Revenire neașteptată la FCSB Gigi Becali a anunțat mutarea: „E adevărat, s-a întors!”
Thomas Neubert FOTO: Sport Pictures
Superliga

Revenire neașteptată la FCSB Gigi Becali a anunțat mutarea: „E adevărat, s-a întors!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 19:25
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 19:27
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat revenirea unui om important în staff-ul tehnic al echipei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Odată cu plecarea lui Elias Charalambous și instalarea lui Mirel Rădoi, la FCSB au avut loc multiple schimbări în staff, iar acum unul dintre cei îndepărtați se va întoarce la echipă.

Pericol terorist Grup de hackeri legat de Iran a lansat un mesaj amenințător împotriva Mondialului. Ce a făcut cu dronele FBI!
Citește și
Pericol terorist Grup de hackeri legat de Iran a lansat un mesaj amenințător împotriva Mondialului. Ce a făcut cu dronele FBI!
Citește mai mult
Pericol terorist Grup de hackeri legat de Iran a lansat un mesaj amenințător împotriva Mondialului. Ce a făcut cu dronele FBI!

Thomas Neubert revine la FCSB

Becali a anunțat că în staff-ul „roș-albaștrilor” va reveni Thomas Neubert, preparatorul fizic îndepărtat de la echipă în momentul instalării lui Rădoi, în urmă cu 3 luni.

„Da, este adevărat. Neubert s-a întors”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Pentru Thomas Neubert acesta va fi al patrulea mandat la gruparea bucureșteană, după cele din perioadele 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Thomas Neubert a fost criticat după plecarea de la FCSB

După despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Thomas Neubert a gestionat unele momente.

„I-am zis că sunt nişte probleme, că trebuie rezolvate nişte probleme pe cealaltă parte, nu la jucători, că după a înflorit şi a început nea Gigi să mai zică...

Au fost câteva mesaje date de Thomas că nu ajunge că se duce la clinică. Nu neg, că am mesajele, le arăt, dar nu stau să mă cert cu Thomas Neubert, că e un profesionist şi ştie ce să facă.

Nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenament indiferent de ce faci, nimeni niciodată să nu lipsească.

Eşti bolnav, ai o problemă gravă... Doamne fereşte! Dar nu mi se pare normal să lipseşti de la antrenamente. Nu de aici câştigi? Dacă vrei să-ţi respecţi meseria. Dacă nu, ridică mâna şi la revedere”, spunea Pintilii în luna martie.

Și Gigi Becali l-a arătat cu degetul, spunând că a fost neprofesionist, iar Neubert replica la acel moment:

Nu este adevărat. Eu am lipsit de două ori în doi ani de la antrenament, şi atunci a fost antrenament de refacere. Am fost la clinica medicală, dar doar în timpul a două antrenamente. În rest, am fost tot timpul acolo”, spunea Thomas Neubert, citat de as.ro.

Citește și

Hamilton a spart gheața! FOTO. Copleșit de emoții după prima victorie pentru Ferrari: „E ceva diferit acum” + Antonelli și Leclerc au abandonat pe final
Formula 1
18:22
Hamilton a spart gheața! FOTO. Copleșit de emoții după prima victorie pentru Ferrari: „E ceva diferit acum” + Antonelli și Leclerc au abandonat pe final
Citește mai mult
Hamilton a spart gheața! FOTO. Copleșit de emoții după prima victorie pentru Ferrari: „E ceva diferit acum” + Antonelli și Leclerc au abandonat pe final
Nadia, în lacrimi Campioana de la Montreal a plâns la retragerea Simonei Halep: „N-am plâns la documentarul meu, dar acum m-a lovit o emoție”
Gimnastica
18:11
Nadia, în lacrimi Campioana de la Montreal a plâns la retragerea Simonei Halep: „N-am plâns la documentarul meu, dar acum m-a lovit o emoție”
Citește mai mult
Nadia, în lacrimi Campioana de la Montreal a plâns la retragerea Simonei Halep: „N-am plâns la documentarul meu, dar acum m-a lovit o emoție”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
gigi becali liga 1 revenire fcsb thomas neubert
Știrile zilei din sport
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Campionatul Mondial
14.06
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Citește mai mult
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Superliga
14.06
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Citește mai mult
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Campionatul Mondial
14.06
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Citește mai mult
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Baschet
14.06
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de violențe și focuri de armă în Times Square
Citește mai mult
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:40
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
22:41
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
22:33
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
22:52
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Campionatul Mondial
14.06
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Citește mai mult
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Campionatul Mondial
14.06
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Citește mai mult
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Opinii
14.06
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Citește mai mult
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
B365
14.06
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
Citește mai mult
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 20 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
15.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share