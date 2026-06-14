A fost haos în New York, după ce Knicks a cucerit titlul NBA. Victoria cu 94-90 în fața lui San Antonio Spurs, care a închis finala cu scorul general de 4-1, a declanșat scene de bucurie pe străzi. Dar totul s-a transformat rapid în haos și confruntări cu poliția. S-au auzit împușcături în Times Square.

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În mai multe zone ale Manhattanului, în special în jurul Madison Square Garden și în Times Square, petrecerea s-a transformat treptat în haos.

Violențe și focuri de armă în Times Square

Confruntări cu poliția, bunuri distruse, vehicule avariate și numeroase arestări au umbrit una dintre cele mai importante seri din istoria sportului newyorkez.

După finalul meciului dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, zeci de mii de oameni au inundat străzile.

Poliția avertizase înainte de partidă să respecte legea, dar mulțimea euforică a fost greu de stăpânit. Ofițerii le-au cerut fanilor să coboare de pe stâlpii de iluminat, de pe mașini și de pe orice structură improvizată care putea deveni periculoasă, însă puțini au ascultat.

NYPD a încercat să închidă anumite străzi și să creeze culoare de circulație pentru a controla fluxul uriaș de oameni. Misiunea s-a dovedit aproape imposibilă.

Cu cât autoritățile restricționau mai multe zone, cu atât mulțimea devenea mai compactă și mai greu de controlat.

Mai multe grupuri de suporteri au provocat forțele de ordine, în timp ce alții au organizat demonstrații improvizate și provocări în fața ofițerilor, scrie nbcwashington.com.

Focuri de armă, mașini de poliție și autobuze, vandalizate

Potrivit presei americane, mai multe mașini ale poliției au fost vandalizate, iar geamurile unui vehicul NYPD au fost sparte în apropierea Madison Square Garden.

În alte zone, fanii au urcat pe autobuze școlare, pe schele și pe stâlpi de iluminat, în timp ce poliția a fost nevoită să mobilizeze inclusiv unități speciale și patrule călare pentru dispersarea mulțimii.

Autoritățile au confirmat mai multe arestări, iar bilanțul complet era încă în curs de actualizare în cursul dimineții, scrie washingtonpost.com.

În jurul orei 2 dimineața, s-au tras focuri de armă în apropierea străzii 42 și a intersecției Broadway, iar pe filmări surprinse la acel moment s-au auzit el puțin șapte împușcături și a arătat oameni ghemuiți și fugind să se adăpostească.

Nici intervenția poliției nu a reușit să oprească nebunia.

Exploziile de petarde au răsunat pe străzi până când unul dintre dispozitive a lovit partea superioară a unui camion pe care se aflau mai mulți tineri. Petarda a ricoșat, s-a blocat în caroserie și a explodat violent câteva secunde mai târziu.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime grave, însă a generat un nou val de panică și a atras din nou intervenția forțelor de ordine.

În ultimele săptămâni, mai multe petreceri organizate pentru meciurile lui Knicks s-au încheiat cu arestări, atacuri asupra polițiștilor și acte de vandalism.

În unele cazuri, fanii au aruncat cu sticle, au avariat mașini ale NYPD și au blocat complet traficul în centrul Manhattanului.

Pe parcursul seriei au existat și incidente între suporteri ai celor două echipe, iar starul lui San Antonio, Victor Wembanyama, a condamnat public agresiunile asupra fanilor Spurs.

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