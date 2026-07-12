Argentina - Elveția 1-1 (3-1 d.prel.). Murat Yakin (51 de ani), selecționerul europenilor, a criticat dur regulamentul VAR, după eliminarea atacantului Breel Embolo (29 de ani).

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La câteva momente după ce Elveția a egalat, prin Ndoye, în minutul 67, Paredes a primit cartonaș galben pentru un aparent fault dur la Embolo.

Argentinianul a văzut cartonașul galben, dar „centralul” Joao Pinheiro a fost chemat să revadă faza la VAR.

Argentina - Elveția 3-1 d. prel. Murat Yakin: „Am fost pedepsiți din cauza unei reguli inacceptabile”

După verificarea fazei la monitorul VAR, arbitrul a modificat decizia: i-a retras avertismentul lui Paredes și i l-a arătat lui Embolo, pentru simulare.

Cum Embolo mai avea un cartonaș galben din prima repriză, acesta era al doilea. Automat, atacantul Țării Cantoanelor a fost eliminat în minutul 72.

Murat Yakin a catalogat drept „inacceptabilă” regula care a stat la baza eliminării lui Embolo.

„Nu exista absolut niciun motiv pentru a acorda un cartonaș galben. A fost o fază banală. Arbitrul trebuia să lase jocul să continue.

Am fost pedepsiți din cauza unei reguli inacceptabile! Nu o înțeleg. Faptul că s-a intervenit inutil este extrem de dureros. Este o regulă care nu are nicio legătură cu fotbalul.

Ne-a distrus meciul de astăzi (n.r. de duminică dimineața). Trebuie să acceptăm acest lucru, dar este foarte greu să pierzi în asemenea mod”, a declarat selecționerul Elveției, conform reuters.com.

După eliminarea atacantului Elveției, cursul jocului s-a schimbat complet. Argentina a devenit echipa care a dominat partida, reușind să întoarcă scorul în reprizele de prelungiri, după reușitele lui Julian Alvarez și Lautaro Martinez.

„Vreau să felicit întreaga echipă, pentru că am revenit după ce am fost conduși de campioana mondială și aveam momentul de partea noastră.

Dominam și controlam jocul, iar apoi am fost pedepsiți din cauza unei reguli inacceptabile. Băieții mei sunt adevărații eroi”, a mai spus Murat Yakin.

Care e cauza implicării VAR la faza respectivă? „Identitate greșită”. Asistentul video îi poate cere arbitrului să revadă faza dacă a sancționat alt jucător decât cel vinovat.

Murat Yakin, despre Embolo: „Nu îl învinovățesc”

După ce și-a dat seama de consecințe, Breel Embolo a izbucnit în lacrimi și a fost consolat de colegii săi înainte de a părăsi terenul.

Murat Yakin a spus că atacantul era devastat după acea fază.

„A fost faultat de multe ori și a avut câteva momente foarte bune în acest meci, dar apoi nu și-a mai putut ajuta echipa.

Nu îl învinovățesc. Evident că este distrus pentru că nu și-a mai putut ajuta colegii. A fost o greșeală de arbitraj”, a încheiat selecționerul.

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Embolo fusese cel mai bun om al Elveției la acest Mondial. Până la meciul cu Argentina, el adunase 3 goluri și două pase de gol.

Argentina - Elveția 1-1 , 3-1 după prelungiri

La Kansas City, Argentina a condus cu 1-0 după gol Mac Allister din pasa lui Messi (minutul 10), dar Elveția a revenit în joc în repriza secundă și a egalat după mai multe ocazii stopate de Emiliano Martinez.

Din minutul 70, Argentina a jucat un om în plus. Embolo a luat al doilea galben, pentru o simulare evidentă. Decizia a venit însă abia după intervenția VAR.

În prelungiri, Argentina a întors meciul prin golurile lui J. Alvarez și L. Martinez.

Messi și naționala albiceleste s-au calificat astfel în semifinalele Mondialului ș vor juca pe 15 iulie, la Atlanta, contra Angliei.

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