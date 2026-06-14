Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”

Nestory Irankunda, 20 de ani, este cel mai tânăr marcator al Australiei la Mondial.

A deschis scorul la 2-0 cu Turcia, primul șoc la CM 2026. Ales MVP în meciul de la Vancouver.

Uimitoarea poveste a extremei născută într-o tabără de refugiați, cu părinți fugiți de război.

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Puțini se așteptau ca Turcia să fie învinsă de Australia la Campionatul Mondial. S-a întâmplat. 2-0 pentru naționala lui Tony Popovic.

Eroul acestui succes a fost Nestory Irankunda. Extrema în vârstă de 20 de ani a deschis scorul în minutul 27.

Irankunda, cursă fulminantă la gol. Jucătorul meciului Australia - Turcia

La capătul unui contraatac, l-a depășit în viteză pe Yuksek, a pătruns irezistibil pe lângă Demiral și, chiar dacă Bardakci venise și el să-l blocheze, a înscris pe lângă Cakir.

Irankunda: primul meci și primul gol la Mondial. Foto: Imago

Ce nu au reușit românii la Istanbul, când au pierdut semifinala barajului, 0-1, a putut Nestory.

Irankunda, ales cel mai bun jucător al partidei, este cel mai tânăr australian care a marcat vreodată pentru Australia la CM.

6 goluri a înscris Irankunda în 16 selecții la naționala Australiei. Are și o pasă decisivă

Irankunda s-a născut într-o tabără de refugiați din Tanzania

Irankunda are o poveste fascinantă. Părinții săi, Gideon și Dafroza, au părăsit Burundi, țara natală, din cauza războiului.

S-au adăpostit într-o tabără de refugiați, la Kigoma, în Tanzania. Acolo s-a născut Nestory, al treilea copil al familiei.

Cursa irezistibilă a lui Nestory la 2-0 cu Turcia. Foto: Imago

Doar trei luni mai târziu, toți au ajuns în Australia, la Perth. Peste puțin timp, s-au mutat la Adelaide. Și au rămas acolo.

Puștiul a fost descoperit de un scouter jucând fotbal într-un parc, la 10 ani. A trecut pe la două cluburi mici înainte de a fi cooptat în academia lui Adelaide United.

8 milioane de euro este cota lui Irankunda, jucătorul australian al lui Watford (liga secundă engleză)

Debuta și marca la 15 ani în prima ligă a Australiei

A sărit mai multe trepte la juniori, a intrat foarte repede în circuitul primei echipe.

15 ani și 333 de zile avea pe 8 ianuarie 2022, când a debutat în campionatul profesionist australian.

când a debutat în campionatul profesionist australian. 15 ani și 355 de zile avea pe 30 ianuarie 2022, la întâiul său gol în A-League. Al doilea cel mai tânăr all-time.

„Are calități impresionante, mai ales forța de pătrundere. Doar Messi era peste el la 17 ani din ce am văzut eu”, l-a descris Jav Lopez (ex-Espanyol), fost coleg al lui Nestory la Adelaide, potrivit The Times.

TAKE A BOW, NESTORY IRANKUNDA 🇦🇺🤯



WHAT. A. GOAL.



The Australian star produces a moment of magic and fires the Socceroos into the lead! 🔥⚽ #WorldCup pic.twitter.com/EbO3GJ8VkF — DAZN Football (@DAZNFootball) June 14, 2026

Prăbușit fără suflare pe teren. Salvat de doctor

În vara lui 2023, înaintea sezonului, a trecut prin cel mai dificil moment. S-a prăbușit pe teren, fără suflare, în timpul unui meci.

Și-a pierdut cunoștința după o lovitură primită în cap. Doctorul echipei, Christian Verdicchio, l-a resuscitat și l-a salvat.

Pericol depășit, Irankunda și-a continuat ascensiunea. Echipa a doua a lui Bayern Munchen, Grasshopper și, din 2025, Watford, în liga secundă engleză.

9 goluri a influențat Nestory Irankunda în sezonul trecut la Watford (4 reușite, 5 assisturi) în 42 de meciuri în toate competițiile

Irankunda a ales Australia, împlinindu-și visul: debut cu gol la CM

Visa să joace la Campionatul Mondial. Putea juca la trei naționale: Tanzania, Burundi și Australia. Nu a ales nici țara natală, nici pe cea a părinților, ci țara de adopție.

După 11 goluri în șapte meciuri la U17, a sărit la prima selecționată.

Remember the name: Nestory Irankunda 🇦🇺💎



20 years old and already:



🏆 Youngest Australian #WorldCup goalscorer

🏆 Youngest A-League hat-trick scorer

🏆 Youngest to 50 A-League games

🏆 Former teenage goals record holder



Australia's next superstar. 🌟🦘🔥 pic.twitter.com/cG4Lb7UAjT — DAZN Football (@DAZNFootball) June 14, 2026

Graham Arnold l-a promovat pe 6 iunie 2024, la 18 ani, 3 luni și 28 de zile.

Pe 14 iunie 2026, și-a împlinit două visuri: nu doar că a debutat la Mondial. A și înscris la turneul final. A deschis calea Australiei spre 2-0 cu Turcia.

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