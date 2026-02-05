„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Camelia Potec, președinta FRNPM. Foto: Facebook/Camelia Potec
Special

„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 17:28
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 17:29
  • Ioan Ștefan Gherghel (47 de ani) spune că președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, e „o persoană avidă de putere, de imagine proprie”.
  • Acesta nu crede că e firesc ca Potec să ia trei salarii (n.r. de la Steaua, COSR și FRNPM), plus renta viageră.
  • Camelia Potec (43 de ani) susține, în replică, faptul că sumele pentru al 13-lea salariu al angajaților federației și pentru creșterea remunerației ei lunare provin din venituri proprii ale FRFNPM.

Ștefan Ioan Gherghel, vicecampion european în 2004, la Madrid, și medaliat cu bronz la aceeași competiție în 2000, o acuză pe Camelia Potec că și-a mărit salariul și a acordat al 13-lea salariu angajaților Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, într-un an de austeritate pentru statul român.

Acesta spune că e inadmisibil ca, atâta vreme cât există restanțe la sportivii de top ai României, care nu și-au luat primele pentru performanțe, la Federație să fie acordați mai mulți bani. Ședință în care s-au aprobat aceste măsuri a avut loc pe 29 decembrie 2025.

Fault neobișnuit în Cupa Spaniei FOTO: Cum l-a oprit Caleta-Car pe adversar în Alaves - Real Sociedad. Penalty acordat după intervenția VAR
Citește și
Fault neobișnuit în Cupa Spaniei FOTO: Cum l-a oprit Caleta-Car pe adversar în Alaves - Real Sociedad. Penalty acordat după intervenția VAR
Citește mai mult
Fault neobișnuit în Cupa Spaniei FOTO: Cum l-a oprit Caleta-Car pe adversar în Alaves - Real Sociedad. Penalty acordat după intervenția VAR

Ioan Gherghel: „Potec ia trei salarii plus renta viageră!”

GOLAZO.ro a stat de vorbă și cu Ioan Gherghel (n.r. interviu care va publicat ulterior), și cu Camelia Potec, pentru a afla punctele lor de vedere în acest caz. Fostul înotător o acuză pe fosta campioană olimpică de faptul că „ia patru salarii”, în timp ce președinta FRNPM spune că nu are nimic de ascuns și că la Federație se lucrează și pe 29 decembrie.

Gherghel spune că Potec ia trei salarii, de la Federație, COSR, Steaua plus renta viageră. Camelia Potec ripostează, spunând că angajații Federației merită pentru că au făcut ore suplimentare, iar salariul ei e unul nu foarte mare.

Bună seara, doamna Potec. Pe 29 decembrie 2025 a avut loc o ședință în cadrul FRNPM în care, printre alte lucruri discutate, s-a luat măsura de acordare al celui de-al 13-lea salariu angajaților, precum și mărirea salariului dvs.

Este o decizie a biroului federal. A fost o propunere. În primul rând, sper că se vede că am lucrat pe data de 29 decembrie și am stabilit o grămadă de lucruri. Cu asta am început ședința, că îmi cer scuze că pe data de 29 decembrie avem treabă, dar s-a mai întâmplat.

Și rest, ce să vă zic, a fost un an bun, oamenii au muncit mult, inclusiv pe 30 decembrie, inclusiv pe 24 decembrie. Au fost rezultate bune și posibilitatea de a oferi acest al 13-lea salariu. Iar în ceea ce privește salariul meu, așa cum știți, adică președinții de federații au posibilitatea să mărească salariile angajaților, dar salariul președintelui poate fi propus și mărit doar de către birou federal.

Camelia Potec: „Nu știu exact la cât a crescut”

Era prea mic? La ce l-ați raportat?

Eu, în decursul anilor, nu am avut salariu mărit. Și nivelul de salarizare al meu a fost la același nivel cu al secretarului general.

Ne puteți spune care e salariul actual sau e necesar să depun o cerere pe adresa FRNPM?

Nu știu exact la cât a crescut, că e începând de luna aceasta, dar acum e 11.000 de lei. Nu e niciun secret. Poate crește la 12 și ceva, nu știu exact încă.

