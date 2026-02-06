Minte Camelia Potec? Un fost vicecampion european crede că Potec își ascunde salariul real. Ce apare în declarația de avere a președintei FRNPM

Continuă controversele la Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, expuse ieri de GOLAZO.ro

Ștefan Ioan Gherghel (47 de ani) atrage atenția asupra faptului că salariul Cameliei Potec era mai mare, încă din 2023, decât cel pe care fosta campioană olimpică l-a declarat ieri.

Care e adevărul? Și ce noi acuzații au apărut? Cum a ajuns și David Popovici în discuție? Detalii, mai jos.

După ce GOLAZO.ro a scris că, în ședința de pe 29 decembrie 2025, Biroul Federal al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (n.r. - FRNPM) a decis ca salariul președintei Camelia Potec să fie majorat, iar angajaților instituției le-a fost acordat al 13-lea salariu, fosta campioană olimpică a dezvăluit, cu aproximație, suma pe care ar trebui să o încaseze. „Poate crește la 12 mii și ceva, nu știu exact încă”.

Ștefan Ioan Gherghel, fost vicecampion european în 2004 și medaliat cu bronz în 200, la aceeași competiție, atrage însă atenția asupra posibilității ca această cifră, «12 mii și ceva», să nu fie corectă.

GOLAZO.ro a verificat declarația de avere a Cameliei Potec pentru a afla adevărul. Concluzia: există o discrepanță între salariul anunțat de președinta FRNPM și suma anuală, defalcată lunar, încasată în 2023 de la instituția pe care o conduce.

Ștefan Gherghel: „E total anormal”

Domnule Gherghel, am înțeles că sunteți revoltat de decizia membrilor FRNPM, de a-și acorda al 13-lea salariu și de a-i mări salariul Cameliei Potec.

Conducătorii sporturilor din România parcă sunt, și au fost, o sectă. Gândește-te că renta viageră n-a mai fost indexată din 2017. Probabil că acum ar trebui să fie dublă. Adică ar fi venit vreo 30.000 de lei pe lună pentru o medalie olimpică de aur! Dintr-o rentă viageră care a fost proiectată să fie un fel de pensie socială, pentru ca foștii campioni să nu trăiască în mizerie, a ajuns una de lux.



Uite, de exemplu, vino și tu în Baia Mare să le vorbești copiilor despre înot. Fă și ceva util de bani aia. Nu mai există nicăieri în lumea asta o remunerație pentru ce ai făcut acum 30 de ani undeva, cândva. Și pentru care ai fost premiată la vremea respectivă.

La federație s-au mărit salarii și s-au dat prime „pentru că au muncit foarte mult anul trecut și au stat de nenumărate ori peste program”. Am citat cuvintele doamnei Potec.

Serios? Bravo lor, felicitări. Nu mi se pare că s-au muncit în interesul sportiv din România. Mi s-a părut că s-a lucrat la imaginea ei! Și eu sunt organizator de concurs, și eu fac două concursuri în Baia Mare, au între 400 și 600 de copii. Dar le fac cu voluntari, că mie nu-mi dă guvernul 2 milioane de euro să organizez un campionat mondial. Inutil pentru România, din punctul meu de vedere.

Când faci un campionat mondial, e ca la fotbal. Ești calificat ca țară organizatoare. Poți înscrie la probe, dacă nu greșesc, 26 de sportive și sportivi, în două loturi. Noi am dus șapte fete și șapte băieți. Atât. Poate nu ai de unde să găsești 26 de valori apropiate, dar măcar 14-15 tot găseai. E o ocazie unică în viață. Ștefan Ioan Gherghel, fost vicecampion european

De ce vi s-a părut inutil Mondialul pentru juniori?

Pentru că, în primul rând, costă foarte mult. Și, în plus, faci campionate când ai toate lucrurile bine pus la punct. Infrastructură, competiții serioase la nivel național, toate loturile merg bine, nu doar 2-3 sportivi, etc.



Îți dau doar un exemplu. La ultimul concurs național s-a împărțit competiția în două. Adică cei mai valoroși au înotat de dimineață, ceilalți mai puțin, pe după-amiază. Ceea ce este iarăși anormal. Pentru că tu, ca federație, trebuie să oferi condiții de fair-play. Făcând chestia asta, pui niște copii să nu înoate mai devreme, ca să nu-i ții toată ziua în bazin și restul... la revedere. E total anormal. Potec nu a venit o dată la Baia Mare. Nu cred că s-a dus nicăieri în țară.

