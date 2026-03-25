Cargo revine la Arenele Romane cu concertul „Te Chem” – 18 septembrie +9 foto
Publicitate

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 18:34
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 18:41
  • Pe 18 septembrie, scena de la Arenele Romane găzduiește concertul „Te Chem”, un nou spectacol conceptual autentic Cargo. 

Trupa Cargo revine în fața fanilor din capitală cu un concert special intitulat „Te Chem”, programat pe 18 septembrie la Arenele Romane. Evenimentul va fi o producție specială, ce va include piesele care au definit generații de iubitori de rock și care au șlefuit genul muzical în România.

Concertul vine la un an după momentul memorabil din 2025, când trupa a sărbătorit 40 de ani de existență printr-un show aniversar organizat tot la Arenele Romane, alături de mii de fani. Evenimentul a marcat patru decenii de muzică, prietenie și loialitate față de publicul care a crescut cu piesele Cargo.

„Anul trecut am trăit alături de voi un moment uriaș – 40 de ani de Cargo, sărbătoriți la Arenele Romane. Am rămas în suflet cu atmosfera de prietenie și cu energia voastră incredibilă. Pentru noi, fiecare astfel de întâlnire înseamnă foarte mult. Am legat o comunitate foarte frumoasă, formată din oameni extraordinari, în călătoria noastră de a ne îndeplini visurile. Datorită vouă, ne aflăm pe acest drum de peste patru decenii. De aceea, pe 18 septembrie vă chemăm din nou acolo, la o mare revedere, unde să cântăm împreună, să ne eliberăm de necazuri și să ne bucurăm. Suntem mereu aproape de voi!”, a declarat trupa Cargo.

Pe 18 septembrie, publicul este invitat din nou la Arenele Romane pentru o întâlnire specială cu trupa, sub titlul sugestiv „Te Chem”. Concertul va aduce pe scenă unele dintre cele mai apreciate piese din repertoriul formației, într-un show care combină nostalgia cu energia live caracteristică Cargo. Arenele Romane vor răsuna cu unele dintre cele mai importante repere pentru rockul românesc, într-o atmosferă în care fanii vor cânta alături de trupă versuri care au captivat generații, precum „Ziua Vrăjitoarelor”, „Nu mă lăsa să-mi fie dor” sau „Doi pași în urma ta”.

Galerie foto (9 imagini)

+9 Foto
Arenele Romane devine din nou locul de întâlnire al comunității fanilor Cargo, pentru o experiență completă de show 100% Cargo.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment, susținut de Rock FM.

Biletele sunt disponibile pe www.get-in.ro!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Știrile zilei din sport
Nationala
00:10
Citește mai mult
Nationala
25.03
Citește mai mult
Nationala
25.03
Citește mai mult
Nationala
25.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:34
11:29
11:59
11:12
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Nationala
25.03
Citește mai mult
Nationala
25.03
Citește mai mult
Superliga
25.03
Citește mai mult
B365
25.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 27 rapid 13 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share