Nicolescu, lăudat de FCSB Mutarea marii rivale l-a surprins pe Mihai Stoica: „Nu credeam. A fost foarte inspirat” +47 foto
Andrei Nicolescu și Mihai Stoica
Superliga

Nicolescu, lăudat de FCSB Mutarea marii rivale l-a surprins pe Mihai Stoica: „Nu credeam. A fost foarte inspirat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 13:49
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 13:52
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a declarat surprins de parcursul lui Dinamo din acest sezon, sub comanda noului antrenor Nuno Campos (51 de ani).
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Dinamo trece printr-o perioadă foarte bună pe plan intern. „Câinii” au profitat de eșecul suferit etapa trecută de FCSB, 0-1 cu CFR Cluj, și au urcat pe primul loc în Liga 1 după ce au învins-o pe U Cluj cu 2-1.

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Mihai Stoica, surprins de Dinamo: „Cred că a fost foarte inspirat Andrei Nicolescu cu Nuno Campos”

Mihai Stoica l-a felicitat pe Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, pentru decizia de a-l aduce pe Nuno Campos pe banca tehnică, antrenor care a avut un impact pozitiv asupra lotului.

„Este o surpriză pentru că, teoretic, ca lot, nu părea mai bună ca anul trecut. Chiar mai slabă. Hai să luăm aşa, din ultimii doi ani. Forţa lui Dinamo părea că o dă triunghiul Boateng – Homawoo – Gnahore. A plecat Homawoo, a venit Stoinov.

Au plecat şi Boateng şi Gnahore. Dinamo arată bine, joacă. A avut puţină şansă cu U Cluj, dar cred că au fost foarte inspiraţi. Andrei Nicolescu a fost foarte inspirat. Asta cu huiduielile trece, dacă eşti puternic le laşi în spate. Nu te poţi lupta cu mii de oameni.

Cred că a fost foarte inspirat Andrei Nicolescu cu Nuno Campos. Nu credeam că Dinamo poate fi mai puternică în alt sistem, 4-4-2, cu Musi şi Alex Pop atacanţi. Nu o vedeam, dar iată că arată bine. Surpriza vine de pe banca tehnică pentru mine”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - U Cluj, scor 2-1, în etapa #6 din Liga 1

Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (47 imagini)

Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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Nuno Campos l-a înlocuit pe banca lui Dinamo pe croatul Zeljko Kopic. Sub comanda portughezului, „câinii” au un bilanț de 4 victorii, o remiză și o înfrângere.

  • 0-1 cu Petrolul (19 iulie)
  • 5-1 cu U Craiova (25 iulie)
  • 1-1 cu Oțelul (31 iulie)
  • 4-0 cu FC Voluntari (8 august)
  • 1-0 cu Rapid (15 august)
  • 2-1 cu U Cluj (22 august)

Pentru Dinamo urmează meciul cu Corvinul Hunedoara din această seară, de la ora 21:30, din etapa #7 din Liga 1. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Numele lui Nuno Campos a fost strigat pentru prima dată de fani la meciul cu U Cluj

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo613
2Petrolul712
3FCSB611
4Rapid611
5U Craiova610
6Oțelul710
7FC Argeș610
8Corvinul69
9Farul69
10U Cluj69
11Sepsi67
12CFR Cluj56
13FC Botoșani66
14FC Voluntari75
15UTA Arad63
16Csikszereda61

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