Ștefan Gherghel: „Tatăl lui David Popovici distruge cariere și suflete”

Tocmai se întorsese de la Brăilă când am făcut interviul cu dumneaei.

Hai să-ți mai spun ceva. Tu, dacă ai fi șeful federației de atâta vreme și ai fi născut în Brăila și ai avea toate pârghiile posibile acolo, că oricine îți deschide ușa, n-ai fi terminat bazinul ăla din oraș în 13 ani? Iar dacă nu ți-o deschid ție, te duci cu Țiriac și tot rezolvi, nu? Ea e o persoană avidă de putere, de imagine proprie.

Ce nu se poate nega sunt rezultatele.

Vorbim de David Popovici, care e un fenomen? Când ai o problemă cu Daria Silișteanu, te implici și rezolvi problema ca să nu plece de la Dinamo. Dar oricât de sfânt și fenomenal e David, tatăl lui e exact opusul. El distruge cariere și suflete pe măsură ce David le clădește.



Și poveștile de acolo, de la clubul Dinamo, sunt mai mult decât reale. Am văzut că ați scris și voi. Nu poți să ajungi la Dinamo și să dai pe toată lumea afară. De vreo 3 ani de zile au plecat zeci de copii de diferite valori.

Revenind la problema financiară. Am stat de vorbă cu Camelia Potec și ne-a spus două lucruri importante. Primul: salariul actualizat e de „12 mii și ceva de lei”. Al doilea: banii oferiți ca al 13-lea salariu angajaților FRNPM și cei pentru mărirea salariului ei sunt din venituri proprii ale Federației.

Păi stai puțin! Dacă te uiți în declarația ei de avere, cred că pe cea de acum doi ani, avea 197.000 de lei încasați, pe an, din salariul de la FRNPM. Deci nu are cum să aibă doar 12.000 de lei acum dacă acum 3 ani lua deja 16.000!

Felicitări pentru cariera ta de sportivă, jos pălăria, dar lucrează, dezvoltă acel sport. Nu-i nimic imoral, în ziua de azi, ca în perioada în care tăiem de peste tot, guvernul adică, tu să-ți dai al 13-lea salariu ca instituție? Ștefan Ioan Gherghel, fost vicecampion european

Ștefan Gherghel: „Nu mă miră”

În declarația depusă pe 17.06.2024, Camelia Potec scrie că a încasat, în anul respectiv, 244.650 de lei ca președintă a Federației. Asta înseamnă 20.387 de lei lunar.

Nu mă miră. Pentru că la ultima adunare generală, când s-a votat și aprobat bugetul... Din ce am văzut eu, Federația de Natație are 12 angajați. Iar salariul mediu, împărțit la ce au ei ca buget pentru salarii, era de 16.000 de lei. Brut, într-adevăr. Asta vine în jur de 9.000 de lei net, dacă nu greșesc (n.r. 9.360 de lei). Deci nu putea să ia doamna doar 11-12 mii de lei.



Iar cât privește treaba cu «venituri proprii»... Mi se pare total imoral când tot guvernul taie burse, venituri, pune taxe și așa mai departe. Indiferent de unde vin banii. Și stai că mi-am amintit ceva. Unde ai muncit peste program? La care din cele patru joburi?

Vi se pare mare salariul de „12 mii și ceva de lei”, cât a spus președinta FRNPM că va încasa după mărire? Sau cel de 20.387 de lei, cum reiese din declarația de avere?

Nu despre asta e vorba, crede-mă. E vorba despre cele trei salarii, Steaua, COSR, Federație, plus renta viageră. Cum poți munci pentru toate trei instituții în fiecare zi? Implicare zero. Mergi prin cluburile din țară, întreabă de ce au nevoie sportivii, antrenorii, ce fac, cum fac!



Mai mult, ca și cadru militar n-ar avea voie să aibă nicio funcție internațională. Pentru că Carta Olimpică spune clar n-ai voie să fii implicat politic sau militar. Iar ea este cadru activ militar. Oamenii ăștia sunt o dezamăgire uriașă pentru copiii din România. Știi, mă întrebam, apropo de dezvăluirile voastre legate de Federația de Canotaj, dacă la Natație s-a pus vreo întrebare.

