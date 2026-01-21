Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă
Camelia Voinea. Foto: Colaj GOLAZO.ro
Special

Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 12:34
alt-text Actualizat: 21.01.2026, ora 12:36
  • Camelia Voinea, 55 de ani, se află din nou în centrul unui scandal, după ce mai multe foste gimnaste au acuzat-o de abuzuri fizice și psihice.
  • Sabrina Voinea, 18 ani, a fost fost văzută în lacrimi, serios afectată de un conflict în familie.
  • Florin Oancea, directorul complexului „Lia Manoliu”, confirmă pentru GOLAZO.ro incidentul.

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, angajații de la „Lia Manoliu” au fost mirați să vadă cum o patrulă a Poliției Secției 9 București a sosit în incinta complexului.

Motivul a fost un apel la 112, făcut, cel mai probabil, de Camelia Voinea, în urma unei altercații soțul ei, Claudiu Dragoș Bănescu.

Surse GOLAZO.ro au afirmat că bărbatul a fost văzut plecând, cu bagaje, după sosirea Poliției, iar Sabrina Voinea plângea pe scările hotelului din interiorul bazei „Lia Manoliu”.

Surse GOLAZO.ro: „Sabrina plângea”

S-a urlat din camera lor, au auzit femeile de serviciu. Apoi a venit Poliția, dar nu știu sigur cine a chemat-o. Cred că doamna Voinea.

Apoi, a ieșit soțul ei cu niște bagaje în mână, plângând. Nu știu de la ce s-au certat. După ce au plecat polițiștii, am văzut-o și pe Sabrina plângând pe treptele hotelului”, au dezvăluit sursele noastre.

Dragoș Bănescu locuia împreună cu soția sa, Camelia Voinea, în camera de hotel pusă la dispoziție de administratorii acestei instituții, însă făcea acest lucru ilegal. Legea prevede, în acest caz, ca numai antrenorii sportivilor pot locui în camerele hotelului.

GOLAZO.ro a luat legătura cu Camelia Voinea, pentru a comenta incidentul, dar aceasta a declinat invitația.

Indiferent ce spun eu, scrieți ce doriți și mereu ați dat articole agresive cu mine. Părerea mea și adevărul nu au contat. Camelia Voinea

Florin Oancea: „S-a apelat 112”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Florin Oancea, directorul complexului „Lia Manoliu”.

Bună ziua, domnule Oancea. Sursele noastre spun că a existat un incident, sâmbătă, în cadrul instituției, și a trebuit să intervină Poliția. Camelia Voinea și soțul acesteia au avut ceva de împărțit.

Da, sâmbătă, pe la ora 14, a fost domnul Dragoș în vizită la ele (n.r. la Camelia și Sabrina Voinea) și nu știu ce altercații au avut acolo, s-au certat, dar cert e că a venit Poliția. Nu știu cine a sunat la 112. Echipajul nu a vrut să dea lămuriri recepționerei noastre, i-au spus doar că vor să meargă la camera în care stă doamna Voinea.

Fac o paranteză scurtă. Dragoș Bănescu stătea în cameră cu doamna Voinea, ceea ce nu era legal.

Domnul Dragoș nu stătea tot timpul, mai venea și rămânea, e adevărat. Anul trecut, mai des, acum nu mai rămâne deloc. Din momentul acela, el nici nu a mai trecut aici.

Da, a existat o altercație. Am cerut un raport directorului de acolo, ne-a trimis, urmând să analizăm în cadrul agenției măsurile care trebuie luate. Știu că anul trecut a stat și soțul dânsei în camera doamnei Voinea. Dar înțeleg că, sâmbătă, domnul a venit cu pretenții și doamna Voinea n-a mai fost de acord să locuiască împreună în camera de hotel. Thomas Moldovan, președinte interimar ANS

Mă gândeam că a apărut conflictul din cauza faptului că le-ați pus în vedere că nu mai pot locui împreună, pe banii statului, în aceeași cameră a hotelului.

Nu, nu are nicio legătură, nu știu de ce s-au certat. Am înțeles că a durat cam o jumătate de oră întâlnirea lor înainte să izbucnească scandalul. Eu nu știu exact absolut toate detaliile, știu doar ce informații am cules și eu de la angajații mei.

Recepționera a vrut să meargă acolo, în cameră, și poliția a zis că e datoria lor și n-au vrut să dea prea multe lămuriri. Și când agentul nostru de pază a vrut ceva informații, Poliția i-au spus: «stați liniștit, nu s-a întâmplat nimic, e problema noastră».

Florin Oancea: „Sabrina suferă”

Iar Sabrina a fost văzută plângând pe scările hotelului...

Știți că, din păcate, întotdeauna copilul suferă la toate altercațiile, stările, toate certurile părinților. Din păcate, mai ales că e o sportivă care se află în pregătire pentru... competiție. Am înțeles că urmează Campioantele Europene (n.r. 13-16 august 2026). Sper să nu greșesc. Și să asiste la momentele astea penibile…

Revin puțin la faptul că Dragoș Bănescu, soțul doamnei Voinea, stătea ilegal în camera dânsei din hotelul complexului „Lia Manoliu”.

Vă lămuresc. E soțul doamnei, iar dânsa lua o cameră single. Ce pot face eu? Credeți-mă, n-am cum să merg peste o doamnă la aproape 60 de ani să o controlez eu ce face în cameră.

În urma ultimelor scandaluri, noi suntem alături de toți sportivii. Am căutat să le oferim facilități, să îi ajutăm cât mai mult, mai ales pe cei cu rezultate foarte bune. Dar nu în detrimentul celorlalți. Intenția noastră e să fie un mediu cât mai propice performanței, să fie cât mai multă liniște.

Apoi s-a luat decizia să nu mai acordăm facilități și i-am impus doamnei. «Știu că mai rămâne la voi, dar nu e legal, nu e normal să se întâmple. Chiar dacă camera e plătită, o plătești ca să fii singură, nu cu altcineva în cameră».

Repet, nu poți să mergi peste o doamnă la 60 de ani să o controlezi zilnic. Poți merge peste un sportiv. Mai ales că știam că-i soțul dânsei și am considerat că mediul ăla familial o ajută și pe Sabrina. Florin Oancea, director complex "Lia Manoliu"

Și Poliția ce a făcut în cazul incidentului?

Le-au luat declarații. După ce, probabil, doamna Voinea a sunat la 112, a venit o patrulă de la Secția 9. Polițistul le-a spus că nu e treaba lor, adică a angajaților, și nu s-a întâmplat nimic. E datoria lor să rezolve problema. Recepționera și agentul de pază au vrut să urce în camera, dar li s-a zis că nu e cazul să meargă și ei. Atât știu.

Citește și

Lovitură de teatru la ANS!  Cine e „noul” președinte al sportului românesc: „Da, e adevărat!”
Special
11:34
Lovitură de teatru la ANS! Cine e „noul” președinte al sportului românesc: „Da, e adevărat!”
Citește mai mult
Lovitură de teatru la ANS!  Cine e „noul” președinte al sportului românesc: „Da, e adevărat!”
Problemă urgentă pentru Rapid Impresarul lui Andrei Borza avertizează: „Trebuie să se miște repede”
Superliga
11:10
Problemă urgentă pentru Rapid Impresarul lui Andrei Borza avertizează: „Trebuie să se miște repede”
Citește mai mult
Problemă urgentă pentru Rapid Impresarul lui Andrei Borza avertizează: „Trebuie să se miște repede”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
SCANDAL politie camelia voinea sabrina voinea Dragoș Bănescu
Știrile zilei din sport
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Superliga
21.01
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Citește mai mult
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Campionate
21.01
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
21.01
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Stranieri
21.01
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Citește mai mult
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Tenis
21.01
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Citește mai mult
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Citește mai mult
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Diverse
21.01
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Citește mai mult
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Liga 2
21.01
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Citește mai mult
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 27 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share