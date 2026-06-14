Brazilia - Maroc s-a terminat 1-1, cu o prestația excelentă a campioanei Africii și cu cel mai tânăr fotbalist al ei, Ayyoub Bouaddi (18 ani), cu o evoluție strălucitoare.

În finalul partidei, în mijlocul unei faze în care marocanii erau sub presiunea presingului adversarilor, Bouaddi a găsi de cuvință să facă un gest extrem de rar întâlnit.

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Brazilia - Maroc a fost primul meci cu adevărat mare și care a generat un interes uriaș la acest Campionat Mondial. Se întâlneau cea mai galonată națională din lume și semifinalista ultimului Mondial și campioana en-titre a Africii.

Rar se vede așa ceva!

Partida s-a terminat 1-1, cu o prestație dezamăgitoare a Braziliei și una excelentă a africanilor.

În plus, la rampă a ieșit un fotbalist extrem de tânăr, mijlocașul central marocan, Ayyoub Bouaddi, care e născut în 2007.

În plus, acesta, dincolo de jocul remarcabil pe care l-a avut, a fost și protagonistul unei scene care se vede foarte, foarte rar în timpul unui meci de fotbal.

În finalul partidei, în mijlocul unei acțiuni de posesie a Marocului, stoperul stânga al acestei naționale, Riad, a primit mingea de la portarul Bono, sub presingul agresiv și foarte sus realizat de Brazilia.

Bouaddi s-a demarcat undeva pe ax, în fața careului, moment în care a primit o pasă excelentă de la colegul său, care și-a asumat riscul de a trimite printre cei doi atacanți ai Braziliei.

Cum a reacționat Bouaddi la această pasă? A ridicat mâinile deasupra capului și a început să-l aplaude pe coechipierul său, chiar înainte ca balonul să ajungă la el.

I-a apreciat astfel viziunea și decizia de a păstra posesia, nu de a degaja balonul, scoțând practic din joc linia cea mai avansată a trupei lui Ancelotti.

Apoi, Bouaddi a preluat și a dezvoltat mai departe acțiunea în terenul advers. Au fost în acea secvență circa două minute de posesie marocană, întreruptă doar de respingeri ale Braziliei.

De regulă, nu doar în fotbal, astfel de gesturi, de apreciere față de un coleg sau chiar adversar, căruia i-a reușit sau a încercat ceva deosebit, apar după consumarea fazei, nu înainte de a se finaliza întreaga pasă, cum a fost cazul pentru Bouaddi.

11,7 kilometri a fost distanța parcursă de Bouaddi în meciul Brazilia - Maroc, cea mai mare dintre toți jucătorii care au evoluat

În momentul de față, Ayyoub Bouaddi, 18 ani, e al doilea cel mai bine cotat fotbalist din lotul Marocului la acest turneu final.

Transfermarkt îl evaluează pe mijlocașul care evoluează la Lille la nu mai puțin de 50.000.000 de euro, primul fiind Hakimi, de la PSG, cotat la 80 de milioane.

Bouaddi s-a aflat contra Braziliei doar la a 6-a selecție pentru Maroc, el fiind un fotbalist care a bifat multe selecții pentru naționalele de juniori ale Franței, având și cetățenie franceză, el fiind născut la Senlis, în Franța.

Selecții Ayyoub Bouaddi la echipe de juniori ale Franței

U16 - 8 selecții

U17 - 5 selecții

U18 - 3 selecții

U20 - 1 selecție

U21 - 10 selecții

În ciuda cotei formidabile pe care o are la doar 18 ani, Bouaddi nu e nici pe departe cel mai bine cotat fotbalist din lume dintre toți cei care sunt născuți în 2007. E abia pe poziția a 5-a.

Top fotbaliști în lume, an de naștere 2007

Yamal (Barcelona) - spaniol, atacant 200.000.000 euro

Estevao (Chelsea) - brazilian, atacant 80.000.000

Cubarsi (Barcelona) - spaniol, fundaș 80.000.000

Vuskovic (Hamburg) - croat, fundaș 60.000.000

Bouaddi (Lille) - marocan, mijlocaș 50.000.000

Mastantuono (Real) - argentinian, atacant 45.000.000

650.000 de euro e cota celui mai valoros fotbalist român născut în 2007: Yanis Pîrvu, de la FC Argeș, care evoluează ca atacant lateral dreapta

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