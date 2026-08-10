FCSB, un nou pas greșit! Egal și cu Sepsi, iar roș-albaștrii ratează șansa de a reveni pe primul loc
Sepsi - FCSB/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

FCSB, un nou pas greșit! Egal și cu Sepsi, iar roș-albaștrii ratează șansa de a reveni pe primul loc

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 23:23
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 23:32
  • Sepsi și FCSB au remizat, scor 0-0, în ultimul meci al etapei #4 din Liga 1.
  • Este al doilea egal consecutiv înregistrat de roș-albaștri, care au ratat șansa de a reveni pe primul loc.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 2-2 cu Farul, FCSB a făcut un nou pas greșit. Formația lui Marius Baciu a partida de la Sfântu Gheorghe, dar nu a reușit să găsească drumul spre gol.

Lazăr a intervenit de fiecare dată când a fost nevoie și și-a păstrat poarta intactă.

Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Citește și
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Citește mai mult
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”

Sepsi - FCSB 0-0. Roș-albaștrii au ratat șansa de a reveni pe primul loc

FCSB poate răsufla ușurată, deoarece Sepsi putea da lovitura în mai multe rânduri pe contraatac sau la lipsa de sincronizare din minutul 65, când Duarte și Popa s-au încurcat la marginea careului.

Pe fază, Bamgboye a încercat să profite, dar a trimis mingea puțin pe lângă poartă.

După această remiză, FCSB este pe locul 2, cu 8 puncte, unul în spatele liderului FC Argeș, în timp ce Sepsi este pe poziția a 10-a, cu 5 puncte.

Sepsi - FCSB 0-0

Min.90+3 - Final de meci la Sfântu Gheorghe. Sepsi și FCSB își împart punctele.

Partida este prelungită cu minimum 3 minute

Min.88 - Cîmpean își încearcă norocul de la distanță, însă mingea trece pe lângă poarta lui Popa.

Min.86 - Ultimele două schimbări la Sepsi: ies Oberlin și D.Andrei, intră Heras și Vătăjelu.

Min.81 - Cartonaș galben pentru Tănase.

Min.79 - O nouă modificare la FCSB: iese Cisotti, intră Toma.

Min.76 - Viana vede și el cartonașul galben pentru un fault la Stoian. Între timp, Ovidiu Burcă face trei schimbări: ies Batzula, Bamgboye și Mawa, intră Cîmpean, Davordzie și Cmiljanic.

Min.65 - Lipsă de comunicare între Duarte și Matei Popa. Bamgboye încearcă să profite, dar trimite mingea pe lângă poartă de la marginea careului.

Min.62 - Crețu vede cartonașul galben pentru un fault din spate asupra lui Oberlin.

Min.61 - A treia modificare la FCSB: iese Boutoutaou, intră O.Popescu.

Min.58 - Batubinsika, aproape de autogol! Oberlin demarează pe partea dreaptă, centrează în fața porții spre Mawa, însă fundașul congolez al celor de la FCSB intervine in extremis. Mingea s-a dus puțin pe lângă poarta lui Popa.

Min.56 - Boutoutaou cade în careu și vede cartonașul galben pentru simulare.

Min.56 - FCSB pune presiune din ce în ce mai tare pe careul celor de la Sepsi.

Min.53 - Din lovitura liberă rezultată, Boutoutaou îl încearcă pe Lazar, dar portarul covăsnenilor este atent și resinge în corner.

Min.52 - Silaghi vede cartonașul galben pentru o intrare asupra lui Joao Paulo.

Min.46 - Start în repriza secundă. Două schimbări la FCSB: ies Pădurariu și Gnahore ,intră Radunovic și Stoian.

Min.45+1 - Pauză la Sfântu Gheorghe.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.38 - Joao Paulo șutează de la distanță, însă mingea trece peste poarta lui Lazar.

Min.27 - Cisotti scapă singur cu Lazar, după o lansare excelentă a lui Tănase. Italianul șutează, dar îl ia direct la țintă pe portarul covăsnenilor.

Min.20 - Cisotti șutează în diagonală, din unghiul careului de 16 metri, dar Lazăr intervine și respinge în lateral.

Min.16 - Karamoko trimite o pasă excelentă peste apărarea celor de la FCSB, Mawa preia în interiorul careului de 16 metri, șutează, dar mingea ocolește poarta lui Popa.

Min.10 - FCSB domină teritorial partida, dar nu reușește să-și creeze ocazii mari la poarta lui Lazăr. Sepsi încearcă să lovească pe contraatac.

Min.2 - Crețu șutează de la marginea careului, perpendicular pe poartă, dar Lazăr prinde fără probleme.

Min.1 - Start de meci la Sfântu Gheorghe.

Echipele de start:

  • Sepsi: Lazar - Cascardo, Vîrtej, S. Karamoko, Freitas - Silaghi, D. Andrei, Batzula - Bamgboye, Oberlin, Mawa
  • Rezerve: Gyenge, Vătăjelu, Cmiljanic, Cantauz, Ghimfuș, Heras, Dobrosavlevici, Oteliță, Cîmpean, A. Nistor, Davordzie
  • Antrenor: Ovidiu Burcă
  • FCSB: M. Popa - V. Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu - Joao Paulo, Gnahore, Fl. Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Cisotti
  • Rezerve: Târnovanu, Udrea, Dawa, Dăncuș, O. Popescu, Politic, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa
  • Antrenor: Marius Baciu
  • Stadion: Baza Sportivă Sepsi (Sfântu Gheorghe)
  • Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Ilinca Cristi Daniel și Neacșu Ionuț-Traian. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin

Ovidiu Burcă, antrenor Sepsi: „Energia publicului este importantă”

„Jucăm din nou acasă în fața propriilor suporteri. Ultima dată când am făcut-o a fost un meci foarte bun. A fost o atmosferă extraordinară, am simțit că i-am făcut fericiți pe suporteri. Sper să o facem și de data asta.

