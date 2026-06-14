Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!

Qatarul a obținut primul său punct la Campionatul Mondial când nu se aștepta nimeni, în fața Elveției (1-1).

Ce are naționala lui Julen Lopetegui pe teren, pe banca de rezerve și acasă, la Doha.

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În urmă cu patru ani, Qatar participa în premieră la Campionatul Mondial, dar era țară-gazdă. A scăpat de preliminarii.

Pentru CM 2026, s-a calificat. Și reușește acum primul rezultat mare la turneul final.

Qatar, primul punct la Mondial. Cu Elveția!

După 0-2 cu Ecuador, 1-3 cu Senegal și 0-2 cu Țările de Jos, în 2022, iată acest 1-1 la startul Mondialului american.

Un rezultat neașteptat la San Francisco în fața Elveției, o echipă considerată solidă în Europa.

فرحة هدف التعادل 🇶🇦😍

الله ياعمري قطر 🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/ymxO15EmCi — مدرج العنابي (@MudarajAlanabi) June 13, 2026

Selecționata lui Julen Lopetegui a primit gol rapid, în minutul 17 (penalty transformat de Embolo), dar a continuat să lupte.

Aproape de finalul prelungirilor, 90+4, căpitanul Khoukhi a egalat cu capul. Primul punct al Qatarului la CM!

15 dintre cei 26 de jucători ai Qatarului s-au născut în alte țări. 10 au jucat

O parte a secretului său: străinii. Jucători născuți în alte țări și naturalizați pentru a evolua la Doha.

Portughezul Pedro Miguel le arată fanilor emblema Qatarului după 1-1 la San Francisco. Foto: Imago

În lotul de 26 la CM 2026 sunt nu mai puțin de 15 „stranieri” (toți evoluează în campionatul local). 11 cu origini în Africa, 3 în Europa, 1 în America de Sud.

3 internaționali qatarieni s-au născut în Egipt, același număr și în Sudan. Ceilalți, în Portugalia, Franța, Belgia, Brazilia, Senegal, Algeria, Tunisia, Ghana și Somalia

Dintre aceștia, șase au fost titulari împotriva Elveției, iar alți patru au intrat în joc de pe bancă, în repriza secundă.

Căpitanul Khoukhi, născut în Algeria, a înscris golul egalării!

PORTARI

Salah Zakaria (27 de ani, Al-Duhail) - Egipt

Meshaal Barsham (28, Al-Sadd) - Sudan

FUNDAȘI

Pedro Miguel (35, Al-Sadd) - Portugalia

Lucas Mendes (35, Al-Wakrah) - Brazilia

Issa Laye (28, Al-Arabi) - Senegal

Stoperul de origine senegaleză Issa Laye (stânga), în duel cu elvețianul Dan Ndoye. Foto: Imago

Boualem Khoukhi (35, Al-Sadd) - Algeria

MIJLOCAȘI

Karim Boudiaf (35, Al-Duhail) - Franța

Ahmed Fathy (33, Al-Arabi) - Egipt

Assim Madibo (29, Al-Wakrah) - Sudan

Mohamed Manai (23, Al-Shamal) - Tunisia

ATACANȚI

Ahmed Alaaeldin (33, Al-Rayyan) - Egipt

Edmilson Junior (31, Al-Duhail) - Belgia

Mohammed Muntari (32, Al-Gharafa) - Ghana

Yusuf Abdurisag (26, Al-Wakrah) - Somalia

Almoez Ali (29, Al-Duhail) - Sudan

Qatar a avut numai selecționeri iberici în ultimii 9 ani

Alt secret este selecționerul. De aproape un deceniu, Qatar a avut numai antrenor iberic.

Spaniolul Julen Lopetegui e la Doha din 1 mai 2025. La precedentul Mondial a fost compatriotul acestuia, Felix Sanchez.

2017-2022: Felix Sanchez (Spania).

2022-2023: Bruno Pinheiro (Portugalia).

2023: Carlos Queiroz (Portugalia).

2023-2024: Tintin Marquez (Spania).

2024-2025: Luis Garcia (Spania).

Din 2025: Julen Lopetegui (Spania).

Academia Aspire, visul actualului emir

O ultimă parte a secretului, academia Aspire, unul dintre cele mai bune centre de formare din lume.

Creată în 2004, prin decretul emirului de la acea vreme, Hamad Bin Khalifa Al-Thani, a fost dorința fiului acestuia, Tamim, care avea 24 de ani atunci.

În 2013, Tamim Al-Thani a devenit emirul Qatarului.

Și datorită academiei Aspire, naționala a câștigat ultimele două ediții ale Cupei Asiei (2019-2023) și este acum la a doua participare consecutivă la Mondial.

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