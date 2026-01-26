Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu

Camelia Voinea, 55 de ani, și Dragoș Bănescu, al doilea ei soț, au fost protagoniștii unui scandal pe 17 ianuarie, soldat cu sosirea Poliției.

Aceleași surse povestesc acum că gimnasta e vizibil afectată, la antrenamente, de decizia lui Dragoș Bănescu de a divorța de Camelia Voinea.

GOLAZO.ro a luat legătura și cu Poliția, care spune că au existat „agresiuni fizice” între Camelia Voinea și Dragoș Bănescu. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Surse GOLAZO.ro susțin că Sabrina Voinea nu e în cea mai bună formă, din punct de vedere psihic, pentru antrenamentele premergătoare competiției de la Zagreb, Campionatele Europene de gimnastică (13-16 august 2026).

„Sabrina are lacrimi în ochi”

„Sabrina pare că și-a pierdut din strălucire, din dorință. O văd tristă, uneori are lacrimi în ochi. Nu cred că trece prin cea mai bună perioadă. Mă refer la psihicul ei.

Nu e ușor să asiști la un scandal, soldat cu divorț, între mama ta și tată, chiar dacă cel vitreg”, spune sursa GOLAZO.ro.

Sabrina este vizibil afectată de conflictul dintre mama sa, care-i e și antrenoare, Camelia Voinea, și Dragoș Bănescu, cel de-al doilea soț al acesteia.

Mai mult, cel din urmă a anunțat, într-o postare pe Facebook, că divorțează de Camelia Voinea, ceea ce a întristat-o și mai mult pe sportivă.

Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul. Dragoș Bănescu

Acesta continuă, scriind că: „incidentul de la Lia Manoliu a fost ceva izolat. De fapt nu s-a întâmplat nimic, doar o simplă și banală ceartă în familie. Nu am locuit niciodată acolo permanent, ci am venit doar în vizită ca să îmi ajut familia”.

Dragoș Bănescu, conform mai multor surse oficiale, ca Florin Oancea, directorul complexului Lia Manoliu, și Thomas Moldovan, președintele interimar al ANS, locuia foarte mult, ilegal, în camera doamnei Voinea din hotelul aferent complexului mai sus menționat.

Am cerut un raport directorului de acolo, ne-a trimis, urmând să analizăm în cadrul agenției măsurile care trebuie luate. Știu că anul trecut a stat și soțul dânsei în camera doamnei Voinea. Dar înțeleg că, sâmbătă, domnul a venit cu pretenții și doamna Voinea n-a mai fost de acord să locuiască împreună în camera de hotel. Thomas Moldovan, președinte interimar Agenției Naționale pentru Sport

DGPMB: „Au chemat SMURD-ul ”

GOLAZO.ro a vrut să afle dacă Sabrina Voinea e afectată de o „simplă și banală ceartă în familie” sau a existat și altceva, mai grav. Așa că am luat legătura cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pentru a afla detalii.

În comunicatul de presă remis de DGPMB către redacția noastră se arată că Dragoș Bănescu a fost cel care a sunat la 112, acuzând agresiuni fizice din partea Cameliei Voinea.

„La data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 15.30, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 9 Poliție au fost sesizați, de către un bărbat, în vârstă de 51 de ani, cu privire la faptul că, ar fi fost agresat fizic, la o adresă din Sectorul 2.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul subunității, care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă.

În urma verificărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, pe fondul unor divergențe mai vechi, bărbatul în vârstă de 51 de ani ar fi fost agresat fizic de către soția sa, în vârstă de 55 de ani.

De asemenea, din verificările efectuate a rezultat faptul că și femeia ar fi fost agresată fizic de către soțul acesteia”.

Indiferent ce spun eu, scrieți ce doriți și mereu ați dat articole agresive cu mine. Părerea mea și adevărul nu au contat. Camelia Voinea, contactată de GOLAZO.ro pentru a oferi un punct de vedere

Mai mult, conflictul prezentat de Dragoș Bănescu, în postarea de pe Facebook, drept „o simplă și banală ceartă în familie” a necesitat și prezența Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.

„La fața locului s-a prezentat un echipaj SMURD, care a acordat îngrijiri medicale femeii în cauză, bărbatul refuzând acordarea îngrijirilor medicale.

Totodată, niciunul dintre soți nu a dorit transportul la unitatea spitalicească, în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 217/2003 privind posibilitatea emiterii unui ordin de protecție, însă acestea au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cele două persoane și-au rezervat dreptul de a formula plângere, în termenul legal prevăzut de lege”, se mai arată în comunicatul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport