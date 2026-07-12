De ce s-a implicat VAR la Argentina - Elveția FOTO:   Noua regulă pentru care a intervenit asistentul video a decis a doua semifinalistă la CM! +17 foto
Avertizat de VAR, arbitrul Pinheiro a schimbat decizia și l-a eliminat pe Embolo pentru al doilea „galben” Foto: captură video
Campionatul Mondial

De ce s-a implicat VAR la Argentina - Elveția FOTO: Noua regulă pentru care a intervenit asistentul video a decis a doua semifinalistă la CM!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 08:50
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 10:04
  • Argentina a învins Elveția în „sferturi”, 3-1 după prelungiri, și va juca pe 15 iulie în semifinale, împotriva Angliei. 
  • Motivul pentru care VAR l-a avertizat pe arbitrul Joao Pinheiro la eliminarea lui Embolo, în rândurile de mai jos. 
  • Asistentul video nu o putea face înaintea acestui Campionat Mondial. Noua regulă a schimbat totul. 
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Argentina a trecut și de Elveția în ascensiunea spre al doilea titlul mondial consecutiv.

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Noua regulă aplicată în premieră la CM a transformat Argentina - Elveția

A învins cu 3-1 după prelungiri, dar a profitat de ajutorul VAR în „sferturi”.

Impactul asistentului video asupra meciului de la Kansas City a fost decisiv.

Până acum, nu o putea face, fiindcă nu exista această regulă, să modifice un cartonaș galben pentru asemenea motiv.

Și nici să influențeze eliminarea după al doilea cartonaș galben.

Totul s-a schimbat odată cu noile reguli făcute de International Board și aplicate în premieră la acest Campionat Mondial.

Cauza implicării VAR: „Identitate greșită”

În minutul 67, Ndoye a egalat, 1-1. Dar câteva zeci de secunde mai târziu, Embolo s-a prăbușit în iarbă într-un duel cu Paredes la marginea terenului.

Inițial, „centralul” portughez Joao Pinheiro i-a dat „galben” lui Paredes, însă a fost avertizat de VAR.

cartonaș roșu var Argentina - Elveția: identitate greșită
cartonaș roșu var Argentina - Elveția: identitate greșită

Galerie foto (17 imagini)

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  • Cauza? „Identitate greșită”. Asistentul video îi poate cere arbitrului să revadă faza dacă a sancționat alt jucător decât cel vinovat. 

În acest caz, nu Paredes îl lovise pe Embolo, ci elvețianul se agățase singur de argentinian, simulând faultul.

Cartonaș retras lui Paredes și arătat lui Embolo. Elvețianul, eliminat!

Pinheiro a modificat decizia: i-a retras avertismentul lui Paredes și i l-a arătat lui Embolo, pentru simulare.

Cum Embolo mai avea un cartonaș galben din prima repriză, acesta era al doilea. Automat, atacantul Țării Cantoanelor a fost eliminat în minutul 72.

cartonas rosu var Argentina - Elvetia (6).jpg
cartonas rosu var Argentina - Elvetia (6).jpg

Galerie foto (17 imagini)

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Din acel moment, meciul s-a transformat. Argentina a dominat total, reușind să înscrie încă două goluri în prelungiri: Julian Alvarez (112) și Lautaro Martinez (120+1).

Messi și naționala albiceleste sunt în semifinalele Mondialului. Pe 15 iulie, la Atlanta, contra Angliei.

Premiera la CM 2026, în jocul SUA - Paraguay

S-a mai întâmplat o dată la CM 2026 să se corecteze „identitatea greșită”.

În timpul meciului SUA - Paraguay (4-1, în grupa D), arbitrul olandez Danny Makkelie i-a arătat „galben” căpitanului american Ream.

Avertizat de VAR, „centralul” a realizat că Ream nu era vinovat. A anulat avertismentul acestuia și i l-a dat lui Almiron, pentru simulare.

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