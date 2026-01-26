„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea  +10 foto
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka la finalul partidei de la Australian Open. Foto: IMAGO
Special

„Prea emoțională” EXCLUSIV. Cel mai cunoscut jurnalist de tenis din lume pune conflictul cu Naomi Osaka pe seama sensibilității Soranei Cîrstea

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 26.01.2026, ora 13:05
alt-text Actualizat: 26.01.2026, ora 13:44
  • Ben Rothenberg, care a scris pentru New York Times între anii 2011 și 2022, a avut o reacție acidă la adresa Soranei, pe rețeaua X.
  • Jurnalistul nuanțează poziția sa, exclusiv pentru GOLAZO.ro, în conflictul Naomi Osaka – Cîrstea, apărut la partida din turul 2 de la Australian Open.
  • Sorana Cîrstea, 35 de ani, s-a arătat deranjată de lipsa de fair-play a japonezei, în meciul pierdut cu 3-6, 6-4, 2-6.
  • Nume mari din circuitul WTA, ca Martina Navratilova, i-au luat apărarea sportivei noastre.

Finalul partidei dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, contând pentru turul secund al turneului de la Australian Open, a adus un moment tensionat. Românca i-a strâns mâna pentru o secundă japonezei, iar când aceasta a întrebat-o dacă e supărată, Sorana i-a reproșat lipsa de fair-play.

Mai exact, faptul că Osaka s-a încurajat (n.r. come on (haide)!), între primul și al doilea serviciu al româncei.

Ben Rothenberg, una dintre cele mai autorizate voci din tenisul mondial, jurnalist peste zece ani la New York Times, a comentat pe X (n.r. fostul Twitter):

„A fost cea mai sfidătoare strângere de mână pe care Naomi Osaka primit-o vreodată, fiind clar deranjată de asta. Cîrstea pleacă de la ultimul său Australian Open lamentându-se, ceea ce este regretabil”.

Ben Rothenberg: „Sorana e o jucătoare puternică”

În exclusivitate pentru GOLAZO.ro, Rothenberg, fondator „Bounces” și scriitor al unui volum dedicat lui Naomi Osaka, a nuanțat poziția sa inițială față de conflictul dintre Cîrstea și japoneză.

Salut, Ben. Nu am mai vorbit de la cazul Halep. Acum vine rândul altei jucătoare de tenis din România să ne fie subiect. Cum a jucat Sorana în aceste săptămâni?

Da, așa e. Cred că românca chiar a jucat bine în ultima lună. A avut trei victorii în partide jucate contra unor sportive din top 50 WTA, ceea ce nu e la îndemâna oricui. Să nu uităm că ea a fost clasată în afara topului 150 WTA cu doar șase luni în urmă. Așa că, prin victoriile de care spuneam, Cîrstea s-a repoziționat în primele 50 de jucătoare ale lumii. Și una puternică.

În partida cu Osaka, Sorana a avut doar 10 lovituri câștigătoare, în timp ce japoneza are un număr net superior, 38. Cîrstea a fost mai mereu în defensivă. Tactică din partea româncei?

Dacă ne uităm și la cifrele primului serviciu, unde cele două au avut un procentaj asemănător (n.r. 65% Osaka, 63% Sorana), acestea ne relevă faptul că românca a servit, poate, cu mai multă reținere. Naomi a câștigat 69% din punctele jucate cu primul serviciu, iar Cîrstea doar 57%.

Cred că, per total, Osaka este o jucătoare mai puternică decât Sorana și poate dicta mai bine jocul. De aceea a lovit mai multe mingi câștigătoare. Cîrstea nu este o jucătoare defensivă din fire, dar așa a fost nevoită să joace în acel meci.

Înțeleg ce a spus Osaka după meci, pentru că a fost doar o reacție spontană. A fost surprinsă de reacția Soranei Cîrstea la strângerea de mână. Însă nu poți vorbi cu voce tare între primul și al doilea serviciu al adversarului tău. Martina Navratilova pentru Tennis Channel

Ben Rothenberg: „Cîrstea era sensibilă emoțional”

Cum ți s-a părut conflictul dintre cele două, de la sfârșitul partidei. Știu ce ai scris pe X.

Cred că emoțiile generate de faptul că era ultimul meci al Soranei la Australian Open au fost un factor important la final, când s-a plâns că Osaka își spunea „haide”. Cred că românca era mai sensibilă emoțional din cauza importanței, în ideea retragerii, pe care a avut-o meciul.

Bun, dar între servele adversarului nu e tocmai fair-play să vorbești, nu? De asta și arbitrul de scaun le cere spectatorilor liniște desăvârșită între serviciul unu și doi al jucătorilor.

Da, dar nu cred că Osaka a făcut ceva ilegal sau nedrept. Ea vorbea cu ea însăși cu mult înainte ca Cîrstea să înceapă mișcarea de serviciu. Și nu într-un mod care ar fi perturbat serviciul româncei. Tu ai dreptate în ce spui cu spectatorii, dar nu cred că este ilegal sau nedrept. Pur și simplu nu cred că Osaka a comis o abatere gravă.

FOTO. Discuție aprinsă între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open

Înțeleg. Atunci cum se explică reacția destul de fermă a Soranei, dincolo de emoțiile unui ultim turneu de AO din carieră?

Cred că jucătorii pot fi uneori prea sensibili în ceea ce privește «eticheta», mai ales când pierd. Iar pentru Cîrstea era o presiune suplimentară, pentru că, așa cum știm, se va retrage în acest an. Și toți sportivii vor să facă rezultate memorabile, care să-i mențină în amintirea spectatorilor.

Am văzut că Osaka și-a cerut scuze pentru unele vorbe spuse la interviul de după partida cu Sorana. Tu, care o cunoști foarte bine pe japoneză, crezi că anumite comentarii făcute de celebrități, care spuneau că nu a fost fair-play, au afectat-o în așa fel încât să se retragă de la AO?

Sincer să fiu, nu cred. Poate că lucrurile de care vorbești tu i-au sporit stresul general, dar s-a retras din alte motive. Înainte de toată «drama» de la finalul partidei cu Sorana, Osaka s-a accidentat ușor la începutul setului al treilea. Apoi, când a făcut un antrenament a doua zi, accidentarea s-a agravat. Așa că a fost nevoită să se retragă.

Australian Open Sorana Cirstea conflict naomi osaka Ben Rothenberg
