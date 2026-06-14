Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm

Ioan Varga, finanțatorul clubului CFR Cluj, a confirmat transferul fundașului Matei Ilie (23 de ani) la formația turcă Kasimpașa.

a confirmat transferul fundașului la formația turcă Kasimpașa. Cât vor încasa ardelenii în urma acestei mutări și ce salariu va avea jucătorul, mai jos, în articol.

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Matei Ilie a impresionat la CFR Cluj, evoluțiile sale convingându-l inclusiv pe selecționerul Gheorghe Hagi, care l-a folosit în amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), de la începutul acestei luni.

Ioan Varga a confirmat transferul lui Matei Ilie la Kasimpașa: „Am fost de acord”

Ioan Varga a dezvăluit că Matei Ilie a plecat sâmbătă în Turcia pentru a efectua vizita medicală și a precizat că CFR Cluj a încasat 500.000 de euro în urma acestei mutări.

„Matei Ilie a plecat în Turcia să facă vizita medicală. Am fost de acord cu transferul, chiar dacă aveam ofertă mult mai bună și din altă parte.

Vom lua 500.000 de euro pe transferul lui Matei Ilie la Kasimpașa. Am respectat și dorința copilului, pentru că el a vrut să joace într-un campionat puternic cum e Turcia, deși, cum vă spuneam, au existat oferte mult mai mari din alte părți și CFR Cluj ar fi încasat mult mai mulți bani.

L-am dat pe 500.000 de euro pentru că ne-a interesat și ca băiatul să meargă într-un campionat bun”, a declarat Ioan Varga, conform fanatik.ro.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Matei Ilie, conform Transfermarkt

Tânărul fundaș central ar urma să aibă un salariu uriaș la Kasimpașa: 50.000 de euro lunar! Într-un sezon, Matei Ilie ar urma să încaseze nu mai puțin de 600.000 de euro.

Contractul dintre Ilie și Kasimpașa se va întinde pe patru ani, până în vara anului 2030. Acesta ar urma să semneze contractul azi, agentul Letterio Pino fiind cel care a intermediat mutarea.

La Kasimpașa, Matei Ilie se va lupta pentru un loc de titular în centrul apărării cu:

Adem Arous (21 de ani, cotat la 4 mil. de euro)

Rodrigo Becao (30 de ani, cotat la 2 mil. de euro)

Nicholas Opoku (28 de ani, cotat la 1,5 mil. de euro)

Taylan Aidin (20 de ani, cotat la 200.000 de euro)

Berkay Muratoglu (18 ani, cotat la 50.000 de euro)

În sezonul recent încheiat, Kasimpașa a terminat pe locul 13, cu 35 de puncte acumulate după 34 de etape.

Adus liber de contract de la Padova în septembrie 2023, Matei Ilie s-a impus rapid ca titular la CFR Cluj.

În tricoul „feroviarilor”, tânărul stoper a jucat 97 de meciuri, reușind să înscrie cinci goluri și să ofere patru pase decisive. A câștigat și un trofeu la CFR Cluj, Cupa României în 2025.

În trecut, Matei Ilie a mai fost dorit de Krylia Sovetov Samara, club din Rusia, dar Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a refuzat la acel moment oferta.

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