Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Demiral nu l-a putut opri. Mingea lui Irankunda s-a oprit în plasă la Australia - Turcia. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 10:34
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 10:34
  • Nestory Irankunda, 20 de ani, este cel mai tânăr marcator al Australiei la Mondial.
  • A deschis scorul la 2-0 cu Turcia, primul șoc la CM 2026. Ales MVP în meciul de la Vancouver. 
  • Uimitoarea poveste a extremei născută într-o tabără de refugiați, cu părinți fugiți de război. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Puțini se așteptau ca Turcia să fie învinsă de Australia la Campionatul Mondial. S-a întâmplat. 2-0 pentru naționala lui Tony Popovic.

Australia - Turcia 2-0 Ce surpriză! Naționala lui Calhanoglu, învinsă! » Brazilia și Maroc au împărțit punctele. Scoția, victorie cu Haiti
Citește și
Australia - Turcia 2-0 Ce surpriză! Naționala lui Calhanoglu, învinsă! » Brazilia și Maroc au împărțit punctele. Scoția, victorie cu Haiti
Citește mai mult
Australia - Turcia 2-0 Ce surpriză! Naționala lui Calhanoglu, învinsă! » Brazilia și Maroc au împărțit punctele. Scoția, victorie cu Haiti

Eroul acestui succes a fost Nestory Irankunda. Extrema în vârstă de 20 de ani a deschis scorul în minutul 27.

Irankunda, cursă fulminantă la gol. Jucătorul meciului Australia - Turcia

La capătul unui contraatac, l-a depășit în viteză pe Yuksek, a pătruns irezistibil pe lângă Demiral și, chiar dacă Bardakci venise și el să-l blocheze, a înscris pe lângă Cakir.

Irankunda: primul meci și primul gol la Mondial. Foto: Imago Irankunda: primul meci și primul gol la Mondial. Foto: Imago
Irankunda: primul meci și primul gol la Mondial. Foto: Imago

Ce nu au reușit românii la Istanbul, când au pierdut semifinala barajului, 0-1, a putut Nestory.

Irankunda, ales cel mai bun jucător al partidei, este cel mai tânăr australian care a marcat vreodată pentru Australia la CM.

6 goluri
a înscris Irankunda în 16 selecții la naționala Australiei. Are și o pasă decisivă

Irankunda s-a născut într-o tabără de refugiați din Tanzania

Irankunda are o poveste fascinantă. Părinții săi, Gideon și Dafroza, au părăsit Burundi, țara natală, din cauza războiului.

S-au adăpostit într-o tabără de refugiați, la Kigoma, în Tanzania. Acolo s-a născut Nestory, al treilea copil al familiei.

Cursa irezistibilă a lui Nestory la 2-0 cu Turcia. Foto: Imago Cursa irezistibilă a lui Nestory la 2-0 cu Turcia. Foto: Imago
Cursa irezistibilă a lui Nestory la 2-0 cu Turcia. Foto: Imago

Doar trei luni mai târziu, toți au ajuns în Australia, la Perth. Peste puțin timp, s-au mutat la Adelaide. Și au rămas acolo.

Puștiul a fost descoperit de un scouter jucând fotbal într-un parc, la 10 ani. A trecut pe la două cluburi mici înainte de a fi cooptat în academia lui Adelaide United.

8 milioane de euro
este cota lui Irankunda, jucătorul australian al lui Watford (liga secundă engleză)

Debuta și marca la 15 ani în prima ligă a Australiei

A sărit mai multe trepte la juniori, a intrat foarte repede în circuitul primei echipe.

  • 15 ani și 333 de zile avea pe 8 ianuarie 2022, când a debutat în campionatul profesionist australian. 
  • 15 ani și 355 de zile avea pe 30 ianuarie 2022, la întâiul său gol în A-League. Al doilea cel mai tânăr all-time. 

„Are calități impresionante, mai ales forța de pătrundere. Doar Messi era peste el la 17 ani din ce am văzut eu”, l-a descris Jav Lopez (ex-Espanyol), fost coleg al lui Nestory la Adelaide, potrivit The Times.

