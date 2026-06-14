Dinamo, gata de noul sezon VIDEO.   Anunțul făcut de „câini” în 3 clipuri. Ce îi așteaptă luni pe suporteri
Tricou Dinamo. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo, gata de noul sezon VIDEO. Anunțul făcut de „câini” în 3 clipuri. Ce îi așteaptă luni pe suporteri

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 20:19
  • Dinamo nu întârzie cu pregătirile pentru noul sezon și își va prezenta luni noul echipament.
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Clubul alb-roșu a oferit în această vară abonamente la preț redus comparativ cu anul trecut, după conflictul iscat cu suporterii din cauza noii sigle, iar sâmbătă informa că numărul celor vândute a depășit 1.000.

Acum, oficialii au pregătit noi surprize pentru fani, care vor afla devreme cum arată noile tricouri.

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Dinamo își va prezenta noile tricouri pentru sezonul viitor

Înainte de evenimentul de luni, „câinii” au venit cu o serie de trei teasere, prin care au lăsat de înțeles că este vorba despre prezentarea noilor echipamente.

În primul video publicat, Andrei Mărginean apare într-un taxi, pe bancheta din spate, iar clipul se încheie în momentul în care tricoul urma să apară în oglinda retrovizoare a șoferului.

În cel de-al doilea, Matteo Duțu așteaptă să urce în lift, iar când acesta ajunge și fotbalistul urcă, tricoul său este admirat de două fete.

Ultimul video postat îl arată pe tânărul Ianis Tarbă, pe scaun la frizer, în timp ce tricoul este acoperit de pelerina care îl protejează de păr.

Jucătorii de la Dinamo au început, duminică, pregătirea sub comanda noului tehnician Nuno Campos, cel care l-a înlocuit în urmă cu câteva zile pe croatul Zeljko Kopic.

În ciuda pregătirii pentru noul sezon, suporterii continuă să fie nemulțumiți de atitudinea conducerii în ceea ce privește întărirea lotului pentru sezonul 2026-2027.

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