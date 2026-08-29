- Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a declarat surprins de parcursul lui Dinamo din acest sezon, sub comanda noului antrenor Nuno Campos (51 de ani).
Dinamo trece printr-o perioadă foarte bună pe plan intern. „Câinii” au profitat de eșecul suferit etapa trecută de FCSB, 0-1 cu CFR Cluj, și au urcat pe primul loc în Liga 1 după ce au învins-o pe U Cluj cu 2-1.
Mihai Stoica, surprins de Dinamo: „Cred că a fost foarte inspirat Andrei Nicolescu cu Nuno Campos”
Mihai Stoica l-a felicitat pe Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, pentru decizia de a-l aduce pe Nuno Campos pe banca tehnică, antrenor care a avut un impact pozitiv asupra lotului.
„Este o surpriză pentru că, teoretic, ca lot, nu părea mai bună ca anul trecut. Chiar mai slabă. Hai să luăm aşa, din ultimii doi ani. Forţa lui Dinamo părea că o dă triunghiul Boateng – Homawoo – Gnahore. A plecat Homawoo, a venit Stoinov.
Au plecat şi Boateng şi Gnahore. Dinamo arată bine, joacă. A avut puţină şansă cu U Cluj, dar cred că au fost foarte inspiraţi. Andrei Nicolescu a fost foarte inspirat. Asta cu huiduielile trece, dacă eşti puternic le laşi în spate. Nu te poţi lupta cu mii de oameni.
Cred că a fost foarte inspirat Andrei Nicolescu cu Nuno Campos. Nu credeam că Dinamo poate fi mai puternică în alt sistem, 4-4-2, cu Musi şi Alex Pop atacanţi. Nu o vedeam, dar iată că arată bine. Surpriza vine de pe banca tehnică pentru mine”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
FOTO. Dinamo - U Cluj, scor 2-1, în etapa #6 din Liga 1
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Nuno Campos l-a înlocuit pe banca lui Dinamo pe croatul Zeljko Kopic. Sub comanda portughezului, „câinii” au un bilanț de 4 victorii, o remiză și o înfrângere.
- 0-1 cu Petrolul (19 iulie)
- 5-1 cu U Craiova (25 iulie)
- 1-1 cu Oțelul (31 iulie)
- 4-0 cu FC Voluntari (8 august)
- 1-0 cu Rapid (15 august)
- 2-1 cu U Cluj (22 august)
Pentru Dinamo urmează meciul cu Corvinul Hunedoara din această seară, de la ora 21:30, din etapa #7 din Liga 1. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
VIDEO. Numele lui Nuno Campos a fost strigat pentru prima dată de fani la meciul cu U Cluj
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|6
|13
|2
|Petrolul
|7
|12
|3
|FCSB
|6
|11
|4
|Rapid
|6
|11
|5
|U Craiova
|6
|10
|6
|Oțelul
|7
|10
|7
|FC Argeș
|6
|10
|8
|Corvinul
|6
|9
|9
|Farul
|6
|9
|10
|U Cluj
|6
|9
|11
|Sepsi
|6
|7
|12
|CFR Cluj
|5
|6
|13
|FC Botoșani
|6
|6
|14
|FC Voluntari
|7
|5
|15
|UTA Arad
|6
|3
|16
|Csikszereda
|6
|1