Da, am solicitat noi tabelul cu premierile de la JO Paris 2024.

Și?

Deocamdată nu l-am primit, deși ni s-a spus că nu vor fi probleme.

Aș vrea să știu și eu care au fost premierile, pentru că, până la urmă, sunt informații publice. Și bani publici. La JO am trimis doar trei sportivi la înot, dar opt sau nouă oficiali. Lumea zice că-s frustrat. Păi să spun de ce. În Baia Mare se duc cinci milioane de euro pe echipa de handbal Minaur. Bani publici. Zero lei merg la copiii din oraș. Zero! Crezi că situația nu e la fel în toate județele din România? Cum să nu mă deranjeze că ei își dau salarii sau și le cresc?!



Pentru ce? Deși au sponsor principal Perla Harghitei, abia de 2 ani aduc o apă la sportiv în timpul competiției? Apă, da?! Este filmat antrenorul federal când își umple Mercedes-ul cu baxuri de apă și pleacă de la competiție. Copiii văd chestiile astea.

Aveți filmarea?

Personal, nu. Dar asta-i cam tot ce oferă federația. Știi că diplomele trebuie să și le printeze copiii singuri, acasă?! Nu se dau la concursuri. Ți le printezi tu acasă. Adică la ce nivel de bugetare ai tu, să nu-i dai diplomă copilului?



Eu sunt aceeași generație cu Camelia Potec, am mâncat din aceeași farfurie. E o dezamăgire uriașă pentru mine. Îmi dau seama că, de fapt, eu n-am cunoscut-o niciodată. Pentru că nu poți să te schimbi chiar în halul ăsta. Tu ești pus președinte ca să creezi, să creezi oportunități, să creezi șanse. Nu să iei trei salarii, plus rentă viageră.

Trei de la stat, dar mai are încă o slujbă.

A, da, parcă la o firmă a lui Țiriac. Ce să mai zic?

Nu știu exact la cât a crescut (n.r. salariul), că e începând de luna aceasta, dar acum e 11.000 de lei. Nu e niciun secret. Poate crește la 12 și ceva, nu știu exact încă. Camelia Potec, președinta FRNPM, pentru GOLAZO.ro

„12 mii și ceva de lei” sau 20.387 de lei?

Conform declarației de avere a Cameliei Potec, de pe site-ul integritate.eu, venitul anual încasat de la FRNPM este de 244.658 de lei, așa cum se poate vedea în documentul de mai jos. Asta înseamnă 20.387 de lei lunar.

De asemenea, Camelia Potec încasează anual și următoarele salarii:

COSR, vicepreședintă – 13.560 de lei (1.130 lunar)

CSA Steaua, ofițer (colonel) – 20.647 de lei (1.720 lunar)

Renta viageră - 143.724 de lei (11.977 lunar)

Masterange România, manager operațional – 14.952 de lei (1.246 lunar)

Declarația de avere a Cameliei Potec, depusă la 17.06.2024 FOTO: integritate.eu

Conform Ziarului Financiar, firma Masterange România SRL e controlată de Țiriac Holdings.

Salariul lunar încasat de la stat de fosta campioană olimpică, conform declarației de avere, e de 23.237 de lei.

La aceste salarii se adaugă și renta viageră, în cuantum de

11.977 de lei, iar totalul ajunge la 35.214 de lei.

Dacă adăugat și remunerația de la privat, Cameliei Potec îi intră lunar în conturi suma de 36.460 de lei.

Cu toate acestea, președinta FRNPM are, sau avea la data depunerii declarației de avere, datorii în valoare de 170.000 de euro către două persoane private, 20.000 de lei către Unicredit Bank și 59.820 de franci elvețieni către Raiffeisen Bank.

Contactată de GOLAZO.ro pentru a lămuri această inadvertență, Camelia Potec a reacționat scurt, după publicarea acestui articol, motivând că e într-o vizită oficială la Constanța: „N-am cum să verific acum, că sunt pe drum, dar dacă așa e scris, probabil e corectă suma. Salariu plus prime sau premieri”.

