„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului” Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa

Arbitrul brazilian Wilton Pereira Sampaio (44 de ani) a devenit rapid cunoscut lumii întregi, după momentele virale de la Mondial.

Duolingo a profitat de expunerea mondială a momentului și a publicat un mesaj de susținere pentru „centralul” aspru criticat pentru engleza sa precară.

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La meciul de deschidere de la CM 2026, dintre Mexic și Africa de Sud, scor 2-0, Wilton Sampaio a arătat trei cartonașe roșii, dar momentele cu el în care a explicat în limba engleză una dintre decizii a fost aspru ironizat în social media.

Cum a exploatat Duolingo, într-un exercițiu de branding, cazul arbitrului de la Mondial criticat pentru engleza sa

Secvențele s-au răspândit rapid, iar dificultățile arbitrului de a se exprima într-o limbă care nu este cea maternă au generat valuri de ironii și glume.

Însă, în timp ce o parte a internetului s-a concentrat pe greșelile sale, alții au ales să privească situația dintr-o perspectivă diferită.

Printre aceștia s-a numărat și Duolingo. Profitând de impactul enorm al momentului, aplicația de limbi străine a publicat o scrisoare deschisă în care a lăudat curajul arbitrului și chiar l-a invitat să fie imaginea unei viitoare campanii publicitare după încheierea turneului.

„Până și noi, care facem glume despre orice, trebuie să ne oprim și să vorbim serios: ce curaj!

Dacă este nevoie de curaj să vorbești o limbă care nu este a ta într-o întâlnire, imaginează-ți că faci asta în fața întregii lumi, la propriu”, a transmis compania.

Reprezentanții Duolingo i-au adresat arbitrului o invitație de a participa la următoarea lor campanie, după competiție, și au lansat în același timp un apel către utilizatorii rețelelor sociale.

„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului”

Mai jos, textul integral al platformei Duolingo:

„Scrisoare deschisă către judecătorii internetului și către arbitrul nostru.

Până și noi, care facem glume despre orice, trebuie să ne oprim pentru un moment și să vorbim serios: Ce cu-raj!

Dacă este nevoie de curaj pentru a vorbi într-o limbă care nu este a ta într-o ședință, imaginați-vă ce înseamnă să faci asta în fața întregii lumi, la propriu.

Pornind de la acest lucru, am dori să facem o invitație. Sau, mai bine spus, două.

Pentru arbitrul nostru, o invitație de a fi imaginea următoarei noastre campanii după Mondial (atenție la cuvântul „după”, ca să nu fie nimeni dat în judecată).

Pentru toți ceilalți, să aibă curajul arbitrului nostru.

La urma urmei, o lume care încearcă să comunice, fie cu o minge la picior, fie cu o aplicație în mână, va fi întotdeauna o lume mai bună.

Iar misiunea noastră este să construim această lume”.

Arbitrul și-a explicat decizia, dar jucătorii n-au înțeles nimic

În minutul 83 al partidei din Mexico City, la scorul de 2-0 pentru Mexic, mijlocașul sud-african Themba Zwane l-a lovit pe Roberto Alvarado cu mâna peste cap, în construcția unei faze de atac.

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio nu a observat incidentul și a lăsat jocul să continue. Ulterior, acesta a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR.

După ce a urmărit reluările, „centralul” a decis să-l elimine direct pe Zwane. Sampaio a revenit pe teren pentru a explica public decizia sa. Arbitrul brazilian nu a părut să stăpânească prea bine limba engleză, iar modul chinuit în care s-a exprimat s-a viralizat rapid pe internet.

Fundașul sud-african Khuliso Mudau a fost surprins în timp ce se uita nedumerit la „central”, încercând să înțeleagă explicația lui.

A fost pentru prima dată în istoria unui Campionat Mondial când un arbitru își explică decizia în mod public, prin intermediul unui microfon.

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