Cine a învins Turcia la CM Australianul născut într-o tabără de refugiați s-a prăbușit pe teren inconștient. MVP cu Turcia: „Doar Messi e peste el”

- Nestory Irankunda, 20 de ani, este cel mai tânăr marcator al Australiei la Mondial.
- A deschis scorul la 2-0 cu Turcia, primul șoc la CM 2026. Ales MVP în meciul de la Vancouver.
- Uimitoarea poveste a extremei născută într-o tabără de refugiați, cu părinți fugiți de război.
Puțini se așteptau ca Turcia să fie învinsă de Australia la Campionatul Mondial. S-a întâmplat. 2-0 pentru naționala lui Tony Popovic.
Eroul acestui succes a fost Nestory Irankunda. Extrema în vârstă de 20 de ani a deschis scorul în minutul 27.
Irankunda, cursă fulminantă la gol. Jucătorul meciului Australia - Turcia
La capătul unui contraatac, l-a depășit în viteză pe Yuksek, a pătruns irezistibil pe lângă Demiral și, chiar dacă Bardakci venise și el să-l blocheze, a înscris pe lângă Cakir.
Ce nu au reușit românii la Istanbul, când au pierdut semifinala barajului, 0-1, a putut Nestory.
Irankunda, ales cel mai bun jucător al partidei, este cel mai tânăr australian care a marcat vreodată pentru Australia la CM.
Irankunda s-a născut într-o tabără de refugiați din Tanzania
Irankunda are o poveste fascinantă. Părinții săi, Gideon și Dafroza, au părăsit Burundi, țara natală, din cauza războiului.
S-au adăpostit într-o tabără de refugiați, la Kigoma, în Tanzania. Acolo s-a născut Nestory, al treilea copil al familiei.
Doar trei luni mai târziu, toți au ajuns în Australia, la Perth. Peste puțin timp, s-au mutat la Adelaide. Și au rămas acolo.
Puștiul a fost descoperit de un scouter jucând fotbal într-un parc, la 10 ani. A trecut pe la două cluburi mici înainte de a fi cooptat în academia lui Adelaide United.
Debuta și marca la 15 ani în prima ligă a Australiei
A sărit mai multe trepte la juniori, a intrat foarte repede în circuitul primei echipe.
- 15 ani și 333 de zile avea pe 8 ianuarie 2022, când a debutat în campionatul profesionist australian.
- 15 ani și 355 de zile avea pe 30 ianuarie 2022, la întâiul său gol în A-League. Al doilea cel mai tânăr all-time.
„Are calități impresionante, mai ales forța de pătrundere. Doar Messi era peste el la 17 ani din ce am văzut eu”, l-a descris Jav Lopez (ex-Espanyol), fost coleg al lui Nestory la Adelaide, potrivit The Times.
Prăbușit fără suflare pe teren. Salvat de doctor
În vara lui 2023, înaintea sezonului, a trecut prin cel mai dificil moment. S-a prăbușit pe teren, fără suflare, în timpul unui meci.
Și-a pierdut cunoștința după o lovitură primită în cap. Doctorul echipei, Christian Verdicchio, l-a resuscitat și l-a salvat.
Pericol depășit, Irankunda și-a continuat ascensiunea. Echipa a doua a lui Bayern Munchen, Grasshopper și, din 2025, Watford, în liga secundă engleză.
Irankunda a ales Australia, împlinindu-și visul: debut cu gol la CM
Visa să joace la Campionatul Mondial. Putea juca la trei naționale: Tanzania, Burundi și Australia. Nu a ales nici țara natală, nici pe cea a părinților, ci țara de adopție.
După 11 goluri în șapte meciuri la U17, a sărit la prima selecționată.
Graham Arnold l-a promovat pe 6 iunie 2024, la 18 ani, 3 luni și 28 de zile.
Pe 14 iunie 2026, și-a împlinit două visuri: nu doar că a debutat la Mondial. A și înscris la turneul final. A deschis calea Australiei spre 2-0 cu Turcia.