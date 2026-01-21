Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă

Camelia Voinea, 55 de ani, se află din nou în centrul unui scandal, după ce mai multe foste gimnaste au acuzat-o de abuzuri fizice și psihice.

Sabrina Voinea, 18 ani, a fost fost văzută în lacrimi, serios afectată de un conflict în familie.

Florin Oancea, directorul complexului „Lia Manoliu”, confirmă pentru GOLAZO.ro incidentul.

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, angajații de la „Lia Manoliu” au fost mirați să vadă cum o patrulă a Poliției Secției 9 București a sosit în incinta complexului.

Motivul a fost un apel la 112, făcut, cel mai probabil, de Camelia Voinea, în urma unei altercații soțul ei, Claudiu Dragoș Bănescu.

Surse GOLAZO.ro au afirmat că bărbatul a fost văzut plecând, cu bagaje, după sosirea Poliției, iar Sabrina Voinea plângea pe scările hotelului din interiorul bazei „Lia Manoliu”.

„ S-a urlat din camera lor, au auzit femeile de serviciu. Apoi a venit Poliția, dar nu știu sigur cine a chemat-o. Cred că doamna Voinea.

Apoi, a ieșit soțul ei cu niște bagaje în mână, plângând. Nu știu de la ce s-au certat. După ce au plecat polițiștii, am văzut-o și pe Sabrina plângând pe treptele hotelului ”, au dezvăluit sursele noastre.

Dragoș Bănescu locuia împreună cu soția sa, Camelia Voinea, în camera de hotel pusă la dispoziție de administratorii acestei instituții, însă făcea acest lucru ilegal. Legea prevede, în acest caz, ca numai antrenorii sportivilor pot locui în camerele hotelului.

GOLAZO.ro a luat legătura cu Camelia Voinea, pentru a comenta incidentul, dar aceasta a declinat invitația.

Indiferent ce spun eu, scrieți ce doriți și mereu ați dat articole agresive cu mine. Părerea mea și adevărul nu au contat. Camelia Voinea

GOLAZO.ro a luat legătura cu Florin Oancea, directorul complexului „Lia Manoliu”.

Bună ziua, domnule Oancea. Sursele noastre spun că a existat un incident, sâmbătă, în cadrul instituției, și a trebuit să intervină Poliția. Camelia Voinea și soțul acesteia au avut ceva de împărțit.

Da, sâmbătă, pe la ora 14, a fost domnul Dragoș în vizită la ele (n.r. la Camelia și Sabrina Voinea) și nu știu ce altercații au avut acolo, s-au certat, dar cert e că a venit Poliția. Nu știu cine a sunat la 112. Echipajul nu a vrut să dea lămuriri recepționerei noastre, i-au spus doar că vor să meargă la camera în care stă doamna Voinea.

Fac o paranteză scurtă. Dragoș Bănescu stătea în cameră cu doamna Voinea, ceea ce nu era legal.

Domnul Dragoș nu stătea tot timpul, mai venea și rămânea, e adevărat. Anul trecut, mai des, acum nu mai rămâne deloc. Din momentul acela, el nici nu a mai trecut aici.

Da, a existat o altercație. Am cerut un raport directorului de acolo, ne-a trimis, urmând să analizăm în cadrul agenției măsurile care trebuie luate. Știu că anul trecut a stat și soțul dânsei în camera doamnei Voinea. Dar înțeleg că, sâmbătă, domnul a venit cu pretenții și doamna Voinea n-a mai fost de acord să locuiască împreună în camera de hotel. Thomas Moldovan, președinte interimar ANS

Mă gândeam că a apărut conflictul din cauza faptului că le-ați pus în vedere că nu mai pot locui împreună, pe banii statului, în aceeași cameră a hotelului.

Nu, nu are nicio legătură, nu știu de ce s-au certat. Am înțeles că a durat cam o jumătate de oră întâlnirea lor înainte să izbucnească scandalul. Eu nu știu exact absolut toate detaliile, știu doar ce informații am cules și eu de la angajații mei.



Recepționera a vrut să meargă acolo, în cameră, și poliția a zis că e datoria lor și n-au vrut să dea prea multe lămuriri. Și când agentul nostru de pază a vrut ceva informații, Poliția i-au spus: «stați liniștit, nu s-a întâmplat nimic, e problema noastră».

Iar Sabrina a fost văzută plângând pe scările hotelului...

Știți că, din păcate, întotdeauna copilul suferă la toate altercațiile, stările, toate certurile părinților. Din păcate, mai ales că e o sportivă care se află în pregătire pentru... competiție. Am înțeles că urmează Campioantele Europene (n.r. 13-16 august 2026). Sper să nu greșesc. Și să asiste la momentele astea penibile…

Revin puțin la faptul că Dragoș Bănescu, soțul doamnei Voinea, stătea ilegal în camera dânsei din hotelul complexului „Lia Manoliu”.

Vă lămuresc. E soțul doamnei, iar dânsa lua o cameră single. Ce pot face eu? Credeți-mă, n-am cum să merg peste o doamnă la aproape 60 de ani să o controlez eu ce face în cameră.



În urma ultimelor scandaluri, noi suntem alături de toți sportivii. Am căutat să le oferim facilități, să îi ajutăm cât mai mult, mai ales pe cei cu rezultate foarte bune. Dar nu în detrimentul celorlalți. Intenția noastră e să fie un mediu cât mai propice performanței, să fie cât mai multă liniște.



Apoi s-a luat decizia să nu mai acordăm facilități și i-am impus doamnei. «Știu că mai rămâne la voi, dar nu e legal, nu e normal să se întâmple. Chiar dacă camera e plătită, o plătești ca să fii singură, nu cu altcineva în cameră».

Repet, nu poți să mergi peste o doamnă la 60 de ani să o controlezi zilnic. Poți merge peste un sportiv. Mai ales că știam că-i soțul dânsei și am considerat că mediul ăla familial o ajută și pe Sabrina. Florin Oancea, director complex "Lia Manoliu"

Și Poliția ce a făcut în cazul incidentului?

Le-au luat declarații. După ce, probabil, doamna Voinea a sunat la 112, a venit o patrulă de la Secția 9. Polițistul le-a spus că nu e treaba lor, adică a angajaților, și nu s-a întâmplat nimic. E datoria lor să rezolve problema. Recepționera și agentul de pază au vrut să urce în camera, dar li s-a zis că nu e cazul să meargă și ei. Atât știu.

