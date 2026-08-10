FCSB, un nou pas greșit! Egal și cu Sepsi, iar roș-albaștrii ratează șansa de a reveni pe primul loc

Sepsi și FCSB au remizat, scor 0-0, în ultimul meci al etapei #4 din Liga 1.

Este al doilea egal consecutiv înregistrat de roș-albaștri, care au ratat șansa de a reveni pe primul loc.

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După 2-2 cu Farul, FCSB a făcut un nou pas greșit. Formația lui Marius Baciu a partida de la Sfântu Gheorghe, dar nu a reușit să găsească drumul spre gol.

Lazăr a intervenit de fiecare dată când a fost nevoie și și-a păstrat poarta intactă.

Sepsi - FCSB 0-0 . Roș-albaștrii au ratat șansa de a reveni pe primul loc

FCSB poate răsufla ușurată, deoarece Sepsi putea da lovitura în mai multe rânduri pe contraatac sau la lipsa de sincronizare din minutul 65, când Duarte și Popa s-au încurcat la marginea careului.

Pe fază, Bamgboye a încercat să profite, dar a trimis mingea puțin pe lângă poartă.

După această remiză, FCSB este pe locul 2, cu 8 puncte, unul în spatele liderului FC Argeș, în timp ce Sepsi este pe poziția a 10-a, cu 5 puncte.

Sepsi - FCSB 0-0

Min.90+3 - Final de meci la Sfântu Gheorghe. Sepsi și FCSB își împart punctele.

Partida este prelungită cu minimum 3 minute

Min.88 - Cîmpean își încearcă norocul de la distanță, însă mingea trece pe lângă poarta lui Popa.

Min.86 - Ultimele două schimbări la Sepsi: ies Oberlin și D.Andrei, intră Heras și Vătăjelu.

Min.81 - Cartonaș galben pentru Tănase.

Min.79 - O nouă modificare la FCSB: iese Cisotti, intră Toma.

Min.76 - Viana vede și el cartonașul galben pentru un fault la Stoian. Între timp, Ovidiu Burcă face trei schimbări: ies Batzula, Bamgboye și Mawa, intră Cîmpean, Davordzie și Cmiljanic.

Min.65 - Lipsă de comunicare între Duarte și Matei Popa. Bamgboye încearcă să profite, dar trimite mingea pe lângă poartă de la marginea careului.

Min.62 - Crețu vede cartonașul galben pentru un fault din spate asupra lui Oberlin.

Min.61 - A treia modificare la FCSB: iese Boutoutaou, intră O.Popescu.

Min.58 - Batubinsika, aproape de autogol! Oberlin demarează pe partea dreaptă, centrează în fața porții spre Mawa, însă fundașul congolez al celor de la FCSB intervine in extremis. Mingea s-a dus puțin pe lângă poarta lui Popa.

Min.56 - Boutoutaou cade în careu și vede cartonașul galben pentru simulare.

Min.56 - FCSB pune presiune din ce în ce mai tare pe careul celor de la Sepsi.

Min.53 - Din lovitura liberă rezultată, Boutoutaou îl încearcă pe Lazar, dar portarul covăsnenilor este atent și resinge în corner.

Min.52 - Silaghi vede cartonașul galben pentru o intrare asupra lui Joao Paulo.

Min.46 - Start în repriza secundă. Două schimbări la FCSB: ies Pădurariu și Gnahore ,intră Radunovic și Stoian.

Min.45+1 - Pauză la Sfântu Gheorghe.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.38 - Joao Paulo șutează de la distanță, însă mingea trece peste poarta lui Lazar.

Min.27 - Cisotti scapă singur cu Lazar, după o lansare excelentă a lui Tănase. Italianul șutează, dar îl ia direct la țintă pe portarul covăsnenilor.

Min.20 - Cisotti șutează în diagonală, din unghiul careului de 16 metri, dar Lazăr intervine și respinge în lateral.

Min.16 - Karamoko trimite o pasă excelentă peste apărarea celor de la FCSB, Mawa preia în interiorul careului de 16 metri, șutează, dar mingea ocolește poarta lui Popa.

Min.10 - FCSB domină teritorial partida, dar nu reușește să-și creeze ocazii mari la poarta lui Lazăr. Sepsi încearcă să lovească pe contraatac.

Min.2 - Crețu șutează de la marginea careului, perpendicular pe poartă, dar Lazăr prinde fără probleme.

Min.1 - Start de meci la Sfântu Gheorghe.