Prăbușit fără suflare pe teren. Salvat de doctor

În vara lui 2023, înaintea sezonului, a trecut prin cel mai dificil moment. S-a prăbușit pe teren, fără suflare, în timpul unui meci.

Și-a pierdut cunoștința după o lovitură primită în cap. Doctorul echipei, Christian Verdicchio, l-a resuscitat și l-a salvat.

Pericol depășit, Irankunda și-a continuat ascensiunea. Echipa a doua a lui Bayern Munchen, Grasshopper și, din 2025, Watford, în liga secundă engleză.

9 goluri
a influențat Nestory Irankunda în sezonul trecut la Watford (4 reușite, 5 assisturi) în 42 de meciuri în toate competițiile

Irankunda a ales Australia, împlinindu-și visul: debut cu gol la CM

Visa să joace la Campionatul Mondial. Putea juca la trei naționale: Tanzania, Burundi și Australia. Nu a ales nici țara natală, nici pe cea a părinților, ci țara de adopție.

După 11 goluri în șapte meciuri la U17, a sărit la prima selecționată.

Graham Arnold l-a promovat pe 6 iunie 2024, la 18 ani, 3 luni și 28 de zile.

Pe 14 iunie 2026, și-a împlinit două visuri: nu doar că a debutat la Mondial. A și înscris la turneul final. A deschis calea Australiei spre 2-0 cu Turcia.

Citește și

Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Campionatul Mondial
21:17
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Le-a dat de gol echipa! Cum a reușit un fotograf  să afle strategia Suediei la startul Mondialului. Hârtia buclucașă
Campionatul Mondial
16:39
Le-a dat de gol echipa! Cum a reușit un fotograf să afle strategia Suediei la startul Mondialului. Hârtia buclucașă
Citește mai mult
Le-a dat de gol echipa! Cum a reușit un fotograf  să afle strategia Suediei la startul Mondialului. Hârtia buclucașă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
Un mare lanț de magazine, mesaj direct pentru cei 2.100.000 de angajați despre inteligența artificială. Anunțul care sfidează trendul
turcia Campionatul Mondial australia Nestory Irankunda
Știrile zilei din sport
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Campionatul Mondial
14.06
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Citește mai mult
Jurgen Klopp s-a enervat! Scos din sărite de ce se întâmplă la Mondial: „Fotbalul a devenit ostaticul unor directori care lucrează în birouri cu aer condiționat”
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Superliga
14.06
Matei Ilie a plecat de la CFR Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
Citește mai mult
Matei Ilie a plecat de la CFR  Ioan Varga a confirmat transferul fundașului în Turcia » Va avea un salariu enorm
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Campionatul Mondial
14.06
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
Citește mai mult
„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Baschet
14.06
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de violențe și focuri de armă în Times Square
Citește mai mult
New York, de la extaz la haos FOTO: Noaptea de sărbătoare a titlului celor de la Knicks, marcată de  violențe și focuri de armă în Times Square
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:40
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
Olanda - Japonia 2-2 Spectacol total în repriza secundă de la Dallas! Dublă revenire a niponilor » Noaptea continuă cu alte două partide interesante
22:41
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
Blănuță, pe lista neagră Decizia luată de clubul ucrainean în privința atacantului + Ce club din Liga 1 a intrat pe fir pentru transfer
22:33
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania
22:52
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Continuă în Liga 1 Unde a ajuns jucătorul pentru care echipa sa a cerut 700.000 € de la FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Top stiri
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Campionatul Mondial
14.06
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Citește mai mult
Secretul Qatarului Cum a fost formată naționala care a dat prima lovitură la CM 2026, 1-1 cu Elveția. Esența străină!
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Campionatul Mondial
14.06
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Citește mai mult
Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Opinii
14.06
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
Citește mai mult
Dan Udrea Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Ferească Dumnezeu!
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
B365
14.06
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”
Citește mai mult
FOTO | Băluță ne arată vrednicia de la pasajul Apărătorii Patriei, plus un sumar al lucrărilor. „Începe să semene cu ce au gândit proiectanții”

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 20 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
15.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share