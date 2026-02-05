Ioan Ștefan Gherghel (47 de ani) spune că președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, e „o persoană avidă de putere, de imagine proprie”.

Acesta nu crede că e firesc ca Potec să ia trei salarii (n.r. de la Steaua, COSR și FRNPM), plus renta viageră.

Camelia Potec (43 de ani) susține, în replică, faptul că sumele pentru al 13-lea salariu al angajaților federației și pentru creșterea remunerației ei lunare provin din venituri proprii ale FRFNPM.

Ștefan Ioan Gherghel, vicecampion european în 2004, la Madrid, și medaliat cu bronz la aceeași competiție în 2000, o acuză pe Camelia Potec că și-a mărit salariul și a acordat al 13-lea salariu angajaților Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, într-un an de austeritate pentru statul român.

Acesta spune că e inadmisibil ca, atâta vreme cât există restanțe la sportivii de top ai României, care nu și-au luat primele pentru performanțe, la Federație să fie acordați mai mulți bani. Ședință în care s-au aprobat aceste măsuri a avut loc pe 29 decembrie 2025.

Ioan Gherghel: „Potec ia trei salarii plus renta viageră!”

GOLAZO.ro a stat de vorbă și cu Ioan Gherghel (n.r. interviu care va publicat ulterior), și cu Camelia Potec, pentru a afla punctele lor de vedere în acest caz. Fostul înotător o acuză pe fosta campioană olimpică de faptul că „ia patru salarii”, în timp ce președinta FRNPM spune că nu are nimic de ascuns și că la Federație se lucrează și pe 29 decembrie.

Gherghel spune că Potec ia trei salarii, de la Federație, COSR, Steaua plus renta viageră. Camelia Potec ripostează, spunând că angajații Federației merită pentru că au făcut ore suplimentare, iar salariul ei e unul nu foarte mare.

Bună seara, doamna Potec. Pe 29 decembrie 2025 a avut loc o ședință în cadrul FRNPM în care, printre alte lucruri discutate, s-a luat măsura de acordare al celui de-al 13-lea salariu angajaților, precum și mărirea salariului dvs.

Este o decizie a biroului federal. A fost o propunere. În primul rând, sper că se vede că am lucrat pe data de 29 decembrie și am stabilit o grămadă de lucruri. Cu asta am început ședința, că îmi cer scuze că pe data de 29 decembrie avem treabă, dar s-a mai întâmplat.



Și rest, ce să vă zic, a fost un an bun, oamenii au muncit mult, inclusiv pe 30 decembrie, inclusiv pe 24 decembrie. Au fost rezultate bune și posibilitatea de a oferi acest al 13-lea salariu. Iar în ceea ce privește salariul meu, așa cum știți, adică președinții de federații au posibilitatea să mărească salariile angajaților, dar salariul președintelui poate fi propus și mărit doar de către birou federal.

Camelia Potec: „Nu știu exact la cât a crescut”

Era prea mic? La ce l-ați raportat?

Eu, în decursul anilor, nu am avut salariu mărit. Și nivelul de salarizare al meu a fost la același nivel cu al secretarului general.

Ne puteți spune care e salariul actual sau e necesar să depun o cerere pe adresa FRNPM?

Nu știu exact la cât a crescut, că e începând de luna aceasta, dar acum e 11.000 de lei. Nu e niciun secret. Poate crește la 12 și ceva, nu știu exact încă.

Bun, înțeleg că nu doriți să spuneți la cât a crescut. Au fost și reacții la ședința respectivă și la deciziile luate în ea.

Nu am văzut reacții, nu mă interesează, eu nu am nimic de ascuns. Eu am spus de fiecare dată că, în primul rând, contează sportivii, contează cluburile, contează a fi totul perfect și după aceea suntem noi. Iar oamenii din jurul meu și din cadrul federației știu foarte bine acest lucru.



Nu cred că este vreun sportiv de lot care să fi spus că nu a primit ceea ce și-a dorit, bineînțeles ceea ce primește pregătirea, recuperarea și așa mai departe.

Fragment din minuta ședinței Biroului Federal al FRNPM din 29 decembrie 2025.

Camelia Potec: „Banii au venit din venituri proprii”

Din ce buget s-au luat banii acordați salariaților, ca al 13-lea salariu, și cei necesari pentru mărirea dumneavoastră de salariu?

E simplu, din sponsorizări. Nu din banii de taxe, nu din banii sportivilor, doar din fondurile proprii atrase. E pur și simplu o gestionare a fondurilor proprii și a fondurilor private și de stat.



Sunt documente care sunt aprobate și planurile și descărcare de gestiune și fondurile atrase și absolut tot, sunt lucrurile aprobate de către adunarea generală.

Sunt oameni care acuză faptul că ați făcut ședință pe 29 decembrie pentru că opinia publică era mai puțin atentă și....

Încă o dată, faptul că există niște oameni care de atâția ani de zile nu fac altceva decât să arunce cu noroi și, chiar dacă au posibilitatea să facă lucruri extraordinare, nu le fac pentru că au grija altora... Asta nu înseamnă să vorbim niște lucruri în situația în care, știți foarte bine, că lucrurile funcționează, sunt rezultate, sportivii, antrenorii sunt mulțumiți.



Dacă acele persoane ar avea sportiv de lot sau ar veni cu un proiect pe care să-l depună, concret, la federație sau la cluburile de unde fac parte, iar acesta ar fi refuzat, eu aș fi prima care aș lua cuvântul și aș spune că acel proiect trebuie să fie susținut.

Camelia Potec: „Nu mi-am votat singură mărirea”

Aș vreau să lămuresc dacă aceste venituri proprii, din care spuneți că s-a acordat al 13-lea salariu, dar și mărirea salariului dvs., sunt importante ca sumă.

Eu am încercat întotdeauna, v-am spus, să pun sportivii, antrenorii și planurile de pregătire pe primul loc. Iar faptul că am ajuns cu o salarizare la fel ca secretarului general... lucrul acesta nu li s-a părut corect și normal colegilor mei din birou federal. Și asta au propus, eu m-am abținut, am zis că, dacă e nevoie, ies din ședință. A fost ultimul lucru, ultimul punct de la diverse, să zic așa, că n-a fost pe ordinea de zi.

Bazinul de la Lia Manoliu e în procedură de licitație pentru constructor. Aceasta va dura până la sfârșitul lunii februarie. Nu știu data exactă. După care termenul cred că se duce undeva la doi ani. Eu zic că lucrurile au intrat pe o direcție bună. Camelia Potec, președinta FRNPM

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate?

Să vă mai spun ceva. Eu nu mi-am votat singură această mărire, eu nu fac lucruri pentru mine și întotdeauna m-am lăsat pe ultimul loc. Și am spus de fiecare dată că eu sunt prima care renunț și la partea de salarizare. Inclusiv vorbim și despre tăieri ale salariilor angajaților dacă sportivii nu vor avea tot ce le trebuie.

