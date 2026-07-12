Mondialul pune inimile la încercare Doctorii explică de ce emoțiile puternice din fotbal pot deveni un risc pentru sănătate

Campionatul Mondial 2026 este o sărbătoare pentru microbiști, însă medicii cardiologi atrag atenția că tensiunea trăită în timpul meciurilor poate avea efecte reale asupra organismului, în special în cazul persoanelor care suferă deja de boli cardiovasculare.

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Penalty-uri dramatice, goluri în minutele de prelungire, intervenții VAR care țin milioane de oameni cu sufletul la gură.

În această perioadă, când fiecare fază poate decide calificarea unei echipe, pulsul fanilor nu crește doar la figurat. Numeroase cercetări arată că stresul emoțional intens provocat de un meci important poate declanșa evenimente cardiovasculare acute.

Cardiologii avertizează: fotbalul poate fi un test și pentru inimă

Într-un interviu acordat postului public RTVE și citat de marca.com, cardiologul Rafael Colman, directorul Clinicii Colman din Spania, explică faptul că impactul emoțional al unui meci tensionat este bine documentat.

„Durere în piept, dificultăți de respirație, transpirații reci, palpitații, senzația de nervozitate interioară. Impactul emoțiilor trăite în timpul unui meci de fotbal este documentat”.

Potrivit specialistului, persoanele cu antecedente cardiace ar trebui să fie prudente atunci când urmăresc partide extrem de tensionate, mai ales cele care se decid în ultimele minute sau la loviturile de departajare.

Studiul care a schimbat modul în care medicii privesc marile competiții

Una dintre cele mai importante cercetări pe această temă a fost publicată în prestigioasa revistă New England Journal of Medicine, după Campionatul Mondial din 2006, organizat în Germania.

Cercetătorii au analizat peste 4.200 de urgențe cardiovasculare în zona orașului München și au descoperit că, în zilele în care juca naționala Germaniei, numărul evenimentelor cardiovasculare acute era de 2,66 ori mai mare decât în perioadele obișnuite.

Cele mai multe cazuri au apărut în primele două ore de la începutul partidelor, iar riscul era deosebit de ridicat la bărbații cu boală coronariană cunoscută.

Autorii studiului au concluzionat că vizionarea unui meci de fotbal extrem de stresant poate dubla sau chiar tripla riscul unui eveniment cardiovascular acut la persoanele vulnerabile.

Ce se întâmplă în organism în timpul unui meci dramatic

În momentele de tensiune maximă, organismul eliberează cantități crescute de adrenalină și noradrenalină. Acestea accelerează ritmul cardiac, cresc tensiunea arterială și determină o nevoie mai mare de oxigen la nivelul inimii.

La persoanele sănătoase, aceste modificări sunt, de regulă, temporare. Însă pentru cei care au ateroscleroză, hipertensiune, aritmii sau alte afecțiuni cardiace, stresul emoțional poate deveni factorul declanșator al unui infarct miocardic, al unei crize de angină sau al unor tulburări severe de ritm.

Medicii subliniază că emoția nu este singurul factor. În timpul marilor competiții sportive, mulți suporteri consumă alcool în exces, fumează mai mult, mănâncă alimente bogate în grăsimi și dorm mai puțin, iar toate aceste obiceiuri cresc suplimentar riscul cardiovascular.

Nu toate studiile ajung la aceeași concluzie

Există însă și cercetări care temperează panica.

Un studiu publicat în International Journal of Epidemiology, care a analizat peste 25.000 de internări pentru infarct în Italia în timpul Campionatelor Mondiale și Europene, nu a identificat o creștere semnificativă a cazurilor în zilele în care evolua naționala Italiei.

Autorii au concluzionat că efectul fotbalului asupra riscului cardiovascular la nivelul populației este probabil redus și depinde de numeroși factori, inclusiv de starea de sănătate a fanilor și de intensitatea implicării emoționale.

Cardiologii sunt de acord însă asupra unui aspect: persoanele cu risc cardiovascular trebuie să fie prudente în timpul marilor competiții.

Printre cei mai expuși se numără:

pacienții cu boală coronariană;

persoanele care au suferit anterior un infarct;

cei cu hipertensiune arterială necontrolată;

pacienții cu tulburări de ritm cardiac;

diabeticii și fumătorii cu alți factori de risc cardiovascular.

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