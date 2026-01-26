Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu
Sabrina și Camelia Voinea. Foto: IMAGO
Special

Au chemat SMURD-ul! Sabrina Voinea are probleme după scandalul dintre mama sa, Camelia, și Dragoș Bănescu

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 15:22
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 16:28
  • Camelia Voinea, 55 de ani, și Dragoș Bănescu, al doilea ei soț, au fost protagoniștii unui scandal pe 17 ianuarie, soldat cu sosirea Poliției.
  • Aceleași surse povestesc acum că gimnasta e vizibil afectată, la antrenamente, de decizia lui Dragoș Bănescu de a divorța de Camelia Voinea.
  • GOLAZO.ro a luat legătura și cu Poliția, care spune că au existat „agresiuni fizice” între Camelia Voinea și Dragoș Bănescu. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Surse GOLAZO.ro susțin că Sabrina Voinea nu e în cea mai bună formă, din punct de vedere psihic, pentru antrenamentele premergătoare competiției de la Zagreb, Campionatele Europene de gimnastică (13-16 august 2026).

„Sabrina are lacrimi în ochi”

„Sabrina pare că și-a pierdut din strălucire, din dorință. O văd tristă, uneori are lacrimi în ochi. Nu cred că trece prin cea mai bună perioadă. Mă refer la psihicul ei.

Nu e ușor să asiști la un scandal, soldat cu divorț, între mama ta și tată, chiar dacă cel vitreg”, spune sursa GOLAZO.ro.

Sabrina este vizibil afectată de conflictul dintre mama sa, care-i e și antrenoare, Camelia Voinea, și Dragoș Bănescu, cel de-al doilea soț al acesteia.

Mai mult, cel din urmă a anunțat, într-o postare pe Facebook, că divorțează de Camelia Voinea, ceea ce a întristat-o și mai mult pe sportivă.

Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul. Dragoș Bănescu

Acesta continuă, scriind că: „incidentul de la Lia Manoliu a fost ceva izolat. De fapt nu s-a întâmplat nimic, doar o simplă și banală ceartă în familie. Nu am locuit niciodată acolo permanent, ci am venit doar în vizită ca să îmi ajut familia”.

Dragoș Bănescu, conform mai multor surse oficiale, ca Florin Oancea, directorul complexului Lia Manoliu, și Thomas Moldovan, președintele interimar al ANS, locuia foarte mult, ilegal, în camera doamnei Voinea din hotelul aferent complexului mai sus menționat.

Am cerut un raport directorului de acolo, ne-a trimis, urmând să analizăm în cadrul agenției măsurile care trebuie luate. Știu că anul trecut a stat și soțul dânsei în camera doamnei Voinea. Dar înțeleg că, sâmbătă, domnul a venit cu pretenții și doamna Voinea n-a mai fost de acord să locuiască împreună în camera de hotel. Thomas Moldovan, președinte interimar Agenției Naționale pentru Sport

DGPMB: „Au chemat SMURD-ul

GOLAZO.ro a vrut să afle dacă Sabrina Voinea e afectată de o „simplă și banală ceartă în familie” sau a existat și altceva, mai grav. Așa că am luat legătura cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pentru a afla detalii.

În comunicatul de presă remis de DGPMB către redacția noastră se arată că Dragoș Bănescu a fost cel care a sunat la 112, acuzând agresiuni fizice din partea Cameliei Voinea.

„La data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 15.30, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 9 Poliție au fost sesizați, de către un bărbat, în vârstă de 51 de ani, cu privire la faptul că, ar fi fost agresat fizic, la o adresă din Sectorul 2.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul subunității, care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă.

În urma verificărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, pe fondul unor divergențe mai vechi, bărbatul în vârstă de 51 de ani ar fi fost agresat fizic de către soția sa, în vârstă de 55 de ani.

De asemenea, din verificările efectuate a rezultat faptul că și femeia ar fi fost agresată fizic de către soțul acesteia”.

Indiferent ce spun eu, scrieți ce doriți și mereu ați dat articole agresive cu mine. Părerea mea și adevărul nu au contat. Camelia Voinea, contactată de GOLAZO.ro pentru a oferi un punct de vedere

Mai mult, conflictul prezentat de Dragoș Bănescu, în postarea de pe Facebook, drept „o simplă și banală ceartă în familie” a necesitat și prezența Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.

„La fața locului s-a prezentat un echipaj SMURD, care a acordat îngrijiri medicale femeii în cauză, bărbatul refuzând acordarea îngrijirilor medicale.

Totodată, niciunul dintre soți nu a dorit transportul la unitatea spitalicească, în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 217/2003 privind posibilitatea emiterii unui ordin de protecție, însă acestea au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Cele două persoane și-au rezervat dreptul de a formula plângere, în termenul legal prevăzut de lege”, se mai arată în comunicatul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Citește și

Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Nationala
14:20
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
Citește mai mult
Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 
Special
13:05
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea
Citește mai mult
„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
SCANDAL gimnastica politia romana camelia voinea sabrina voinea
Știrile zilei din sport
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Superliga
10:29
„De departe cel mai bun din România!” Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Citește mai mult
„De departe cel mai bun din România!”  Olimpiu Moruțan, lăudat de analiști după debutul la Rapid: „Nu există jucător care să se apropie de el”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Tenis
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Citește mai mult
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Stranieri
11:07
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Citește mai mult
Răzvan Sava, scos din lot Italienii scriu că s-ar putea întoarce în Liga 1 » Românul nu a fost nici măcar pe bancă la ultimul meci jucat de Udinese
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Superliga
10:01
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Citește mai mult
Îl acuză pe Becali de „disperare” Panduru, despre decizia patronului FCSB de a-l înlocui pe Târnovanu cu un portar de 18 ani: „Nu știe ce să mai facă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:37
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”: „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
Radu Banciu da, Radu Naum nu De ce nu a mers proiectul tip „Late night show”:  „Florin Piersic a aruncat cu microfonul prin emisiune”
11:16
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
Sabalenka, furioasă Sportiva critică dur interdicția impusă la Australian Open: „Nu înțeleg de ce! E vorba de sănătatea noastră”
12:01
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
Oțelul își vinde căpitanul Jucătorul dorit de Rapid și FCSB pleacă de la Galați » Cu cine va semna și ce sumă ar urma să încaseze clubul
12:07
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Un român va juca în Ungaria Maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru „tricolor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Top stiri din sport
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Formula 1
10:48
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
Citește mai mult
Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Nationala
09:37
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Mama nu m-a lăsat să joc pentru România” Fotbalistul româno-coreean Se-min Park își spune povestea pentru GOLAZO.ro
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Campionate
10:26
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Citește mai mult
„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Superliga
26.01
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”
Citește mai mult
Replică acidă pentru CFR Mihai Stoica a reacționat după hora oficialilor adverși: „Măcar jucătorii noștri se destind când se uită în conturi”

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 33 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share