Echipele de start:

Sepsi: Lazar - Cascardo, Vîrtej, S. Karamoko, Freitas - Silaghi, D. Andrei, Batzula - Bamgboye, Oberlin, Mawa

Lazar - Cascardo, Vîrtej, S. Karamoko, Freitas - Silaghi, D. Andrei, Batzula - Bamgboye, Oberlin, Mawa Rezerve: Gyenge, Vătăjelu, Cmiljanic, Cantauz, Ghimfuș, Heras, Dobrosavlevici, Oteliță, Cîmpean, A. Nistor, Davordzie

Gyenge, Vătăjelu, Cmiljanic, Cantauz, Ghimfuș, Heras, Dobrosavlevici, Oteliță, Cîmpean, A. Nistor, Davordzie Antrenor: Ovidiu Burcă

Ovidiu Burcă FCSB: M. Popa - V. Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu - Joao Paulo, Gnahore, Fl. Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Cisotti

M. Popa - V. Crețu, Duarte, Batubinsika, Pădurariu - Joao Paulo, Gnahore, Fl. Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Cisotti Rezerve: Târnovanu, Udrea, Dawa, Dăncuș, O. Popescu, Politic, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa

Târnovanu, Udrea, Dawa, Dăncuș, O. Popescu, Politic, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu Stadion: Baza Sportivă Sepsi (Sfântu Gheorghe)

Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Ilinca Cristi Daniel și Neacșu Ionuț-Traian. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin

Ovidiu Burcă, antrenor Sepsi: „Energia publicului este importantă”

„Jucăm din nou acasă în fața propriilor suporteri. Ultima dată când am făcut-o a fost un meci foarte bun. A fost o atmosferă extraordinară, am simțit că i-am făcut fericiți pe suporteri. Sper să o facem și de data asta.

Întâlnim un adversar bun. Întotdeauna energia publicului este importantă. Să sperăm că și de data asta ne va da mult elan, ne va da entuziasm și ne va ajuta dacă va fi nevoie în momentele grele.

E un meci contra unui adversar care are jucători foarte buni, a transferat și a adus niște jucători extrem de buni. Dar întotdeauna fotbalul înseamnă spirit, înseamnă echipă.

Întotdeauna valorile astea pot surmonta o calitate individuală superioară nouă, care oricum nu poate fi cuantificată foarte tare.

Calitatea și energia pe care o are o echipă la un meci poate surmonta acest deficit de calitate individuală”, a declarat Burcă la conferința de presă.

Marius Baciu, antrenor FCSB: „Trebuie să lucrăm foarte mult la omogenitate”

„Ne așteaptă un joc foarte important pentru noi. Vedem, e un început interesant de campionat, cu echipe care arată destul de bine. Și noi va trebui să ne ridicăm la nivelul dorit.

Trebuie să lucrăm la omogenitate foarte mult. Sunt jucători care au venit pe parcurs, nu au fost cu noi în cantonament.

Au nevoie de acomodare, în fiecare zi e tot mai bine. Chiar dacă sunt valoroși, e greu oriunde ai merge într-un colectiv nou. Cred că aici e cea mai mare problemă a noastră.

Avem șapte puncte, ne dorim să câștigăm. Întâlnim o echipă nou-promovată, foarte bună, așezată, lucrată. Chiar am urmărit meciurile lor. La început, totul e destul de echilibrat”, a spus Baciu la conferință.

Cele mai interesante informații despre Sepsi - FCSB

Sepsi OSK și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 24 de ori, de două ori s-au impus covăsnenii, de 15 ori au câștigat roș-albaștrii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate , informează lpf.ro.

, informează lpf.ro. Primul meci a avut loc pe 1 octombrie 2017, Sepsi OSK - FCSB 0-4, goluri înscrise de Fl. Tănase (penalty), Gnohere (penalty), Ghinga - autogol şi D. Benzar.

Întâiul succes din contul gazdelor din această rundă s-a înregistrat pe 5 decembrie 2018, Sepsi OSK - FCSB 4-2 (antrenori Eugen Neagoe / Nicolae Dică).

Ultima victorie reuşită de gruparea din Sf. Gheorghe: 25 aprilie 2021, FCSB - Sepsi 1-2.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 24 septembrie 2023, Sepsi OSK-FCSB 2-5.

Cea mai recentă dispută directă din campionat: 9 februarie 2025, FCSB - Sepsi 3-0 (D. Bîrligea - dublă, R. Radunovic).

Cele două au mai fost adversare şi în finala Cupei României 2019-2020, când roş-albaştrii s-au impus cu 1-0, graţie golului izbutit de Dennis Man.

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