Întâlnim un adversar bun. Întotdeauna energia publicului este importantă. Să sperăm că și de data asta ne va da mult elan, ne va da entuziasm și ne va ajuta dacă va fi nevoie în momentele grele.

E un meci contra unui adversar care are jucători foarte buni, a transferat și a adus niște jucători extrem de buni. Dar întotdeauna fotbalul înseamnă spirit, înseamnă echipă.

Întotdeauna valorile astea pot surmonta o calitate individuală superioară nouă, care oricum nu poate fi cuantificată foarte tare.

Calitatea și energia pe care o are o echipă la un meci poate surmonta acest deficit de calitate individuală”, a declarat Burcă la conferința de presă.

Marius Baciu, antrenor FCSB: „Trebuie să lucrăm foarte mult la omogenitate”

„Ne așteaptă un joc foarte important pentru noi. Vedem, e un început interesant de campionat, cu echipe care arată destul de bine. Și noi va trebui să ne ridicăm la nivelul dorit.

Trebuie să lucrăm la omogenitate foarte mult. Sunt jucători care au venit pe parcurs, nu au fost cu noi în cantonament.

Au nevoie de acomodare, în fiecare zi e tot mai bine. Chiar dacă sunt valoroși, e greu oriunde ai merge într-un colectiv nou. Cred că aici e cea mai mare problemă a noastră.

Avem șapte puncte, ne dorim să câștigăm. Întâlnim o echipă nou-promovată, foarte bună, așezată, lucrată. Chiar am urmărit meciurile lor. La început, totul e destul de echilibrat”, a spus Baciu la conferință.

Cele mai interesante informații despre Sepsi - FCSB

  • Sepsi OSK și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 24 de ori, de două ori s-au impus covăsnenii, de 15 ori au câștigat roș-albaștrii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate, informează lpf.ro.
  • Primul meci a avut loc pe 1 octombrie 2017, Sepsi OSK - FCSB 0-4, goluri înscrise de Fl. Tănase (penalty), Gnohere (penalty), Ghinga - autogol şi D. Benzar.
  • Întâiul succes din contul gazdelor din această rundă s-a înregistrat pe 5 decembrie 2018, Sepsi OSK - FCSB 4-2 (antrenori Eugen Neagoe / Nicolae Dică).
  • Ultima victorie reuşită de gruparea din Sf. Gheorghe: 25 aprilie 2021, FCSB - Sepsi 1-2.
  • Cele mai multe goluri s-au marcat pe 24 septembrie 2023, Sepsi OSK-FCSB 2-5.
  • Cea mai recentă dispută directă din campionat: 9 februarie 2025, FCSB - Sepsi 3-0 (D. Bîrligea - dublă, R. Radunovic).
  • Cele două au mai fost adversare şi în finala Cupei României 2019-2020, când roş-albaştrii s-au impus cu 1-0, graţie golului izbutit de Dennis Man.

Citește și

Anunțul galeriei de la FCSB Întâlnire de gradul zero: fanii au setat obiectivele obligatorii ale echipei
Superliga
17:44
Anunțul galeriei de la FCSB Întâlnire de gradul zero: fanii au setat obiectivele obligatorii ale echipei
Citește mai mult
Anunțul galeriei de la FCSB Întâlnire de gradul zero: fanii au setat obiectivele obligatorii ale echipei
Gigi Becali, derapaj la adresa lui Bolojan  Deputatul cere serviciilor secrete să-l „ascundă în pădure” pe premier: „«Bagabont» ordinar care distruge România!”
Superliga
16:58
Gigi Becali, derapaj la adresa lui Bolojan Deputatul cere serviciilor secrete să-l „ascundă în pădure” pe premier: „«Bagabont» ordinar care distruge România!”
Citește mai mult
Gigi Becali, derapaj la adresa lui Bolojan  Deputatul cere serviciilor secrete să-l „ascundă în pădure” pe premier: „«Bagabont» ordinar care distruge România!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1
liga 1 LIVE fcsb sepsi
Știrile zilei din sport
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Înot
22:05
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Citește mai mult
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Superliga
21:12
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!”. Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Citește mai mult
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Înot
20:44
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Citește mai mult
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o  arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Special
17:27
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Citește mai mult
Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o  arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:05
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
„Ar fi o greșeală să las garda jos” David Popovici și-a numit principalul rival înaintea finalei, după recordul din semifinalele de la Paris
21:12
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!”. Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
Dinamo - FCSB, la Cluj Conducătorii echipelor s-au pus de acord în direct: „Batem palma!” . Când va fi 100% clară locația + cum arată gazonul
20:44
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
22:00
Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia
Șumudică a refuzat CFR Cluj Negocierile s-au încheiat » Motivul pentru care tehnicianul nu revine în Gruia  
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Top stiri
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Superliga
18:13
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Citește mai mult
Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Superliga
16:06
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Citește mai mult
LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
Superliga
17:05
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
Citește mai mult
Blocaj la noul stadion Dinamo Primarul Sectorului 2 reacționează. De ce întârzie startul lucrărilor + ce zice despre disputa dintre Lupescu și constructor
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor
B365
10.08
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor
Citește mai mult
FOTO | Măsura extremă luată de polițiști pe Autostrada A2, după dezastrul rutier de ieri de pe drumul de întoarcere la București de la mare. Reacțiile radicale ale șoferilor

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 17 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share