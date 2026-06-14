Îi fac toate poftele lui Mourinho Real Madrid, 50 de milioane de euro  pentru un star din Premier League!

Marc Cucurella (27 de ani), fundașul stânga de la Chelsea, ar urma să ajungă la Real Madrid în această vară.

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Cele două cluburi ar fi ajuns la o înțelegere pentru o sumă importantă.

Marc Cucurella, acord cu Real Madrid

Fundașul stânga format în „La Masia”, academia celor de la Barcelona, ar urma să semneze cu „galacticii”.

Cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano a anunțat că părțile implicate au ajuns la un acord pentru o sumă de transfer în jurul a 50 de milioane de euro, iar Cucurella și-ar fi dat deja acordul pentru mutare.

Marc Cucurella se află în aceste momente în cantonamentul naționalei Spaniei, echipă care va debuta la Campionatul Mondial luni, 15 iunie, de la 19:00, împotriva Capului Verde.

Odată cu acest transfer, Cucurella va fi al patrulea fundaș stânga din lotul Realului, după Fran Garcia, Ferland Mendy și Alvaro Carreras.

50 de milioane de euro este cota lui Marc Cucurella, conform Transfermarkt

Din vara anului 2022 la Chelsea, apărătorul spaniol mai avea contract cu „albaștrii” până în iunie 2029. El a jucat nu mai puțin de 163 de meciuri pe Stamford Bridge, reușind să înscrie 9 goluri și să ofere 13 pase decisive.

Anterior, el a mai evoluat la FC Barcelona, Eibar, Getafe și Brighton, echipă la care s-a afirmat cu adevărat.

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