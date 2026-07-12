Argentina a învins Elveția în „sferturi”, 3-1 după prelungiri, și va juca pe 15 iulie în semifinale, împotriva Angliei.

Motivul pentru care VAR l-a avertizat pe arbitrul Joao Pinheiro la eliminarea lui Embolo, în rândurile de mai jos.

Asistentul video nu o putea face înaintea acestui Campionat Mondial. Noua regulă a schimbat totul.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Argentina a trecut și de Elveția în ascensiunea spre al doilea titlul mondial consecutiv.

Noua regulă aplicată în premieră la CM a transformat Argentina - Elveția

A învins cu 3-1 după prelungiri, dar a profitat de ajutorul VAR în „sferturi”.

Impactul asistentului video asupra meciului de la Kansas City a fost decisiv.

Până acum, nu o putea face, fiindcă nu exista această regulă, să modifice un cartonaș galben pentru asemenea motiv.

Și nici să influențeze eliminarea după al doilea cartonaș galben.

Totul s-a schimbat odată cu noile reguli făcute de International Board și aplicate în premieră la acest Campionat Mondial.

Cauza implicării VAR: „Identitate greșită”

În minutul 67, Ndoye a egalat, 1-1. Dar câteva zeci de secunde mai târziu, Embolo s-a prăbușit în iarbă într-un duel cu Paredes la marginea terenului.

Inițial, „centralul” portughez Joao Pinheiro i-a dat „galben” lui Paredes, însă a fost avertizat de VAR.

Cauza? „Identitate greșită”. Asistentul video îi poate cere arbitrului să revadă faza dacă a sancționat alt jucător decât cel vinovat.

În acest caz, nu Paredes îl lovise pe Embolo, ci elvețianul se agățase singur de argentinian, simulând faultul.

Cartonaș retras lui Paredes și arătat lui Embolo. Elvețianul, eliminat!

Pinheiro a modificat decizia: i-a retras avertismentul lui Paredes și i l-a arătat lui Embolo, pentru simulare.

Cum Embolo mai avea un cartonaș galben din prima repriză, acesta era al doilea. Automat, atacantul Țării Cantoanelor a fost eliminat în minutul 72.

Din acel moment, meciul s-a transformat. Argentina a dominat total, reușind să înscrie încă două goluri în prelungiri: Julian Alvarez (112) și Lautaro Martinez (120+1).

Messi și naționala albiceleste sunt în semifinalele Mondialului. Pe 15 iulie, la Atlanta, contra Angliei.

Premiera la CM 2026, în jocul SUA - Paraguay

S-a mai întâmplat o dată la CM 2026 să se corecteze „identitatea greșită”.

În timpul meciului SUA - Paraguay (4-1, în grupa D), arbitrul olandez Danny Makkelie i-a arătat „galben” căpitanului american Ream.

Avertizat de VAR, „centralul” a realizat că Ream nu era vinovat. A anulat avertismentul acestuia și i l-a dat lui Almiron, pentru simulare.

🚨 𝗡𝗘𝗪: The VAR had already dealt with a similar situation to the Paredes - Embolo one at this World Cup during USA vs. Paraguay... It's called 'mistaken identity':



• Tim Ream was initially booked for a supposed foul on Miguel Almirón. However, after the free-kick had been… pic.twitter.com/omqSTK7eNQ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 12, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport