FIFA, ce diferență! Campioana cluburilor, premiu de peste două ori mai mare față de naționala care ia titlul mondial. Cifre uluitoare
Donald Trump i-a oferit trofeul Club World Cup lui Reece James, căpitanul lui Chelsea Foto: Imago
Campionatul Mondial

FIFA, ce diferență! Campioana cluburilor, premiu de peste două ori mai mare față de naționala care ia titlul mondial. Cifre uluitoare

Theodor Jumătate
Publicat: 19.12.2025, ora 15:22
Actualizat: 19.12.2025, ora 15:22
  • Chelsea a câștigat Club World Cup în această vară, fiind răsplătită cu un bonus impresionant. Naționala care va fi campioana lumii anul viitor ia mult mai puțini bani, a decis FIFA. 

FIFA a creat noul Mondial al Cluburilor, împlinind visul președintelui său, Gianni Infantino, care voia să combată UEFA cu o competiție rivală pentru Liga Campionilor.

FIFA, fond de premieri la Mondialul Cluburilor de peste 850 de milioane

Prima ediție de Club World Cup, cu 32 de echipe, a fost organizată în această vară în Statele Unite ale Americii, între 14 iunie și 13 iulie.

Fondul total de premieri a fost de 854 de milioane de euro, iar campioana lumii a primit un bonus impresionant.

98 de milioane de euro
a câștigat Chelsea pentru triumful din 13 iulie 2025, la Club World Cup

Campioana lumii va lua doar 43% din premiul lui Chelsea

Același Infantino a vrut să extindă și Campionatul Mondial al naționalelor.

Până acum, erau 32 de participante. În 2026, vor fi 48, cu 33% mai mult, și FIFA a dublat bugetul premiilor pentru anul viitor.

Dar bonusurile sunt departe de cele dedicate cluburilor.

Donald Trump ar vrea să ofere și Cupa Mondială câștigătoarei de anul viitor Foto: Imago Donald Trump ar vrea să ofere și Cupa Mondială câștigătoarei de anul viitor Foto: Imago
Donald Trump ar vrea să ofere și Cupa Mondială câștigătoarei de anul viitor Foto: Imago

Numai 620 de milioane de euro, cu 234 de milioane mai puțin. Era de așteptat ca premiul cel mai important să fie mult mai mic.

Selecționata care va cuceri titlul mondial în 2026 va primi doar 43% din cât a luat Chelsea la Club World Cup!

42,6 milioane de euro
este bonusul promis naționalei care va deveni campioana lumii

România va avea garantate 9 milioane dacă se califică la CM 2026

Iată cum arată premiile FIFA pentru Mondialul din SUA, Canada și Mexic:

  • Campioana - 50 de milioane $ (42,6 milioane €)
  • Finalista - 33 de milioane $ (28,1 milioane €).
  • Locul 3 - 29 de milioane $ (24,7 milioane €).
  • Locul 4 - 27 de milioane $ (23 de milioane €).
  • Locurile 5-8 - 19 milioane $ (16,2 milioane €).
  • Locurile 9-16 - 15 milioane $ (12,8 milioane €).
  • Locurile 17-32 - 11 milioane $ (9,4 milioane €).
  • Locurile 33-48 - 9 milioane $ (7,7 milioane €).

În plus, fiecare echipă calificată va primi 1,5 milioane de dolari (1,3 milioane de euro) pentru a acoperi costurile pregătirii de Mondial.

În total, participantele vor avea asigurate 10,5 milioane de dolari, echivalentul a 9 milioane de euro.

Aceasta va fi suma minimă ce va fi încasată și de FRF dacă naționala se califică la CM 2026.

REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
echipa nationala a romaniei Echipa Nationala FIFA Campionatul Mondial FINANCIAR cm 2026 mondialul cluburilor
