte știu, Bîrligea, acum doi ani de zile, a avut oferte de vreo 10 milioane de euro. Au cerut foarte mulți bani pe el. Acum, îl dă Gigi Becali și pe 5 milioane, a declarat Adrian Ilie, citat de digisport.ro.

4.500.000 este cota lui Daniel Bîrligea, potrivit transfermarkt.ro

Daniel Bîrligea a înscris 31 de goluri și a oferit cinci pase decisive în 74 de meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, de la transferul său, în septembrie 2024.

Totuși, atacantul a înscris un singur gol în cele cinci meciuri disputate în acest sezon. În remiza cu Farul, 2-2, Bîrligea a fost schimbat la pauză cu Alexandru Stoian.

Topul celor celor mai scumpi jucători vânduți de FCSB

Dennis Man - 13 milioane de euro la Parma (2020-2021) Nicolae Stanciu - 9,7 milioane de euro la Anderlecht (2016-2017) Vlad Chiricheș - 9,5 milioane de euro la Tottenham (2013-2014) Florin Gardoș - 6,8 milioane de euro la Southampton (2014-2015) Florinel Coman - 6 milioane de euro la Al Gharafa (2024-2025)

Gigi Becali, dispus să-l vândă pe Bîrligea: „Îl dau pe 5 milioane”

Patronul FCSB a dezvăluit că a avut oferte de 5 milioane de euro pentru Bîrligea, însă a ales să pluseze cu încă un milion, iar acum regretă decizia.

„Două oferte am avut pentru el. N-am vrut să ştie presa, am negociat în secret. Dar să vedem dacă-l mai vor ăia care l-au văzut în seara asta. Două oferte de 5 milioane de euro, eu am cerut 6.

Acum îl dau şi cu 5. Ăia acuma văd, au informaţii, că nu-s ca noi, au informaţii. Dar măcar să dea 5. Eu cred că un meci poate şterge o impresie bună. Când dormi pe teren, alergi ca melcul, te duci te distrezi pe teren, contează”, a declarat Gigi Becali, citat de primasport.ro.

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