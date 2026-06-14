Revenire neașteptată la FCSB Gigi Becali a anunțat mutarea: „E adevărat, s-a întors!”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat revenirea unui om important în staff-ul tehnic al echipei.

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Odată cu plecarea lui Elias Charalambous și instalarea lui Mirel Rădoi, la FCSB au avut loc multiple schimbări în staff, iar acum unul dintre cei îndepărtați se va întoarce la echipă.

Thomas Neubert revine la FCSB

Becali a anunțat că în staff-ul „roș-albaștrilor” va reveni Thomas Neubert, preparatorul fizic îndepărtat de la echipă în momentul instalării lui Rădoi, în urmă cu 3 luni.

„Da, este adevărat. Neubert s-a întors”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Pentru Thomas Neubert acesta va fi al patrulea mandat la gruparea bucureșteană, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Thomas Neubert a fost criticat după plecarea de la FCSB

După despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Thomas Neubert a gestionat unele momente.

„I-am zis că sunt nişte probleme, că trebuie rezolvate nişte probleme pe cealaltă parte, nu la jucători, că după a înflorit şi a început nea Gigi să mai zică...

Au fost câteva mesaje date de Thomas că nu ajunge că se duce la clinică. Nu neg, că am mesajele, le arăt, dar nu stau să mă cert cu Thomas Neubert, că e un profesionist şi ştie ce să facă.

Nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenament indiferent de ce faci, nimeni niciodată să nu lipsească.

Eşti bolnav, ai o problemă gravă... Doamne fereşte! Dar nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenamente. Nu de aici câştigi? Dacă vrei să-ţi respecţi meseria. Dacă nu, ridică mâna şi la revedere”, spunea Pintilii în luna martie.

Și Gigi Becali l-a arătat cu degetul, spunând că a fost neprofesionist, iar Neubert replica la acel moment:

„Nu este adevărat. Eu am lipsit de două ori în doi ani de la antrenament, şi atunci a fost antrenament de refacere. Am fost la clinica medicală, dar doar în timpul a două antrenamente. În rest, am fost tot timpul acolo”, spunea Thomas Neubert, citat de as.ro.

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