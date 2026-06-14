Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!

- Qatarul a obținut primul său punct la Campionatul Mondial când nu se aștepta nimeni, în fața Elveției (1-1).
- Ce are naționala lui Julen Lopetegui pe teren, pe banca de rezerve și acasă, la Doha.
În urmă cu patru ani, Qatar participa în premieră la Campionatul Mondial, dar era țară-gazdă. A scăpat de preliminarii.
Pentru CM 2026, s-a calificat. Și reușește acum primul rezultat mare la turneul final.
Qatar, primul punct la Mondial. Cu Elveția!
După 0-2 cu Ecuador, 1-3 cu Senegal și 0-2 cu Țările de Jos, în 2022, iată acest 1-1 la startul Mondialului american.
Un rezultat neașteptat la San Francisco în fața Elveției, o echipă considerată solidă în Europa.
Selecționata lui Julen Lopetegui a primit gol rapid, în minutul 17 (penalty transformat de Embolo), dar a continuat să lupte.
Aproape de finalul prelungirilor, 90+4, căpitanul Khoukhi a egalat cu capul. Primul punct al Qatarului la CM!
15 dintre cei 26 de jucători ai Qatarului s-au născut în alte țări. 10 au jucat
O parte a secretului său: străinii. Jucători născuți în alte țări și naturalizați pentru a evolua la Doha.
În lotul de 26 la CM 2026 sunt nu mai puțin de 15 „stranieri” (toți evoluează în campionatul local). 11 cu origini în Africa, 3 în Europa, 1 în America de Sud.
Dintre aceștia, șase au fost titulari împotriva Elveției, iar alți patru au intrat în joc de pe bancă, în repriza secundă.
Căpitanul Khoukhi, născut în Algeria, a înscris golul egalării!
PORTARI
- Salah Zakaria (27 de ani, Al-Duhail) - Egipt
- Meshaal Barsham (28, Al-Sadd) - Sudan
FUNDAȘI
- Pedro Miguel (35, Al-Sadd) - Portugalia
- Lucas Mendes (35, Al-Wakrah) - Brazilia
- Issa Laye (28, Al-Arabi) - Senegal
- Boualem Khoukhi (35, Al-Sadd) - Algeria
MIJLOCAȘI
- Karim Boudiaf (35, Al-Duhail) - Franța
- Ahmed Fathy (33, Al-Arabi) - Egipt
- Assim Madibo (29, Al-Wakrah) - Sudan
- Mohamed Manai (23, Al-Shamal) - Tunisia
ATACANȚI
- Ahmed Alaaeldin (33, Al-Rayyan) - Egipt
- Edmilson Junior (31, Al-Duhail) - Belgia
- Mohammed Muntari (32, Al-Gharafa) - Ghana
- Yusuf Abdurisag (26, Al-Wakrah) - Somalia
- Almoez Ali (29, Al-Duhail) - Sudan
Qatar a avut numai selecționeri iberici în ultimii 9 ani
Alt secret este selecționerul. De aproape un deceniu, Qatar a avut numai antrenor iberic.
Spaniolul Julen Lopetegui e la Doha din 1 mai 2025. La precedentul Mondial a fost compatriotul acestuia, Felix Sanchez.
- 2017-2022: Felix Sanchez (Spania).
- 2022-2023: Bruno Pinheiro (Portugalia).
- 2023: Carlos Queiroz (Portugalia).
- 2023-2024: Tintin Marquez (Spania).
- 2024-2025: Luis Garcia (Spania).
- Din 2025: Julen Lopetegui (Spania).
Academia Aspire, visul actualului emir
O ultimă parte a secretului, academia Aspire, unul dintre cele mai bune centre de formare din lume.
Creată în 2004, prin decretul emirului de la acea vreme, Hamad Bin Khalifa Al-Thani, a fost dorința fiului acestuia, Tamim, care avea 24 de ani atunci.
În 2013, Tamim Al-Thani a devenit emirul Qatarului.
Și datorită academiei Aspire, naționala a câștigat ultimele două ediții ale Cupei Asiei (2019-2023) și este acum la a doua participare consecutivă la Mondial.