Bun, înțeleg că nu doriți să spuneți la cât a crescut. Au fost și reacții la ședința respectivă și la deciziile luate în ea.

Nu am văzut reacții, nu mă interesează, eu nu am nimic de ascuns. Eu am spus de fiecare dată că, în primul rând, contează sportivii, contează cluburile, contează a fi totul perfect și după aceea suntem noi. Iar oamenii din jurul meu și din cadrul federației știu foarte bine acest lucru.

Nu cred că este vreun sportiv de lot care să fi spus că nu a primit ceea ce și-a dorit, bineînțeles ceea ce primește pregătirea, recuperarea și așa mai departe.

Fragment din minuta ședinței Biroului Federal al FRNPM din 29 decembrie 2025. Fragment din minuta ședinței Biroului Federal al FRNPM din 29 decembrie 2025.
Fragment din minuta ședinței Biroului Federal al FRNPM din 29 decembrie 2025.

Camelia Potec: „Banii au venit din venituri proprii”

Din ce buget s-au luat banii acordați salariaților, ca al 13-lea salariu, și cei necesari pentru mărirea dumneavoastră de salariu?

E simplu, din sponsorizări. Nu din banii de taxe, nu din banii sportivilor, doar din fondurile proprii atrase. E pur și simplu o gestionare a fondurilor proprii și a fondurilor private și de stat.

Sunt documente care sunt aprobate și planurile și descărcare de gestiune și fondurile atrase și absolut tot, sunt lucrurile aprobate de către adunarea generală.

Sunt oameni care acuză faptul că ați făcut ședință pe 29 decembrie pentru că opinia publică era mai puțin atentă și....

Încă o dată, faptul că există niște oameni care de atâția ani de zile nu fac altceva decât să arunce cu noroi și, chiar dacă au posibilitatea să facă lucruri extraordinare, nu le fac pentru că au grija altora... Asta nu înseamnă să vorbim niște lucruri în situația în care, știți foarte bine, că lucrurile funcționează, sunt rezultate, sportivii, antrenorii sunt mulțumiți.

Dacă acele persoane ar avea sportiv de lot sau ar veni cu un proiect pe care să-l depună, concret, la federație sau la cluburile de unde fac parte, iar acesta ar fi refuzat, eu aș fi prima care aș lua cuvântul și aș spune că acel proiect trebuie să fie susținut.

Camelia Potec: „Nu mi-am votat singură mărirea”

Aș vreau să lămuresc dacă aceste venituri proprii, din care spuneți că s-a acordat al 13-lea salariu, dar și mărirea salariului dvs., sunt importante ca sumă.

Eu am încercat întotdeauna, v-am spus, să pun sportivii, antrenorii și planurile de pregătire pe primul loc. Iar faptul că am ajuns cu o salarizare la fel ca secretarului general... lucrul acesta nu li s-a părut corect și normal colegilor mei din birou federal. Și asta au propus, eu m-am abținut, am zis că, dacă e nevoie, ies din ședință. A fost ultimul lucru, ultimul punct de la diverse, să zic așa, că n-a fost pe ordinea de zi.

Bazinul de la Lia Manoliu e în procedură de licitație pentru constructor. Aceasta va dura până la sfârșitul lunii februarie. Nu știu data exactă. După care termenul cred că se duce undeva la doi ani. Eu zic că lucrurile au intrat pe o direcție bună. Camelia Potec, președinta FRNPM

Hotărârea a fost adoptată în unanimitate?

Să vă mai spun ceva. Eu nu mi-am votat singură această mărire, eu nu fac lucruri pentru mine și întotdeauna m-am lăsat pe ultimul loc. Și am spus de fiecare dată că eu sunt prima care renunț și la partea de salarizare. Inclusiv vorbim și despre tăieri ale salariilor angajaților dacă sportivii nu vor avea tot ce le trebuie.

Citește și

Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!
Diverse
15:46
Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!
Citește mai mult
Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
Camelia Potec natatie Ioan Gherghel SCANDAL salariu
Știrile zilei din sport
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Citește mai mult
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Citește mai mult
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Citește mai mult
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Citește mai mult
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
13:02
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
13:27
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
Top stiri din sport
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 27

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
06.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share