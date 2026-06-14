Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
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Campionatul Mondial

Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”

alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 12:16
  • Jurgen Klopp a lansat un atac dur la adresa organizatorilor Campionatului Mondial. Totul a plecat de la nemulțumirea antrenorului german în ceea ce privește pauzele de hidratare, transformate în prilej pentru mai multe reclame la TV.
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Din cauza căldurii intense din Statele Unite, Canada și Mexic, meciurile de la CM 2026 au câte două pauze de hidratare pe meci, una în fiecare repriză.

Jucătorii beneficiază de o pauză de trei minute în minutul 22 al fiecărei reprize pentru a se hidrata.

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Introduse inițial ca măsură de protecție pentru jucători în condiții meteorologice extreme, acestea sunt azi criticate de tot mai mulți oameni din fotbal pentru că rolul lor nu mai este exclusiv unul medical.

Klopp s-a enervat: „Cui servește de fapt Cupa Mondială? Sper ca fotbalul să nu se transforme într-o pauză între reclame”

Jurgen Klopp, fost antrenor la Liverpool, spune că întreruperile introduse oficial pentru protejarea jucătorilor sunt transformate tot mai des în oportunități comerciale și avertizează că sportul riscă să devină „doar coloana sonoră a unui spectacol publicitar”.

„Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat.

Când i-am văzut pe jucători stând pe loc în timpul unei pauze din cauza căldurii, în timp ce la televizor rulau reclame, nu m-am putut abține să mă întreb: cui servește de fapt Cupa Mondială? Fanilor? Jucătorilor? Sau agenților de publicitate?

Sper ca fotbalul să nu se transforme într-o pauză între reclame”, a declarat germanul pentru ZDF.

Un meci de la Cupa Mondială ar trebui să curgă ca un râu. În schimb, construim baraje în mijlocul lui pentru a face loc reclamelor. Acest lucru este periculos. Fotbalul era odată atracția principală, dar riscă să devină doar coloana sonoră a unui spectacol publicitar. Jurgen Klopp

Nu doar Klopp s-a declarat deranjat de ce se întâmplă în pauzele de hidratare.

Selecționerul SUA, Mauricio Pochettino, consideră pauzele inutile dacă vremea nu este extremă:

Îmi plac doar când condițiile sunt extreme; în rest, sunt inutile. Mauricio Pochettino

Cum au apărut pauzele de hidratare

Primele reguli clare privind pauzele de hidratare au fost introduse de FIFA la începutul anilor 2010, după recomandările specialiștilor în medicină sportivă și ale organizațiilor care monitorizează riscurile asociate temperaturilor ridicate.

Conform regulamentelor actuale, arbitrul poate opri jocul pentru aproximativ trei minute în fiecare repriză atunci când indicele de stres termic depășește anumite valori considerate periculoase pentru sănătatea jucătorilor.

Măsura a fost folosită frecvent la Mondialul din Brazilia 2014, la turneele organizate în Statele Unite și în competițiile desfășurate în Orientul Mijlociu, unde temperaturile și umiditatea ridicată pot transforma un meci de fotbal într-un efort fizic extrem.

Medicii sportivi susțin că aceste întreruperi reduc riscul de deshidratare severă, crampe musculare și insolație, în special în partidele disputate la ore de vârf.

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